華富建業金融正式更名

香港, 2023年7月25日 - (亞太商訊) - 香港領先的金融服務機構- 華富建業國際金融有限公司(「華富建業金融」或「集團」;股份代號:00952.HK;前稱中國通海國際金融有限公司),欣然宣佈於7月21日正式成功更改公司名稱,並於當晚假香港中環香港會隆重舉行「更名儀式暨酒會」,象徵啟動全新企業品牌,展望和迎接未來業務發展機遇,並藉此難能可貴的機會,答謝合作夥伴和客戶多年來的關注與支持。



華富建業國際金融有限公司執行董事及行政總裁林建興博士於酒會上致辭,並與執行董事劉洪偉先生、首席營運及風控總監黃偉誠先生、財務總監胡國才先生、首席集團投資官顏志軍先生、華富建業融資(控股)有限公司聯席主席林懷漢先生、華富建業資產管理有限公司行政總裁鄧思傑先生,以及華富建業證券有限公司副行政總裁趙進傑先生共同主持隆重的更名亮燈儀式,標誌著集團在管理團隊帶領下,將以全新的企業形象,構建全方位金融服務業務平台。



集團上市逾二十載,多年來堅持植根香港,致力為本港及中國企業與個人投資者提供證券經紀、企業融資、資產管理和財富管理等多元化金融服務。在管理層的領航下,成功為集團重建穩固的流動資金,同時在原有的業務基礎上整合了「財富管理」部門,成立「中國及特別機遇」分部,為公司業務注入全新動力,進一步拓展業務版圖。



華富建業國際金融有限公司執行董事及行政總裁林建興博士表示:「我們多年投入心力打造華富品牌,對集團的歸屬感與日俱增,今天見證華富建業能繼往開來,邁向全新里程,本人感到十分高興和榮幸。未來,我們將繼續立足香港、面向世界,堅持為客戶提供更卓越、先進的國際金融服務,同時懇切地期盼能繼續成為客戶忠實的夥伴,共進同行,創造更光輝的未來。」



關於華富建業國際金融有限公司

華富建業國際金融有限公司 (「本公司」,股份代號: 00952.HK),為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司,是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市,致力打造成為全方位,全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴,並為客戶提供卓越的一站式財經服務。



如有垂詢,請聯繫:

華富投資者關係有限公司

盧秋玲 (Mandy Lo) 電話:(852) 2217-2753 電郵:Mandy.Lo@quamgroup.com

陳碧虹 (Charlie Chan) 電話:(852) 2217-2504 電郵:Charlie.Chan@quamgroup.com





