FREED GROUP完成Pre-C輪融資

Abel Zhao先生總結：「隨著公司開拓其他新市場，我們旗下專利SaaS解決方案將繼續支持環球企業客戶推動數碼轉型。作為一家擁有世界視野的香港初創企業，未來充滿機遇，而我們亦非常高興能站在全球數碼化的最前端。」
關於FREED GROUP
FREED GROUP 勇於創新科技，開啟數碼商業的未來。FREED 以其專業銷售和企業應用程式方案，結合全球不同商家於同一平台及資料庫，幫助《財富》500強的公司、品牌和各地區的中小企，創造新的收入來源、增加客戶互動及提升服務水平。
FREED GROUP 的總部設於香港及新加坡，在全球設有十多個辦事處，聘用逾150名員工。集團的客戶和合作夥伴來自世界各地，包括三星、中國移動、中國人壽、BMW和LG等主要品牌。FREED GROUP於2022年被世界經濟論壇評為「技術先鋒」，並獲得2021年德勤科技新星獎、2021年聯合國世界旅遊組織旅遊創新大賽等等。2023年，FREED GROUP躋身《金融時報》「亞太地區快速成長企業」十強席位。
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