Wednesday, 26 July 2023, 12:53 HKT/SGT Share:

來源 Edvantage Group Holdings Limited 中滙集團公佈2023財年首三季度業務進展 產教融合新政策再出台 優質辦學品牌育華夏英才

收入及毛利分別為約人民幣1,460.3百萬元及人民幣735.7百萬元

香港, 2023年7月26日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）公佈截至2023年5月31日止九個月（「回顧期」）之未經審核之財務與營運最新資料。



業務進展亮點（截至2023年5月31日止九個月未經審計之相關數據）



-- 收入同比增長16.1%至約1,460.3百萬元（人民幣，下同）；

-- 毛利同比增長16.3%至約735.7百萬元；

-- 在校學生人數同比增加11.6%至87,068人。



於回顧期內，集團收入及毛利均錄得平穩增長。期內集團收入約人民幣1,460.3百萬元，較去年同期增加16.1%；毛利同比增長16.3%至約人民幣735.7百萬元。毛利率為50.4%。收入顯著增長主要得益於回顧期內集團旗下所有中國運營學校的學生入讀人數及平均學費的增加。截至2023年5月31日止九個月，集團全日制在校學生人數為87,068人。



國家政策再利好 推動職業教育高質量發展

2023年6月13日，國家發展改革委、教育部、人力資源社會保障部等8部門聯合印發《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025年）》，方案中重點提到，推動產教融合頭雁效應，夯實職業院校發展基礎，建設產教融合實訓基地，深化產教融合校企合作等四個方面。集團積極響應國家政策，持續聚焦內涵建設，進一步深度推進產教融合，培育建設產教融合型企業，全面推動職業教育高質量發展。



堅持高合規高标准辦學 教學品牌廣獲認可

於回顧期內，集團緊跟國策指引，堅持高合規高标准辦學，持續聚焦高質量內涵建設，旗下各學校教學品牌獲得社會認可。廣州華商學院在2023年軟科中國大學排名中獲評全國民辦財經類高校排名第10位；廣州華商職業學院2022屆畢業生就業率高達97.8%，2022年華商職業學院學生升本錄取人數和錄取率再創新高，高達61.5%。四川城市職業學院在近三年中國高職高專院校競爭力排行榜中蟬聯四川省第一位。四川城市技師學院為四川省中等職業教育名校名專業名實訓基地建設工程項目「三星名校」；廣東華商技工學校被廣東省人社廳認定為「省示範性技工學校創建單位」。



新增三個本科及六個高職新專業 深度推進產教融合

集團積極完善職業教育專業設置，開設了更多緊缺的、符合市場需求的新專業，形成緊密對接產業鏈、創新鏈的專業體系。其中，廣州華商學院獲批數字經濟、金融數學、珠寶首飾設計與工藝三個本科應用型新專業；廣州華商職業學院亦新增財稅大數據應用、網絡營銷與直播電商、商務數據分析與應用、建築室內設計、雲計算技術應用、口腔醫學技術共計六個應用型新專業，為學校人才培養注入新的活力。



ESG領域貢獻突出 積極承擔企業社會責任

集團一直以來勇於承擔企業社會責任，並積極為社會發展做出貢獻，主要致力於港澳青年學習、交流、實習、就業及創業工作。於回顧期內，集團捐贈2架「中滙 x VTC」咖啡車予香港職業訓練局旗下香港專業教育學院，鼓勵香港青年創新創業，集團旗下院校與職訓局合作多年，有效促進大灣區職業教育協同發展，助推大灣區發展成為「國際職業教育發展中心」，協力同創大灣區產教融合新高地。



未来展望

展望未來，集團將根據國家政策及市場導向，推動職業教育高質量發展。辦學方面，集團將一如既往堅持高合規高標準辦學，發揮集團在國際教育市場及粵港澳大灣區的教育資源優勢，以產教融合為抓手，培養具國際視野、有責任感的應用型人才，從而持續為賦能企業，服務社會，國家發展貢獻力量。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，於2019年7月16日在香港主板上市。截至2023年5月31日，集團的全日制在校學生人數約87,100人，旗下擁有9間民辦教育機構，分別是：位於中國廣東省的廣州華商學院（應用型本科）、廣州華商職業學院（高等學歷職業教育）、廣東華商技工學校（中等學歷職業教育）；位於中國四川省的四川城市職業學院（高等學歷職業教育）、四川城市技師學院（中等學歷職業教育）；位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School（GBABS）；位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia（GBCA）、澳大利亞中滙學院Edvantage Institute Australia（EIA）；以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore)（EIS）。



集團在專注辦學的同時，也積極承擔企業社會責任，在慈善民生、鄉鎮扶貧、教育振興等社會公益事業廣泛開展社會貢獻活動，以實際行動主動履責，積極回饋社會。自上市以來，集團在ESG領域貢獻突出，並於2021年榮獲「InnoESG Care Prize」獎項，2022年榮獲格隆滙「年度中小市值社會責任」獎、智通財經「最具社會責任上市公司」獎。





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