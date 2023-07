Tuesday, 11 July 2023, 19:36 HKT/SGT Share: 將軍澳中心7月「消費瘋狂賞」至抵消費券增價配套 逾HK$110,000超豪回贈 高達HK$2,350星級獎賞 餐飲購物消費一站通 累積消費靈活賺

追加Point Dollar額外賺住賞 優惠浪接浪

香港, 2023年7月11日 - (亞太商訊) - 第二期消費券即將於7月16日派發,適逢暑假,天時暑熱,作為精明一族,當然是要帶一家大細走進商場,一邊涼冷氣,一邊以消費券購物賺取額外優惠!將軍澳中心匯聚超過200間商舖,雲集多間環球特色食肆,早已為市民度身訂造7月「消費瘋狂賞」增價配套,於消費券發放當天起呈獻三大掃貨優惠,包括「餐飲著數賞」、「購物精明賞」、「消費星級賞」,大派逾HK$110,000超豪回贈,讓市民賺取高達HK$2,350贈券回贈,絕對是夏日消費盛事!除了免費泊車,The Point 會員更可尊享「Point Dollar額外賺住賞」優惠,只須簡單使用Point Dollar 消費便可輕鬆獲取最高額外HK$230餐飲電子贈券,驚喜優惠浪接浪!







累積消費靈活賺 The Point會員獎更多

將軍澳中心「消費瘋狂賞」全為累積消費,等客人可隨喜好光顧不同商戶,靈活買滿指定金額換取星級獎賞。當中「餐飲著數賞」最適合一家人聚首開餐,只要在PopDeli或PopFood任何一間商戶光顧滿HK$100,再以指定條件在場內累積消費滿HK$2,000,即可輕取HK$100贈券獎勵,極為方便。「購物精明賞」和「消費星級賞」機制更簡單!只須在場內累積消費滿HK$15,000或HK$30,000,即有機會換領HK$750或HK$1,500贈券,對於打算使用消費券進行大額消費的顧客來說,絕對是一大喜訊!



同時,將軍澳中心對The Point 會員份外照顧,貼心推出「Point Dollar額外賺住賞」,會員只要消費滿指定金額,並以積分兌換Point Dollar消費,即可一邊清分,一邊尊享額外獎賞。在將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿HK$1,000並同時使用$250 Point Dollar,即送高達HK$150 餐飲電子贈券!另外,凡The Point會員更可享受免費泊車優惠,等大家盡情慢慢睇慢慢逛!溫馨小貼士:商場接受所有支援消費券的電子支付平台,包括︰WeChat Pay HK、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、八達通、BoC Pay及PayMe,令消費更為便捷!



餐飲著數賞

推廣日期:7月16日起,換完即止

換領時間:1pm – 10pm

換領地點:將軍澳中心G/F中庭換領專櫃

詳情:於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣累積消費*滿HK$2,000,即送HK$100電子贈券組合**。

* 最多可累積4組不同單據,其中一張須為PopDeli或PopFood商戶,每張須滿HK$100或以上

** 包括將軍澳中心HK$50美容電子贈券 + HK$50時尚服飾及運動用品電子贈券,名額50個



購物精明賞

推廣日期:7月16日起,換完即止

換領時間:1pm – 10pm

換領地點:將軍澳中心G/F中庭換領專櫃

詳情:於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣累積消費*滿HK$15,000,即送HK$750電子贈券組合**。

* 最多可累積6組不同單據,其中一張須為零售商戶,每張須滿HK$100或以上

** 包括將軍澳中心HK$100零售電子贈券6張 + HK$50健康生活電子贈券3張,名額50個



消費星級賞

推廣日期:7月16日起,換完即止

換領時間:1pm – 10pm

換領地點:將軍澳中心G/F中庭換領專櫃

詳情:於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣累積消費*滿HK$30,000,即送HK$1,500電子贈券組合**。

* 最多可累積6組單據,每張須滿HK$100或以上

** 包括將軍澳中心HK$100零售電子贈券12張 + HK$50健康生活電子贈券6張,名額50個



Point Dollar額外賺住賞

推廣日期:7月16日起,換完即止

換領時間:1pm – 10pm

換領地點:將軍澳中心G/F中庭換領專櫃

詳情:於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿

HK$200 + 同時使用$50 Point Dollar:可獲額外HK$20 餐飲電子贈券1張(名額:200個)

HK$500 + 同時使用$150 Point Dollar:可獲額外HK$60 餐飲電子贈券 [包括HK$20 餐飲電子贈券3張] (名額:200個)

HK$1,000 + 同時使用$250 Point Dollar:可獲額外HK$150 餐飲電子贈券 [包括HK$50 餐飲電子贈券3張] (名額:200個)





