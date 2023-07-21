Thursday, 20 July 2023, 20:02 HKT/SGT Share: 沸騰了！中概股深夜集體狂歡，信號明確？叫價15萬，周杰倫演唱會"點爆"熱搜，概念股飆漲29%

香港, 2023年7月20日 - (亞太商訊) - 今晚，中概股全線爆發！





7月19日晚間，在美上市的中概股集體走強。截至22點，納斯達克中國金龍指數漲幅超過2%，金山雲漲超9%，陸金所控股漲近6%，阿里巴巴、新東方、京東、拼多多等漲近3%。



消息面上，中共中央、國務院發佈關於促進民營經濟發展壯大的意見。意見指出，持續優化民營經濟發展環境。構建高水平社會主義市場經濟體制，持續優化穩定公平透明可預期的發展環境，充分激發民營經濟生機活力。



周杰倫再上熱搜！7月18日，周杰倫演唱會天津站開票。在某二手平台上，有人將兩張票面價格2000元的連座票，定價15萬元出售，引發市場熱議。周杰倫概念股——巨星傳奇也一樣火熱。截至7月19日收盤，該公司股價大漲29%，市值攀升至53億港元。



A股方面，7月19日晚間，思科瑞、孚能科技、特力A等多家A股公司披露減持計劃。其中，孚能科技是全球三元軟包動力電池的龍頭企業之一，最新市值超過260億元。



中概股集體走強



7月19日晚間，受利好消息刺激，熱門中概股集體走強。截至22點，納斯達克中國金龍指數漲幅超過2%，大幅跑贏美股三大指數。



其中，金山雲漲超9%，萬國數據漲超8%，BOSS直聘漲近7%，陸金所控股漲近6%，小鵬汽車、微博、貝殼等漲超5%，嗶哩嗶哩、愛奇藝、蔚來等漲超4%，阿里巴巴、新東方、京東、拼多多等漲近3%。



消息面上，中共中央、國務院發佈關於促進民營經濟發展壯大的意見。意見指出，持續優化民營經濟發展環境。構建高水平社會主義市場經濟體制，持續優化穩定公平透明可預期的發展環境，充分激發民營經濟生機活力。



加大對民營經濟政策支持力度。精准制定實施各類支持政策，完善政策執行方式，加強政策協調性，及時回應關切和利益訴求，切實解決實際困難。



依法規範和引導民營資本健康發展。健全規範和引導民營資本健康發展的法律制度，為資本設立「紅綠燈」，完善資本行為制度規則，集中推出一批「綠燈」投資案例。全面提升資本治理效能，提高資本監管能力和監管體系現代化水平。引導平台經濟向開放、創新、賦能方向發展，補齊發展短板弱項，支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手，推動平台經濟規範健康持續發展。鼓勵民營企業集中精力做強做優主業，提升核心競爭力。



促進民營經濟人士健康成長。全面貫徹信任、團結、服務、引導、教育的方針，用務實舉措穩定人心、鼓舞人心、凝聚人心，引導民營經濟人士弘揚企業家精神。引導和支持民營經濟履行社會責任，展現良好形象，更好與輿論互動，營造正確認識、充分尊重、積極關心民營經濟的良好社會氛圍。



依法保護民營企業產權和企業家權益。防止和糾正利用行政或刑事手段干預經濟糾紛，以及執法司法中的地方保護主義。進一步規範涉產權強制性措施，避免超權限、超範圍、超數額、超時限查封扣押凍結財產。對不宜查封扣押凍結的經營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關當事人繼續合理使用，並採取必要的保值保管措施，最大限度減少偵查辦案對正常辦公和合法生產經營的影響。完善涉企案件申訴、再審等機制，健全冤錯案件有效防範和常態化糾正機制。



周杰倫演唱會再上熱搜



7月19日，#周杰倫演唱會2張連座票黃牛叫價15萬#這一話題衝上微博熱搜第一。



7月18日，周杰倫演唱會天津站開票，價格在500至2000元之間。據大麥顯示，本場天津演唱會大麥放票近13萬張，共分四輪開票，均在30秒內售罄，超過520萬人標記「想看」，歌迷紛紛表示「根本搶不到」。



