沸騰了！中概股深夜集體狂歡，信號明確？叫價15萬，周杰倫演唱會"點爆"熱搜，概念股飆漲29%

香港, 2023年7月20日 - (亞太商訊) - 今晚,中概股全線爆發!





7月19日晚間,在美上市的中概股集體走強。截至22點,納斯達克中國金龍指數漲幅超過2%,金山雲漲超9%,陸金所控股漲近6%,阿里巴巴、新東方、京東、拼多多等漲近3%。



消息面上,中共中央、國務院發佈關於促進民營經濟發展壯大的意見。意見指出,持續優化民營經濟發展環境。構建高水平社會主義市場經濟體制,持續優化穩定公平透明可預期的發展環境,充分激發民營經濟生機活力。



周杰倫再上熱搜!7月18日,周杰倫演唱會天津站開票。在某二手平台上,有人將兩張票面價格2000元的連座票,定價15萬元出售,引發市場熱議。周杰倫概念股——巨星傳奇也一樣火熱。截至7月19日收盤,該公司股價大漲29%,市值攀升至53億港元。



A股方面,7月19日晚間,思科瑞、孚能科技、特力A等多家A股公司披露減持計劃。其中,孚能科技是全球三元軟包動力電池的龍頭企業之一,最新市值超過260億元。



中概股集體走強



7月19日晚間,受利好消息刺激,熱門中概股集體走強。截至22點,納斯達克中國金龍指數漲幅超過2%,大幅跑贏美股三大指數。



其中,金山雲漲超9%,萬國數據漲超8%,BOSS直聘漲近7%,陸金所控股漲近6%,小鵬汽車、微博、貝殼等漲超5%,嗶哩嗶哩、愛奇藝、蔚來等漲超4%,阿里巴巴、新東方、京東、拼多多等漲近3%。



加大對民營經濟政策支持力度。精准制定實施各類支持政策,完善政策執行方式,加強政策協調性,及時回應關切和利益訴求,切實解決實際困難。



依法規範和引導民營資本健康發展。健全規範和引導民營資本健康發展的法律制度,為資本設立「紅綠燈」,完善資本行為制度規則,集中推出一批「綠燈」投資案例。全面提升資本治理效能,提高資本監管能力和監管體系現代化水平。引導平台經濟向開放、創新、賦能方向發展,補齊發展短板弱項,支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手,推動平台經濟規範健康持續發展。鼓勵民營企業集中精力做強做優主業,提升核心競爭力。



促進民營經濟人士健康成長。全面貫徹信任、團結、服務、引導、教育的方針,用務實舉措穩定人心、鼓舞人心、凝聚人心,引導民營經濟人士弘揚企業家精神。引導和支持民營經濟履行社會責任,展現良好形象,更好與輿論互動,營造正確認識、充分尊重、積極關心民營經濟的良好社會氛圍。



依法保護民營企業產權和企業家權益。防止和糾正利用行政或刑事手段干預經濟糾紛,以及執法司法中的地方保護主義。進一步規範涉產權強制性措施,避免超權限、超範圍、超數額、超時限查封扣押凍結財產。對不宜查封扣押凍結的經營性涉案財物,在保證偵查活動正常進行的同時,可以允許有關當事人繼續合理使用,並採取必要的保值保管措施,最大限度減少偵查辦案對正常辦公和合法生產經營的影響。完善涉企案件申訴、再審等機制,健全冤錯案件有效防範和常態化糾正機制。



周杰倫演唱會再上熱搜



7月19日,#周杰倫演唱會2張連座票黃牛叫價15萬#這一話題衝上微博熱搜第一。



7月18日,周杰倫演唱會天津站開票,價格在500至2000元之間。據大麥顯示,本場天津演唱會大麥放票近13萬張,共分四輪開票,均在30秒內售罄,超過520萬人標記「想看」,歌迷紛紛表示「根本搶不到」。



