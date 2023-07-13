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Thursday, 13 July 2023, 18:56 HKT/SGT
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將軍澳中心‧仲夏「蟹」逅 千奇百趣靚蟹大召集 全港首度展出超過10款特色蟹種
探索、欣賞、保育 三大維度展覽體驗
五大參觀重點 親子教育一站通

香港, 2023年7月13日 - (亞太商訊)  - 炎炎夏日，又是一眾大自然愛好者出動的大日子！今個暑假，將軍澳中心搖身一變成為夢幻貝殼世界，呈獻「將軍澳中心‧仲夏『蟹』逅」，由7月21日至8月30日，帶來13款來自世界各地、外型及顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出，配合現場不同的感官效果及場外活動，帶來「探索、欣賞、保育」三大維度的展覽體驗。約定你一家大細，今個仲夏，一同經歷一場充滿趣味及教育意義的夏日「蟹」逅！



【浪漫之最】饅頭蟹：分布於東印度西太平洋熱帶海域，生活於潮間帶至水深150米的沙泥質海底。行動敏捷，擅於挖洞，外殼堅厚。受到驚嚇時，雄蟹會緊緊地抱著雌蟹狂奔，等到感覺安全後，雄蟹會挖一個坑將雌蟹隱藏起來，然後又在雌蟹的身邊挖坑把自己隱藏起來。在雌蟹要蛻殼時，雄蟹更會一直守護在雌蟹的身邊，以免雌蟹受到各種危險。

【美艷之最】惡魔蟹：蘇拉威西蟹，簡稱蘇蟹，俗稱惡魔蟹。種類多、顏色艷、個性兇。顏色多變，有不同的花色表現。這是一種產於印尼蘇拉維西島的淡水螃蟹，屬雜食性偏肉食。


【安全之最】短腕寄居蟹：短腕寄居蟹是世界上最大型的陸上寄居蟹之一，體長最大可達十公分以上，通常體色為紫色，也有極個別為紅色。眼晴呈長條圓柱狀。眼柄呈深啡色至黑色。圓形的眼睛有助於觀察來自頭頂的危險。

【火紅之選】草莓寄居蟹：草莓寄居蟹是一種分布於熱帶地區的陸生寄居蟹。顏色主要為火紅色、紅色、橙色，佈滿顆粒，關節處有深色的斑紋。草莓寄居蟹在人工環境下蛻皮之後體色往往會變淡，經過試驗發現經常提供海水能有助於體色的保持。

齊集探索、欣賞、保育三大維度 必睇必試五大活動
「仲夏『蟹』逅」這個創意十足的展覽，從探索、欣賞到保育每個環節也一絲不苟，讓大人小朋友就算身處商場，也能獲得探險知識；更有大量延伸活動，例如帶大家到戶外考察，全面擁抱大自然！必睇必試五大活動如下：

1. 像真度十足！夢幻貝殼世界 【探索】展覽布置以夢幻貝殼世界為題，勢必吸引熱愛大自然之士，一眾小朋友統統化身保育大使，勇闖海底，探索蟹之世界！

2. 打卡熱點！感官互動巨型貝殼 【欣賞】場內打卡熱點，必選感官互動巨型貝殼，大人小朋友可以坐進貝殼裡，探索光影互動，同時聆聽海底的聲音。

3. 千奇百趣！觀賞十多款靚蟹 【欣賞】「蟹」逅的主角，當然是13款特色蟹和寄居蟹，它們將於水族箱內醒目登場，大人小朋友都可以留神觀賞！相信大家對蟹不會陌生，而頂著其他動物外殼的寄居蟹外貌介乎蝦和蟹之間，常被戲稱為「清道夫」；在日本更是指定的天然紀念物，值得保護。搶先看展覽必睇四大名蟹：

4. 保育先鋒！小小館長及戶外考察活動 【保育】展覽將帶來一系列保育主題活動，當中包括小小館長及戶外海底考察活動等，詳情不日公佈。

5. 駐足細看！戶外活動主題市集 夏日最適合參與戶外活動，與陽光大玩遊戲！展覽更特設戶外活動主題市集，齊集多個戶外活動用品品牌，方便大家一站式搜購所需物資，盡情參與戶外活動！

更多展覽詳情，將於稍後面世，敬請期待！約定大家，於「仲夏『蟹』逅」，一站式體驗暑期親子教育！




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