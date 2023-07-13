將軍澳中心‧仲夏「蟹」逅 千奇百趣靚蟹大召集 全港首度展出超過10款特色蟹種

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|July 11, 2023, 19:36 HKT/SGT
|將軍澳中心7月「消費瘋狂賞」至抵消費券增價配套 逾HK$110,000超豪回贈 高達HK$2,350星級獎賞
|July 6, 2023, 18:32 HKT/SGT
|環球貿易廣場 「天饌101」 五大空中優質食府 共推「居高臨夏」夏季新菜品隆重登場
|June 21, 2023, 20:23 HKT/SGT
|新地十二大商場7.1賀回歸精心策劃「七一」主題七大優惠攻略 七月一日當天消費大派優惠禮券及額外積分
|May 2, 2023, 21:59 HKT/SGT
|新地12大商場迎五一黃金周 豪斥千萬港元大辦感謝祭
|Jan 12, 2023, 17:45 HKT/SGT
|新地25大商場推出「食買玩通關三重賞」迎旅客
|Jan 9, 2023, 14:01 HKT/SGT
|【中港兩地通關】新地12大商場斥資$1,000萬迎內地客
|Sept 29, 2022, 08:51 HKT/SGT
|新地12大商場把握新一輪消費券熱潮 推出多項優惠獎賞吸客
|Sept 16, 2022, 13:00 HKT/SGT
|香港投資者關係協會公佈2022年第八屆香港投資者關係大獎得獎名單
|July 11, 2022, 19:00 HKT/SGT
|新地旗下東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki等勇奪國際大獎
|Oct 18, 2011, 11:09 HKT/SGT
|2011年《投資者關係雜誌》大中華區獎項入圍名單公佈