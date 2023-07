Monday, 24 July 2023, 17:03 HKT/SGT Share:

來源 Deloitte 「2023德勤香港高科技高成長及明日之星」起動 歡迎高速成長、持續創新的本地企業報名

中國香港, 2023年7月24日 - (亞太商訊) - 德勤中國主辦、滙豐贊助的「2023德勤香港高科技高成長及明日之星」評選正式啟動,並於即日起接受報名。項目旨在發掘和表彰高速成長、持續創新的本地企業,以促進香港、大灣區以至各地市場的創新及科技生態圈發展。報名截止日期為9月24日,結果將於11月舉行之頒獎典禮上公布。



「德勤高科技高成長」評選1995年始創於美國矽谷,每年在全球三十多個國家舉行,在國際間素有「高新科技界奧斯卡」之美譽。項目採用嚴謹的評估標準和方式,為目前科技、傳媒和電信業界最客觀的排名榜之一。



作為「德勤中國高科技高成長」系列評選的子項目,「德勤香港高科技高成長及明日之星」於2017年起舉辦,為來自互聯網、軟件、新媒體、新能源、生命科學和機械人等高端領域,高速成長且持續創新的本地企業提供一個平台,有助於提升品牌影響力,結識成功的同行,同時擴展在銀行、私募基金和風險投資界的網絡。



得獎企業除了可以得到德勤專家和相關項目的支持外,更有機會獲得大灣區各地政府和機構的廣泛認同和政策優惠,同時提升其僱主品牌和員工自豪感。歷屆上榜企業包括匯立、客路旅行、商湯科技、貨拉拉、Prenetics等。



德勤香港高科技高成長項目主管合夥人羅遠江表示:「踏入數字經濟時代,創科產業對香港的經濟轉型和融入國家發展越來越重要,而德勤亦一直致力與政府、業界和學術界攜手協力,推動本港創科行業發展。『德勤香港高科技高成長』項目結合了德勤全球網絡資源、洞察力和經驗的優勢,加上策略夥伴和支持機構的廣泛聯繫和專業知識,自2017年以來已有11間上榜企業發展成潛在獨角獸,在提高國際知名度和品牌聲譽之餘,更能夠得到機會拓展國際業務。在今屆評選,我們期待收到香港每一間高速成長、有志於登上更大的發展舞台的創新企業的報名。」



滙豐香港工商金融常務總監兼客戶業務主管艾卓(Thomas Elliott)表示:「創新科技正逐漸改寫經濟增長的傳統模式,我們需要為創新產業的新一代企業家提供更多支持,從而為未來經濟和社會繁榮奠下基礎。滙豐成立超過150年,一直為處於不同發展階段的企業提供銀行服務,幫助他們推動增長。我們很高興再度參與『德勤香港高科技高成長』項目,並期望啟發更多本地創新企業追求更遠大的目標。」



角逐「德勤香港高科技高成長」的企業須於香港營運三年以上,且2020財年營收不低於220萬港元。營運時間較短的企業可參加「德勤香港明日之星」項目,須提交企業背景、管理團隊、核心競爭力、商業模式、產品、技術、行業和市場認受性等書面資料。



如欲報名或了解其他項目詳情,敬請點擊此處查看更多資訊。

https://www2.deloitte.com/cn/zh/pages/technology-media-and-telecommunications/events/technology-fast-gba-2023-invitation.html?nc=42



2023德勤香港高科技高成長及明日之星



贊助商

滙豐



策略夥伴

數碼港

香港科學園



知識合作夥伴

香港科技大學



支持機構

阿里巴巴創業者基金

海闊天空創投

華潤資本管理有限公司

香港中文大學

香港城市大學HK Tech 300創新創業計劃

戈壁大灣區

大灣區共同家園投資有限公司

香港理工大學

香港房地產科技協會

香港X科技創業平台

互聯網專業協會

投資推廣署



關於德勤中國



德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構,由德勤中國的合夥人共同擁有,始終服務於中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍佈中國30個城市,現有超過2萬名專業人士,向客戶提供審計及鑒證、管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢、稅務與商務諮詢等全球領先的一站式專業服務。



我們誠信為本,堅守質量,勇於創新,以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案,助力各行各業的客戶與合作夥伴把握機遇,應對挑戰,實現世界一流的高質量發展目標。



德勤品牌始於1845年,其中文名稱「德勤」於1978年起用,寓意「敬德修業,業精於勤」。德勤專業網絡的成員機構遍佈150多個國家或地區,以「因我不同,成就不凡」為宗旨,為資本市場增強公眾信任,為客戶轉型升級賦能,為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界而開拓前行。



關於德勤



Deloitte(「德勤」)泛指一家或多家德勤有限公司,以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構(統稱為「德勤組織」)。德勤有限公司(又稱「德勤全球」)及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體,相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任,而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司並不向客戶提供服務。



德勤亞太有限公司(即一家擔保有限公司)是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體,在亞太地區超過100座城市提供專業服務。



請參閱 http://www.deloitte.com/cn/about 瞭解更多資訊。



免責聲明



本通訊中所含內容乃一般性資訊,任何德勤有限公司、其全球成員所網絡或它們的關聯機構(統稱為「德勤組織」)並不因此構成提供任何專業建議或服務。在作出任何可能影響您的財務或業務的決策或採取任何相關行動前,您應諮詢合資格的專業顧問。



我們並未對本通訊所含資訊的準確性或完整性作出任何(明示或暗示)陳述、保證或承諾。任何德勤有限公司、其成員所、關聯機構、員工或代理方均不對任何方因使用本通訊而直接或間接導致的任何損失或損害承擔責任。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體。



© 2023。欲瞭解更多資訊,請聯絡德勤中國。





話題 Press release summary



部門 金融, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network