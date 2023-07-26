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來源 H World Group 華住公佈Q2經營初步業績 RevPAR恢復至2019年的121%

香港, 2023年7月26日 - (亞太商訊) - 華住集團有限公司（「華住」或「集團」，納斯達克股份代號：HTHT，聯交所股份代號：1179.HK）公佈截至2023年6月30日第二季度（「2023年第二季度 」）酒店經營初步業績。



截至2023年6月30日止，華住在18個國家經營著8,750家酒店，擁有844,417間客房。其中就華住中國業務而言，受惠國內旅遊需求的強勁復甦，平均可出租客房收入（「RevPAR」）大幅回升至2019年水平的121%。2023年4月、5月和6月的RevPAR分別恢復至2019年水平的127%、115%和123%。關店主要歸因於去年疫情影響所導致的延遲關店以及繼續淘汰酒店網絡中較低質量及表現欠佳的經濟型酒店，新開酒店374家，基本符合增長預期。同時，在新簽約酒店方面仍保持強勁增長，新簽約的酒店數量超過1,000家，亦體現出加盟商對華住發展前景充滿信心。



Steigenberger Hotels GmbH及其附屬公司（「DH」或「Legacy-DH」）受平均每日房價上漲帶動，於第二季度內錄得恢復性增長，RevPAR已恢復到2019年水平的111%。



作為連鎖酒店行業的領先者，華住在充滿不確定性的市場中不斷找尋其中的確定性，始終保持穩定的發展態勢。集團始終堅持精益增長發展戰略為核心，通過經濟型和中檔領域的主力品牌，以及中高檔的多品牌戰略，繼續擴展酒店網絡。通過平台組織和數字化經營系統的整體升級，持續為客戶以及加盟商提供更好的產品和服務，引領酒店行業釋放新活力。此外，華住仍發揮著行業領導者的社會責任感，在可持續發展、社會公益、人才培育等領域持續創造價值，力求為投資者和整個生態系統創造可持續的高質量增長，為股東帶來長期穩定回報。



關於華住集團有限公司：

華住集團有限公司源於中國，是全球酒店行業的主要經營者。華住的品牌包括海友酒店、怡萊酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美侖酒店、禧玥酒店、花間堂、你好酒店、CitiGO Hotel、施柏閣、美侖美奐酒店、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、施柏閣大觀及宋品酒店。此外，華住還擁有在大中華地區作為美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的權利，以及美爵酒店與諾富特酒店的合作開發權。



華住的業務包括租賃及自有、管理加盟以及特許經營模式。在租賃及自有模式下，華住直接經營通常位於租賃或自有物業的酒店。在管理加盟模式下，華住通過華住派駐現場的酒店經理來管理管理加盟酒店，且華住向加盟商收費。在特許經營模式下，華住為特許經營酒店提供培訓、預訂及支援服務並向加盟商收費，但不會派駐現場酒店經理。華住在其所有酒店均採用統一標準及平台。



有關更多資料，請訪問華住的網站： https://ir.hworld.com。





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