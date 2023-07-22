Friday, 21 July 2023, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC 致力推動創新產業前沿首獲2023 Business GOVirtual Tech Awards 及榮膺「第六屆工業互聯網數據創新應用大賽」 創新方案解決企業痛點 實現工業4.0時代

香港, 2023年7月21日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)，憑藉“創新不斷”的服務理念，深厚的行業知識，一直持續創新，多年來備受業界肯定及嘉許，近月更接連報喜，欣然宣布分別在「2023 Business GOVirtual Tech Awards 」憑藉AI-AR千里眼(AI-AR Remote Hand)榮獲「Tech Company of the Year (AI Application) Excellence Award」卓越大獎，以及在「第六屆工業互聯網數據創新應用大賽 – “氫燃料電池系統性能均值預測”」獲得一等獎，堅持智慧思維、智能創新的核心價值，鞏固專業及全球化標準優勢，致力成為世界一流的數智通訊服務供應商。

中信國際電訊CPC首度參與並榮獲「2023 Business GOVirtual Tech Awards 」之「Tech Company of the Year (AI Application) Excellence Award」



中信國際電訊CPC的數據科學與創新團隊於「第六屆工業互聯網數據創新應用大賽」之「氫燃料電池系統性能均值預測」賽道榮獲一等獎

中信國際電訊CPC近月先後榮獲業界具權威性獎項，包括：

- 虛擬經濟博覽及會議（BUSINESS GOVirtual Expo & Conference）主辦的「2023 Business GOVirtual Tech Awards 」，憑藉「AI-AR千里眼 (AI-AR Remote Hand)」榮獲「Tech Company of the Year (AI Application) Excellence Award」卓越大獎

- 中國信息通信研究院聯同深圳市寶安區人民政府主辦的「第六屆工業互聯網數據創新應用大賽」之「氫燃料電池系統性能均值預測」賽道榮獲一等獎



首度參與並榮獲「2023 Business GOVirtual Tech Awards 」

2023 Business GOVirtual Tech Awards 旨在表彰創科企業於⾹港及⼤灣區推動數碼轉型及改革，並在創新技術及服務領域作出傑出貢獻，中信國際電訊CPC 憑藉「AI-AR千里眼」榮獲「Tech Company of the Year (AI Application) Excellence Award」卓越大獎。是次獲獎充分肯定了中信國際電訊CPC在智能創新方面的卓越能力，為業界的創新發展注入了新的活力，並展現了中信國際電訊CPC在推動產業前沿的決心和貢獻。



「AI-AR千里眼」曾先後獲得多項國際及業界獎項，這項方案結合AI及AR技術，以及中信國際電訊CPC的先進電腦視覺技術和機器學習演算法，強化了數據分析能力，讓前線員工透過智能設備獲得更佳的電腦視覺能力並提升工作效率。此外，「AI-AR千里眼」實現前線員工和全球遠程支援團隊之間的協作，打破了地域限制，可應用於各種行業，為團隊帶來更便捷、更高效的工作體驗，協助企業開拓商業價值。



中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「是次獲獎是對我們團隊用心鑽研和努力不懈的認可，他們不斷研發創新解決方案，幫助客戶實現數智化轉型目標，充分體現了團隊共同努力、追求卓越和不斷開發創新專業技能的成果。中信國際電訊CPC具備實力及豐富經驗，配合集團禀賦資源，可進一步推進技術和創新方面的發展。我們將繼續深耕優化企業場景與數據智能化，融合更多大數據與算法能力，努力為各行各業的客戶提供高質量及創新的ICT產品和服務。我們期待著團隊攜手成就更多可能，繼續在技術和創新方面取得更大的突破。」



憑藉自家構建運算平台 勇奪全國權威比賽主要獎項

此外，中信國際電訊CPC數據科學及創新團隊更在全國性人工智能創新競賽中再次奪魁。團隊今年再參與國內工業大數據領域最具權威的比賽之一「第六屆工業互聯網數據創新應用大賽」榮膺「氫燃料電池系統性能均值預測」赛道一等獎，展現出創新團隊在演算法領域的深耕與應用的創新能力。



是次工業互聯網數據創新應用大賽是由中國信息通信研究院和深圳市寶安區人民政府聯合多家知名企業攜手主辦，吸引了985多所大學，全國1.2萬支團隊參與角逐，是關注大數據領域的全國權威賽事，集中圍繞國家戰略佈局重點以及解決製造業應用中須要解決的痛點及創新問題。



中信國際電訊CPC的數據科學與創新團隊憑藉多年對AI人工智能技術的深耕，在是次比賽中通過將人工智能與數據結合的方式，運用多變量特徵抽取策略，抽絲剝繭地將近22G龐大的數據量進行細緻分析與處理，配合專屬算法技術在自家雲平台 SmartCLOUD™進行運算，在保證算法模型的泛化能力和復用性的基礎上，基於氫燃料電池機理，構建機器學習模型。最終，成功蟬聯初賽、複賽冠軍，並在決賽經過與評審專家思路講解和解疑環節後，一舉奪得氫燃料電池性能的動態預測賽題的一等獎。中信國際電訊CPC 將繼續發展多元化大數據模型與工業場景AI應用，實現更多人工智能與商業化的產出，在「數字中國」機遇之下，為製造行業企業打造全新業務模式，實現工業4.0時代的數碼蛻變！



中信國際電訊 CPC 信息科技服務與數據科學部副總裁李超群先生指出：「『創新·不斷』是我們的企業願景，亦是推動我們進步的動力，我們通過整合大數據和演算法的強大能力，為企業解決痛點，同時實現人工智能和商業效益。在工業4.0時代，我們正努力研發人工智能技術與行業專用大模型，並根據市場需求不斷創新ICT解決方案，助力客戶實現數碼轉型。」



擁抱創新 連接未來

隨著ChatGPT的問世，人工智能（AI）行業進入了全新的發展階段。大模型作爲一種顛覆性技術，正成為市場和企業的火熱關注點。中信國際電訊 CPC也關注到業內有越來越多的企業開始積極部署人工智能技術與行業專用大模型，甚至是企業專屬的大模型。中信國際電訊 CPC基於其雲、網、智、安的一體化平台上，積極爲企業構建“專屬大模型”，並透過 ‘小模型’場景及智能應用，加速模建和迭代，幫助企業快速落地使用。但隨著大模型開始商業爆發，AI滲透到千行百業中，智能計算能力增強、數據增長、模型複雜性將是 AI技術孿生問題，帶來的數據安全更成為關鍵之重，企業必須做好安全保障，才能做好創新與安全之間的平衡。



關於虛擬經濟博覽及會議

虛擬經濟博覽及會議（BUSINESS GOVirtual Expo & Conference）匯聚領先的IT公司及解決方案供應商展示創新技術，是全港唯一專注展示虛擬時代中的社交和商業關鍵技術的商貿平台。



關於工業互聯網數據創新應用大賽

由中國信息通信研究院發起的關注於大數據領域的權威賽事。本屆大賽由中國信息通信研究院和深圳市寶安區人民政主辦府聯合中國東方電氣集團有限公司、東方電氣（成都）氫燃料電池科技有限公司司、TCL華星光電技術有限公司、阿里雲計算有限公司天池平台共同主辦，圍繞國家戰略佈局重點以及製造業應用中急需解決的難點痛點以及創新問題展開。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、60個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

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傳媒查詢：

Catherine Yuen

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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