來源 Dah Sing Bank 大新銀行與香港地球之友攜手呈獻「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」嘉許企業名單揭曉

香港, 2023年7月18日 - (亞太商訊) - 大新銀行有限公司(「大新銀行」)與香港地球之友(「地球之友」)合辦的「中小企 ESG 最佳實踐表現嘉許計劃」(「計劃」)今日公佈,共有19家來自建築及房地產業以及零售及電子商貿業的本地中小企榮獲嘉許證書,以表揚這批中小企踏出環境、社會和管治(「ESG」)實踐的第一步。在計劃指定期限內,這些中小企依照「ESG 醫生」(ESG Doctor)的建議善用管理資源,在不同範疇履行可持續發展理念,提升自身業務的競爭優勢。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐在「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」嘉許禮上致詞

香港地球之友副主席兼綠色金融事務召集人張振宇先生在「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」嘉許禮上致詞

一眾獲「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」嘉許的企業合影

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐(左)香港地球之友副主席兼綠色金融事務召集人張振宇先生(右)

其中一家獲嘉許的中小企業在「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」嘉許禮上分享心得



大新銀行與地球之友有見 ESG 對中小企帶來的機遇和挑戰,在去年攜手推出全港首個分別針對建築及房地產業與零售及電子商貿行業的「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」,並邀請了專業的「ESG 醫生」為參與計劃的中小企提供免費評估與實務指引。該專業「ESG 醫生」在推行可持續發展理念上擁有豐富經驗,為計劃參與者在如何將 ESG 原則融入至公司的業務運營中提供寶貴意見。中小企對計劃的反應令人鼓舞。經過評審委員會嚴格的審核和最後確認,建築及房地產業及零售及電子商貿業分別有11家及8家中小企,在指定期限內,於 ESG 各方面水平均有顯著提升。



大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐表示:「ESG的影響力日增,但中小企往往缺乏相關的認知和資源去應對。作為香港經濟核心,中小企對 ESG 的投入,足以影響香港整體的可持續發展。在過去一年,這計劃積極鼓勵更多中小企參與可持續經濟轉型,認清在低碳經濟趨勢中的挑戰和機遇,為長遠發展提升競爭力及作出策略部署和調整。我們對計畫的成效感到滿意,希望日後有更多中小企踏上可持續發展的征途。」



香港地球之友副主席兼綠色金融事務召集人張振宇先生表示:「應對氣候變化,每一分力量和改變都至關重要,不論企業大小都必須採取行動,管理與應對氣候相關的風險和機遇。ESG可以幫助中小企拓展商機,減少環境風險,提高聲譽。我們相信中小企可以檢視自身的經營模式是否符合環球可持續發展策略,採納 ESG 議題將有助中小企在疫後復常的市場中提升競爭力。香港地球之友致力於支持中小企認識並推動 ESG 議題,創建可持續的未來。」



計劃評審委員會指出,可持續發展理念已是商界共識。然而,中小企礙於資源有限,面對各種 ESG 準則,大多都誤以為難以付諸實行。是次計劃旨在提高他們對 ESG 的理解和認知,並協助他們踏出 ESG 工作的第一步,先選定對其業務至關重要的 ESG 因素,再按部就班地推展改善工作。在這次計劃的協助和持續支援下,參與計劃的企業均完善了貨源採購、供應商選擇、倉儲和配送方式、銷售程序、廢料處置、以及人才吸納等環節的管理,提升企業的營運效益。



計劃的評審委員會由學術界、公用事業、地產和建築、中小企業協會等行業的專家組成,他們在 ESG 領域具備專業知識和經驗,並以聯合國可持續發展目標(UNSDG)為框架,評估中小企的可持續發展策略、政策及其管理和推動可持續發展績效的能力。環境表現在評分中佔30%、社會表現和管治表現則分別佔40%和30%。環境方面主要關注企業的能源效率及廢物管理等議題;社會方面主要關注員工健康與安全、勞工實務和人權等議題;管治方面則關注董事會多樣性和獨立性、及風險管理等主題。



獲嘉許的19家中小企將成為本地中小企履行 ESG 的典範。計劃主辦方大新銀行及地球之友期望他們能夠在各大商會的支持下延續其 ESG 旅程,繼續提升對ESG的認知及熱誠,並致力推廣至各行各業,一起攜手協力、互相交流,促進社會各界互利共贏,加快香港的可持續發展。



嘉許企業名單

建築及房地產業

公司名稱

1 港邦芒服務外包有限公司

2 恆基工程服務有限公司

3 岱麟生態系统有限公司

4 潤晉設計及建築有限公司

5 瑞豐環球評估諮詢有限公司

6 永利行國際有限公司

7 萬藪工程有限公司

8 Riskory Consultancy Limited

9 新聯盛工程有限公司

10 萬怡置業有限公司

11 恒暉建築有限公司



零售及電子商貿業

公司名稱

1 非凡領越有限公司

2 軒逸創意

3 尚藤酒業有限公司

4 說書人香港有限公司

5 匠髪廊

6 Safe & Sound Solutions Limited

7 皇冠爐具(集團)有限公司

8 潛水歷險會有限公司



有關大新銀行

大新銀行有限公司(「大新銀行」)為香港上市公司大新銀行集團有限公司(HKG:2356)旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港逾75 年,一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務,並不斷推動「同步 更進步」的企業理念,與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎,大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化,與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。



除上述香港銀行業務外,大新銀行亦全資擁有大新銀行(中國)有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司(OK Finance),並為重慶銀行策略性股東,持股量約 13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有約 60個業務網點。



有關香港地球之友

香港地球之友是一個領先的環保團體,致力推動政府、企業和社會,共建可持續發展並公平合理的環保政策、營商方式和生活形態,全力保護香港及鄰近地區的環境。本會近年致力推動綠色金融和培養ESG人才,使香港和亞太地區過渡到碳中和經濟。香港地球之友與香港多個中小企業協會(覆蓋超過3000家公司)以及國際組織(如世界基準聯盟)緊密合作,通過我們的ESG分析師(CESGA)網路,與香港的ESG和綠色金融人才建立了密切的聯繫。



自2019年香港地球之友推出亞太地區首個綠色金融路線圖,一直致力提升業界人士對可持續投資的專業能力,以及提高公眾對綠色金融的認識。通過籌辦不同的綠色金融課程,以及推出「綠色及可持續金融研討會」一系列論壇、圓桌會議等活動,與各界攜手各界人士共同構建可持續的社會及環境。



