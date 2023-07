Monday, 24 July 2023, 18:29 HKT/SGT Share:

來源 FREED GROUP FREED GROUP完成Pre-C輪融資 冠名合辦2023年蘇格蘭女子高爾夫球公開賽 推動全球業務拓展

香港, 2023年7月24日 - (亞太商訊) - 以香港為總部並屢獲殊榮的專業銷售和企業應用程式方案公司FREED GROUP(「FREED」)欣然宣佈剛完成Pre-C輪融資(「Pre-C」)。融資來源包括一家新參與的私募基金及現有股東Linear Capital和 Musketeer Capital,所籌集之資金有助 FREED 將業務擴展至全球,除了繼續為頂級消費品牌及平台提供企業應用程式方案外,還拓展業務至具潛力的國際體育比賽和大型盛事。

FREED GROUP聯合創辦人兼行政總裁 Abel Zhao先生宣布完成Pre-C輪融資輪。

FREED GROUP聯合創辦人兼行政總裁Abel Zhao先生(左三)較早前與eWTPA簽署諒解備忘錄。

FREED GROUP聯合創辦人兼行政總裁Abel Zhao先生表示:「這次融資是一個重要里程碑,將更進一步推動我們的業務發展,為此我們感到十分興奮。這次融資亦證明了投資者對我們業務擴展的信心。憑藉這些豐富的資源,我們能夠進一步鞏固全球業務,並將我們的創新解決方案擴展於不同行業中。」



為進一步推動公司的發展,FREED欣然宣布成為2023年蘇格蘭女子高爾夫球公開賽的冠名合作夥伴,不單可加強與蘇格蘭政府和VisitScotland的緊密聯繫,並在新冠疫情後為錦標賽及當地旅遊業注入動力、提高知名度。透過是次黃金機會,FREED可以在國際舞台展示公司的專利技術方案,並為公司帶來全球策略合作商機。FREED乃是次盛事的冠名合作夥伴;作為紮根香港的企業,FREED很榮幸能夠邀請兩名香港頂級高爾夫球運動員陳芷澄小姐 (Tiffany Chan) 和丁慧中小姐 (Virginie Ding) 參加該項國際體育盛事。陳芷澄是香港首位獲得 2018 年 LPGA 巡迴賽頂級比賽資格的高爾夫球選手,而丁慧中則是世界業餘高爾夫排名185的球員。另外,作為韓國政府的長期合作夥伴,該項冠名合作與韓國政府近年大力推廣高爾夫球的步伐一致,讓FREED通過此運動加快其業務發展、增強品牌知名度並獲得廣泛認可。



此外,憑藉香港政府積極加強與沙特阿拉伯合作關係,FREED被選為少數能與eWTP Arabia Capital (「eWTPA」)簽署協議的香港高科技企業,增加公司於區內的商業網絡和機遇。



FREED於今年初分別戰略收購及投資全旅達和Gabi Partners,擴大了公司的產品和服務組合。該等戰略發展再次證明公司對提供更多元化數碼轉型解決方案的決心,以協助客戶加強其用戶對品牌的忠誠度,建立更持久關係並提升用戶體驗。



Abel Zhao先生總結:「隨著公司開拓其他新市場,我們旗下專利SaaS解決方案將繼續支持環球企業客戶推動數碼轉型。作為一家擁有世界視野的香港初創企業,未來充滿機遇,而我們亦非常高興能站在全球數碼化的最前端。」



關於FREED GROUP



FREED GROUP 勇於創新科技,開啟數碼商業的未來。FREED 以其專業銷售和企業應用程式方案,結合全球不同商家於同一平台及資料庫,幫助《財富》500強的公司、品牌和各地區的中小企,創造新的收入來源、增加客戶互動及提升服務水平。



FREED GROUP 的總部設於香港及新加坡,在全球設有十多個辦事處,聘用逾150名員工。集團的客戶和合作夥伴來自世界各地,包括三星、中國移動、中國人壽、BMW和LG等主要品牌。FREED GROUP於2022年被世界經濟論壇評為「技術先鋒」,並獲得2021年德勤科技新星獎、2021年聯合國世界旅遊組織旅遊創新大賽等等。2023年,FREED GROUP躋身《金融時報》「亞太地區快速成長企業」十強席位。





