源宇宙教育獲巨星傳奇集團授權推出「周同學」卡牌系列

香港, 2023年7月18日 - (亞太商訊) - 源宇宙教育(國際)投資集團有限公司(「源宇宙教育」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1082)早前成功獲得巨星傳奇集團有限公司(股份代號:6683)(「巨星傳奇」)與杰威爾音樂共同開發及擁有的周杰倫二次元形象「周同學」授權,並將其打造正版卡牌收藏系列。巨星傳奇於7月13日成功於聯交所上市,源宇宙教育熱烈恭賀。

巨星傳奇集團成功上市,源宇宙教育執行董事葉啟邦先生(左)及附屬公司優孚奧互動集團有限公司董事梁詠倫先生(右)到場祝賀

巨星傳奇兩大業務為新零售及IP創造及營運。IP內容創作及管理業務包括提供媒體內容創作、活動策劃及明星IP管理服務;以及IP許可及銷售相關產品。巨星傳奇與杰威爾音樂簽訂為期10年且可再續10年的IP授權協議,獲得周同學相關項目的專有權,周杰倫及其IP各類項目的非獨家優先投資權。此外,巨星傳奇還為劉畊宏與王婉霏分別打造二次元風格化身「劉教練」及「Vivi」。



巨星傳奇於IP及媒體內容創作領域有多年經驗,源宇宙教育是次取得「周同學」IP的授權,除會與巨星傳奇溝通及交流,並會以自身的技術優勢,透過虛擬實境(「VR」)及擴增實境(「AR」)技術,以「周同學」形象在卡牌收藏系列展現不同經典場景,同時可於手機上投影出立體的「周同學」,轉化IP為高品質的產品,滿足消費者的需求,進一步推動集團數碼娛樂業務實現更快速、更穩健的發展,並展現集團強大的技術能力。集團未來亦會與巨星傳奇集團保持緊密合作,推出更多元化、更具突破性的創作及內容,豐富集團的產品。



與巨星傳奇合作推出的首批「周同學」正版卡牌收藏系列產品早前於周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會2023海口站首次展出,引起不少迴響。卡牌將會於演唱會呼和浩特站期間正式推出,並會於演唱會設置專櫃售賣。有鑒於「周同學」是極受歡迎的IP,擁有龐大的粉絲基礎,此將有助提升集團的品牌知名度及市場競爭力,並為集團的數碼娛樂業務注入更豐富的內容。



此外,源宇宙教育近年致力拓展高科技及創新教育服務,積極將VR及AR與教育結合,全面升級現有的教育服務,把集團轉型成為更全面的教育服務供應商。同時,集團就有關VR及數碼娛樂提供貿易及科技服務,包括提供專門用於VR技術的設備、服務及內容,為學校提供科學、技術、工程、藝術及數學(「STEAM」)教育領域的內容及解決方案,為職業及專業學生提供IT及新興技術培訓內容及解決方案,及提供遊戲產品的分銷及營銷。



源宇宙教育(國際)投資集團有限公司執行董事葉啟邦先生表示:「我們很高興能獲得知名IP─『周同學』的授權,標誌著集團數碼娛樂業務的成長以及對集團實力的認可。集團期待著未來與更多像巨星傳奇集團的公司合作發展更多IP業務,為消費者帶來更嶄新的產品及體驗,並繼續致力開拓創新,砥礪前行,在各業務注入不同元素,持續提升各服務及產品,實現更多元化和可持續的發展,為各持份者創造更長遠的價值。」



關於源宇宙教育(國際)投資集團有限公司

源宇宙教育(國際)投資集團有限公司為提供優質私人補習及教育的領導者,並為業內第一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的教育機構。公司提供廣泛系列的教育課程及服務,針對不同年齡層及有不同需求的學生,服務範圍涵蓋學前教育、小學輔導及中學補習、英語培訓及應試課程等,並以「現代教育」、「現代小學士」及「現代英語」等品牌提供優質的私人教育服務。此外,公司亦致力發展STEAM教育服務,以及VR及數碼娛樂。





