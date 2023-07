Wednesday, 19 July 2023, 17:57 HKT/SGT Share:

來源 FTLife Insurance Company Limited 富通保險聯動 New World CLUB 劃出你我新世界 全方位為客戶家庭打造優質生活新體驗

香港, 2023年7月19日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」)不斷強化與集團之協同效應,為客戶創造更大的共享價值,今日於D‧PARK愉景新城舉辦「富通保險聯動New World CLUB」大型宣傳活動,啟動全新品牌理念「劃出你我新世界CIRCLE OUR NEW WORLD」,策略性透過四大生活範疇 — GROWealth 金融財進、EDUtainment 童學童玩、PowerUp 身心動力、FAMmunity 爸媽Teen地,全方位為富通保險和New World CLUB客戶及其家人打造優質生活新體驗,帶來更多元的人生規劃,與摯愛擁抱生活每一刻,成就豐盛人生。

富通保險聯動 New World CLUB劃出你我新世界,啟動四大生活範疇 — GROWealth 金融財進、EDUtainment 童學童玩、PowerUp 身心動力、FAMmunity 爸媽Teen地,全方位為富通保險和New World CLUB客戶及其家人打造優質生活新體驗。

為隆重其事,富通保險聯動New World CLUB活動邀請星級嘉賓岑麗香及岑珈其擔任四大生活範疇大使;富通保險亦將聯乘Baby Kingdom舉辦不同親子家庭工作坊予New World CLUB會員獨家免費參與,屆時四大生活範疇大使岑麗香和岑珈其更會親身參與其中,與會員互動交流。



是次與 New World CLUB策動長遠合作項目,標誌著富通保險與集團生態圈的協同迎來重要的里程碑。藉此強強聯手,富通保險針對為年輕家庭( Caring Parents)及黃金盛年(Goal Achievers)一族的主要目標客戶群,提供涵蓋財富、健康、教育及生活的多元方案,打造優質生活新體驗及人生規劃,帶出富通保險全新品牌理念「劃出你我新世界CIRCLE OUR NEW WORLD」。富通保險承諾以人生規劃師的身份,讓客戶及其家人在生命旅程中的每一步,包括「生、老、病、 傳承」都享有匠心規劃及優質體驗,讓他們劃出屬於自己和家人的新世界,邁向可持續發展的未來。



年滿18歲的香港居民由即日起於「FTLife富通保險全力贊助:D‧PARK夏日放電購物嘉年華」之活動期間,登記成為New World CLUB新會員,即可尊享精彩禮遇(1),更可免費參與日後一連串的精彩親子活動(2),與家人一起歡度悠長暑假。



四大生活範疇 匠心規劃客戶人生

1. GROWealth 金融財進

舉辦多元財富管理⼯作坊及理財講座,協助客戶及其家人於人生不同階段掌握理財先機,邁向理想生活。

2. EDUtainment 童學童玩

提供一系列結合教育與娛樂的體驗,包括科學探索及藝術文化交流等,激發孩子的創造力和獨立思考能力,於零壓力的學習環境中愉快成長。

3. PowerUp 身心動力

舉辦瑜伽班及療癒心靈的活動,讓客戶健身健心、提升整體⽣活質素,實現身⼼靈的平衡與和諧。

4. FAMmunity 爸媽Teen地

提供結合家庭教育和促進親子互動的平台,共同成⻑。



(1) 活動受條款及細則約束,名額500個,先到先得,送完即止。頭500名登記的新會員可獲富通保險專屬遊戲券乙張及棉花糖乙支,其後登記的新會員將獲贈50 K Dollar 換領券及棉花糖乙支。詳情請留意 D‧PARK愉景新城場內宣傳品。

(2) 詳情請留意New World CLUB應用程式之會員公告。



活動資訊

開放日期:2023年7月1日至8月27日(逢星期五至日及7月18日 )

營業時間:中午12時至晚上8時

地址:D‧PARK愉景新城 香港荃灣青山公路荃灣段398號

活動詳情:

-- 即場登記成為 New World CLUB 新會員即可獲得棉花糖乙支及「FTLife 富通保險全力贊助:D‧PARK夏日放電購物嘉年華」專屬遊戲券乙張*,憑券即可免費試玩以下遊戲之其中一項乙次 :

多元智能童樂園

Just Climb香港攀石

多元智能環保溜冰場

多元智能桌球室

D. PARK Sanrio Characters 仲夏運動祭 (2023年7月7-28日)

*名額500個,先到先得,送完即止。其後登記的新會員將獲贈50 K Dollar 換領券。詳情請留意場內宣傳品。



-- 另外,持有「富通在線 」、「New World CLUB」及「DP CLUB」 現有會員,只要出示電子會員証即可獲得棉花糖乙支。



關於富通保險有限公司

富通保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:0659)之全資附屬公司。服務香港逾三十年,富通保險透過與集團多元業務協同,致力成為客戶的人生規劃師,提供全面的生活和終身保障方案,從創富傳承、健康養生到優質生活,照顧個人和家庭不同人生階段的需要。憑藉集團的雄厚財務實力及先進數碼科技,富通保險矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司,創造超越保險以外的共享價值,邁向可持續發展的未來。



有關New World CLUB^

New World CLUB^ 是新世界發展旗下的尊貴會員計劃。貫徹新世界集團獨特品牌個性 The Artisanal Movement,我們致力為會員打造嶄新美學生活,全方位感受匠心生活旅程。一系列非凡禮遇﹑獨家優惠﹑時尚活動體驗,侍您細味。



我們深明您的禮遇應與眾不同,故設有三種非凡會籍:



DIAMOND會籍

現持有新世界住宅物業*總購入價達港幣2千萬元或以上的業主; 或

每月租金達港幣6萬元或以上的新世界住宅物業*現有租戶

VIVA會籍

新世界香港住宅物業*的業主或現有租戶

CIRCLE會籍

歡迎年滿 18 歲或以上對新世界品牌有興趣的人士加入

*新世界住宅物業指由新世界在香港發展或參與發展的住宅物業

https://www.newworldclub.com.hk/uploads/files/New_World_Residential_Property_List_tc.pdf



^New World CLUB 並未根據《保險業條例》(第 41 章)獲得授權並沒有在香港或從香港經營任何類別的保險業務或進行任何《保險業條例》(第 41 章)下的受規管活動。所有保險業務和/或受規管活動均由富通保險進行。



本新聞稿只適宜於香港分發,不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品,或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法,富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。



傳媒聯絡

縱橫財經公關顧問有限公司

朱偉東 (Addison Chu)

+852 2864 4892

addison.chu@sprg.com.hk



富通保險有限公司

鄺淑儀 (Suki Kwong)

+852 2591 8504 / 6012 3298

suki.kwong@ftlife.com.hk



MSL Hong Kong

歐曉旻(Claire)

+852 6771 1964

claire.au@mslgroup.com



歐陽志軒(Geffron)

+852 6075 8025

geffron.auyeung@mslgroup.com



劉恩楚(Rachel)

+852 6158 6856

rachel.lau@mslgroup.com