就在網友吐槽搶不到票的同時,黃牛卻將票價炒上了天。周杰倫這場演唱會沒有強制實名制搶票,因此出現了不少黃牛。有黃牛稱,內場前三排售價高至1.98萬元。而在某二手平台上,有人甚至將兩張票面價格2000元的連座票定價15萬元出售。



跟上述演唱會門票話題一樣火熱的,還有「周杰倫概念股」巨星傳奇(06683.HK)。19日當天午後,巨星傳奇股價大幅拉升,截至收盤,股價大漲29.41%報6.6港元/股,刷新上市以來新高,市值也攀升至53億港元。



7月13日,巨星傳奇在港交所上市,發行價4.25港元,當天股價一度飆漲近50%,但隨後漲幅收窄,最終以23.76%的漲幅收盤,市值約43.52億港元。隨後幾天,公司股價小幅回落。直到7月19日股價再度大漲。



巨星傳奇成立於2017年,專注於新零售和IP創作及運營,期望通過公司專有的明星IP及以IP為導向的媒體內容及活動,在新零售運營中為公司的分銷渠道、產品及消費者賦能。巨星傳奇也被稱作「周杰倫概念股」,是因為其業務深度綁定歌手周杰倫,圍繞周杰倫及其IP佈局了新零售、IP創造及營運業務。自創立開始,公司參與策劃周杰倫的世界巡回演唱會《地表最強》,先後擔任周杰倫演唱會的策劃服務供應商、寧波巨星行動超級夜的策劃服務供應商及投資方,並成為以周杰倫為核心的真人秀節目《周遊記》的主創。



巨星傳奇已與周杰倫、杰威爾音樂(周杰倫創立的個人娛樂有限公司)及Archstone(周杰倫的有關一次性或項目委任業務磋商代表)建立長期合作關係。



招股書顯示,巨星傳奇的四位創始人分別為周杰倫母親葉惠美、經紀人楊峻榮及多年工作夥伴陳中、馬心婷,這四位皆是周杰倫家庭、事業核心人物,他們通過各自控股公司持股並作為一致行動人,合計佔公司上市前股份比例64.5%。周杰倫的老搭檔方文山則在公司內擔任首席文化官。



多家A股公司披露減持計劃



最後,回到A股市場。7月19日晚間,思科瑞、孚能科技、特力A等多家A股上市公司披露減持計劃。



思科瑞公告,因自身資金需求,公司股東通泰信及通元優博擬合計減持不超過600萬股,即不超過公司總股本的6%,股份來源為IPO前取得。其中,通過大宗交易減持不超過400萬股,即不超過公司總股本的4%;通過集中競價交易減持不超200萬股,即不超過公司總股本的2%。



思科瑞主營業務為軍用電子元器件可靠性檢測服務,該公司於去年7月8日在上交所上市,發行價格為55.53元/股,最新股價報62.24元/股,市值為62億元。2022年度,公司營業收入為2.43億元,同比增加9.35%;淨利為9743萬元,同比微增0.38%。



19日晚間,特力A也發佈公告稱,股東遠致富海擬減持不超過2192萬股,即不超過公司總股本的5.08%。其中,以集中競價交易方式減持不超862萬股,即不超過總股本 2%;以大宗交易方式減持不超1330萬股,即不超過總股本的3.08%。



此外,鋰電池概念股孚能科技也披露,股東上杭興源擬減持不超過3641萬股,即不超過公司總股本的2.99%,擬減持股份來源為IPO前取得。



孚能科技是一家綜合能源解決方案供應商,主要從事新能源車用鋰離子動力電池及整車電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售。公司聚焦三元動力電池的電芯、模組和電池包,已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業之一。根據韓國SNE Research統計,公司2022年度進入全球動力電池裝機量前十。



2022年度,孚能科技對奔馳客戶開始大批量供貨,加之廣汽集團等其他客戶採購額亦顯著提升,使得公司營業收入大幅度增長,達到115.88億元,較上年同期增長231.08%。不過,2022年全年,公司的淨利虧損了9.27億元。目前,孚能科技的市值為267億元。在2021年的巔峰時期,公司市值一度超過530億元。



