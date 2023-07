Monday, 24 July 2023, 11:07 HKT/SGT Share: 研發製造-產業鏈服務-醫療數智化 聯控體系有序拓展生物醫療佈局

香港, 2023年7月24日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,從全球範圍看,醫療健康產業正處於快速發展階段。而伴隨著我國經濟水平的不斷提高,民眾對醫療健康的重視程度與日俱增,中國的醫療健康產業開始進入高速發展時期。據《「十四五」國民健康規劃》,到2025年,中國將達成以下目標:衛生健康體系更加完善,中國特色基本醫療衛生制度逐步健全,重大疫情和突發公共衛生事件防控應對能力顯著提升,健康科技創新能力明顯增強。



在國家完善醫療健康頂層規劃的同時,行業投資熱度進一步升溫,據統計,2023年4月,生物醫藥產業融資環比大增53.74%。各項利好政策的發佈以及人工智能、數智化浪潮更是帶動醫療細分領域和上下游產業鏈的共同發展,細胞、基因治療、類器官等熱門領域正逐步成為大部分醫藥、醫療器械企業創新的關注重點,服務於產業鏈和轉型升級的企業亦紛紛湧現。



結合市場調研及公開資料顯示,從事產業運營與投資的聯想控股及旗下成員企業很早便在生物醫藥領域開始佈局深耕,從專門從事創新研發製造的醫藥企業端,到服務於醫療行業的產業鏈、醫療數智化轉型公司均有所涉及。到如今,聯控體系的生物醫療版圖正逐步鋪開,推動著一批醫藥細分行業的龍頭企業飛速成長。



研發製造端——以創新為核心



中國《「十四五」生物經濟發展規劃》提及,要推動我國生物醫藥產業創新升級,創新被放在最為突出的位置,生物醫藥和人工智能等已被納入科技前沿領域。聯控及旗下基金在創新醫藥領域的佈局早在約10年前就已開始,近年來還聚焦AI、數智化轉型等新興技術,致力於將其融入到醫療行業中去,為該行業的「AI+」、「互聯網+」提供助力。



以旗下君聯資本為例,該基金平台看好細胞基因治療產品的開發方向,參與了具有全球影響力的創新生物技術公司瀕湖生物近2億元的首輪融資,其專注的細胞基因治療是腫瘤和遺傳病等治療領域的新突破,也是目前生物醫藥領域最具前景的發展方向之一,在癌症、血液病、心血管病、自身免疫性疾病等方面展示良好的治療前景,有助進一步推動醫療行業發展。



君聯資本還與聯想之星佈局基因治療CDMO平台的建設和發展,參與了位居行業領先地位的行誠生物A輪融資,進一步拓展國內國際市場。此外,君聯資本所投企業澳華內鏡位居國產高端軟鏡領先地位,亦在被外國廠商壟斷的軟性內窺鏡領域佔有一席之地,已突破多項關鍵技術,引領著國產軟鏡的發展。



創新醫療的研發需要歷經十餘個細分環節,才能最終上市,用於疾病治療,而AI技術的持續發展,則能在醫療藥物研發的諸多環節發揮提速增效的作用,極大改變醫療產業的發展策略。



君聯資本、聯想之星提前洞悉「AI+醫療」的趨勢,聚焦創新藥物研發平台,所投企業百圖生科依託先進計算和生物技術,能夠提供更準確的藥物發現,提升藥物研發效率,並最終實現Global First-in-class原創藥物的研發。



此外,在政策支持和市場需求的雙重驅動下,越來越多組織機構發現類器官與器官芯片的廣泛應用前景和發展潛力,並主動推動相關研究入局。而君聯資本早已有所察覺,其投資的耀速科技,是全球首家利用器官芯片結合高內涵三維細胞成像、計算機視覺和AI進行藥物發現的生物科技初創公司,不僅能提升疾病和藥效評估模型的準確率與效率,還能快速篩選出最具開發價值和潛力的候選藥物。



隨著AI在醫療領域的應用範圍不斷擴大,其正在從提升醫學裝備的供給能力、優化診療流程、創新醫學手段等方面賦能醫療行業,注入新活力。



產業鏈服務端——形成數字化供應鏈



2023上半年,資本市場呈現震盪反覆格局,投資者信心顯著不足。在市場情緒低迷情況下,具有結構性增長潛力的企業更容易受到投資人的關注,如7月12日登陸深圳創業板的國科恆泰,上市首日股價飆升94.77%,獲得了市場的認可。



早在2016年,彼時的國科恆泰就得到了君聯資本的首輪投資,此後,君聯更是在2019年追加了第二輪投資,一路支持公司的發展。在醫保改革不斷推進的背景下,醫藥流通行業或將面臨新一輪轉型,打造數字化供應鏈與拓展市場空間已成為頭部醫藥商業企業的首選。



正是洞察到這一趨勢,君聯資本看中並投資了國科恆泰,投資合作7年來,國科恆泰收入增長超過6倍,已成長為醫療器械高值耗材流通領域的第一梯隊公司。



醫療數智化轉型——突破醫療服務三大壁壘



中國工程院院士田偉表示,數智科技將改變醫藥傳統架構,引領未來醫學發展。而依託在數智化轉型方面積累的多年經驗,聯控體系也在為醫療行業的數智化轉型持續提供著助力。醫藥企業需要利用數字化手段重構企業內部管理、實現轉型升級,而聯控旗下的聯想集團便在數字化基礎設施、安全保障以及服務體系方面有著多重優勢。



例如,聯想LEC幫助中國生物實現HANA開發、測試快速開展的業務訴求,既為聯想LEC在中國區的業務開展起到良性帶頭作用,也為整個醫藥行業的數字化轉型樹立了標桿。



為重塑醫療服務體系,互聯網醫療正在突破「患者數據碎片化、診療效率不高、支付制度不匹配」三大壁壘,推動以患者為中心的醫療數據一體化建設。聯想LiCO智能超算平台為智慧醫療提供了強大的算力支撐,其幫助解放軍301醫院大數據中心組建的大數據群集平台、組學計算群集平台和深度影像學習平台,將原本分析300樣本所需的750小時直接降至37.5小時。



在「健康中國」計劃深入推進的大背景下,醫藥產業正步入全新的發展期,各產業集團、科技互聯網巨頭紛紛加碼醫療大健康行業。筆者認為,作為早期入局者,聯控及旗下企業提前看高醫療行業的潛力與前景,經過多年發展已具備相當先手優勢,未來發展的關鍵之一便是能否善用這些優勢積累,抓住數字化供應鏈機遇,通過「AI+」技術持續支持醫療研發製造,助力眾多醫療賽道被投企業深化數智轉型升級,打造共贏格局。