就在網友吐槽搶不到票的同時，黃牛卻將票價炒上了天。周杰倫這場演唱會沒有強制實名制搶票，因此出現了不少黃牛。有黃牛稱，內場前三排售價高至1.98萬元。而在某二手平台上，有人甚至將兩張票面價格2000元的連座票定價15萬元出售。



跟上述演唱會門票話題一樣火熱的，還有「周杰倫概念股」巨星傳奇（06683.HK）。19日當天午後，巨星傳奇股價大幅拉升，截至收盤，股價大漲29.41%報6.6港元/股，刷新上市以來新高，市值也攀升至53億港元。



7月13日，巨星傳奇在港交所上市，發行價4.25港元，當天股價一度飆漲近50%，但隨後漲幅收窄，最終以23.76%的漲幅收盤，市值約43.52億港元。隨後幾天，公司股價小幅回落。直到7月19日股價再度大漲。



巨星傳奇成立於2017年，專注於新零售和IP創作及運營，期望通過公司專有的明星IP及以IP為導向的媒體內容及活動，在新零售運營中為公司的分銷渠道、產品及消費者賦能。巨星傳奇也被稱作「周杰倫概念股」，是因為其業務深度綁定歌手周杰倫，圍繞周杰倫及其IP佈局了新零售、IP創造及營運業務。自創立開始，公司參與策劃周杰倫的世界巡回演唱會《地表最強》，先後擔任周杰倫演唱會的策劃服務供應商、寧波巨星行動超級夜的策劃服務供應商及投資方，並成為以周杰倫為核心的真人秀節目《周遊記》的主創。



巨星傳奇已與周杰倫、杰威爾音樂（周杰倫創立的個人娛樂有限公司）及Archstone（周杰倫的有關一次性或項目委任業務磋商代表）建立長期合作關係。



招股書顯示，巨星傳奇的四位創始人分別為周杰倫母親葉惠美、經紀人楊峻榮及多年工作夥伴陳中、馬心婷，這四位皆是周杰倫家庭、事業核心人物，他們通過各自控股公司持股並作為一致行動人，合計佔公司上市前股份比例64.5%。周杰倫的老搭檔方文山則在公司內擔任首席文化官。



多家A股公司披露減持計劃



最後，回到A股市場。7月19日晚間，思科瑞、孚能科技、特力A等多家A股上市公司披露減持計劃。



思科瑞公告，因自身資金需求，公司股東通泰信及通元優博擬合計減持不超過600萬股，即不超過公司總股本的6%，股份來源為IPO前取得。其中，通過大宗交易減持不超過400萬股，即不超過公司總股本的4%；通過集中競價交易減持不超200萬股，即不超過公司總股本的2%。



思科瑞主營業務為軍用電子元器件可靠性檢測服務，該公司於去年7月8日在上交所上市，發行價格為55.53元/股，最新股價報62.24元/股，市值為62億元。2022年度，公司營業收入為2.43億元，同比增加9.35%；淨利為9743萬元，同比微增0.38%。



19日晚間，特力A也發佈公告稱，股東遠致富海擬減持不超過2192萬股，即不超過公司總股本的5.08%。其中，以集中競價交易方式減持不超862萬股，即不超過總股本 2%；以大宗交易方式減持不超1330萬股，即不超過總股本的3.08%。



此外，鋰電池概念股孚能科技也披露，股東上杭興源擬減持不超過3641萬股，即不超過公司總股本的2.99%，擬減持股份來源為IPO前取得。



孚能科技是一家綜合能源解決方案供應商，主要從事新能源車用鋰離子動力電池及整車電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售。公司聚焦三元動力電池的電芯、模組和電池包，已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業之一。根據韓國SNE Research統計，公司2022年度進入全球動力電池裝機量前十。



2022年度，孚能科技對奔馳客戶開始大批量供貨，加之廣汽集團等其他客戶採購額亦顯著提升，使得公司營業收入大幅度增長，達到115.88億元，較上年同期增長231.08%。不過，2022年全年，公司的淨利虧損了9.27億元。目前，孚能科技的市值為267億元。在2021年的巔峰時期，公司市值一度超過530億元。



來源：券商中國

責編：戰術恆

校對：王錦程





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

