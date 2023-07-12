將軍澳中心7月「消費瘋狂賞」至抵消費券增價配套 逾HK$110,000超豪回贈 高達HK$2,350星級獎賞

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|Tuesday, 11 July 2023, 19:36 HKT/SGT
|餐飲購物消費一站通 累積消費靈活賺
追加Point Dollar額外賺住賞 優惠浪接浪
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香港, 2023年7月11日 - (亞太商訊) - 第二期消費券即將於7月16日派發，適逢暑假，天時暑熱，作為精明一族，當然是要帶一家大細走進商場，一邊涼冷氣，一邊以消費券購物賺取額外優惠！將軍澳中心匯聚超過200間商舖，雲集多間環球特色食肆，早已為市民度身訂造7月「消費瘋狂賞」增價配套，於消費券發放當天起呈獻三大掃貨優惠，包括「餐飲著數賞」、「購物精明賞」、「消費星級賞」，大派逾HK$110,000超豪回贈，讓市民賺取高達HK$2,350贈券回贈，絕對是夏日消費盛事！除了免費泊車，The Point 會員更可尊享「Point Dollar額外賺住賞」優惠，只須簡單使用Point Dollar 消費便可輕鬆獲取最高額外HK$230餐飲電子贈券，驚喜優惠浪接浪！
累積消費靈活賺 The Point會員獎更多
將軍澳中心「消費瘋狂賞」全為累積消費，等客人可隨喜好光顧不同商戶，靈活買滿指定金額換取星級獎賞。當中「餐飲著數賞」最適合一家人聚首開餐，只要在PopDeli或PopFood任何一間商戶光顧滿HK$100，再以指定條件在場內累積消費滿HK$2,000，即可輕取HK$100贈券獎勵，極為方便。「購物精明賞」和「消費星級賞」機制更簡單！只須在場內累積消費滿HK$15,000或HK$30,000，即有機會換領HK$750或HK$1,500贈券，對於打算使用消費券進行大額消費的顧客來說，絕對是一大喜訊！
同時，將軍澳中心對The Point 會員份外照顧，貼心推出「Point Dollar額外賺住賞」，會員只要消費滿指定金額，並以積分兌換Point Dollar消費，即可一邊清分，一邊尊享額外獎賞。在將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿HK$1,000並同時使用$250 Point Dollar，即送高達HK$150 餐飲電子贈券！另外，凡The Point會員更可享受免費泊車優惠，等大家盡情慢慢睇慢慢逛！溫馨小貼士：商場接受所有支援消費券的電子支付平台，包括︰WeChat Pay HK、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、八達通、BoC Pay及PayMe，令消費更為便捷！
餐飲著數賞
推廣日期：7月16日起，換完即止
換領時間：1pm – 10pm
換領地點：將軍澳中心G/F中庭換領專櫃
詳情：於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣累積消費*滿HK$2,000，即送HK$100電子贈券組合**。
* 最多可累積4組不同單據，其中一張須為PopDeli或PopFood商戶，每張須滿HK$100或以上
** 包括將軍澳中心HK$50美容電子贈券 + HK$50時尚服飾及運動用品電子贈券，名額50個
購物精明賞
推廣日期：7月16日起，換完即止
換領時間：1pm – 10pm
換領地點：將軍澳中心G/F中庭換領專櫃
詳情：於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣累積消費*滿HK$15,000，即送HK$750電子贈券組合**。
* 最多可累積6組不同單據，其中一張須為零售商戶，每張須滿HK$100或以上
** 包括將軍澳中心HK$100零售電子贈券6張 + HK$50健康生活電子贈券3張，名額50個
消費星級賞
推廣日期：7月16日起，換完即止
換領時間：1pm – 10pm
換領地點：將軍澳中心G/F中庭換領專櫃
詳情：於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣累積消費*滿HK$30,000，即送HK$1,500電子贈券組合**。
* 最多可累積6組單據，每張須滿HK$100或以上
** 包括將軍澳中心HK$100零售電子贈券12張 + HK$50健康生活電子贈券6張，名額50個
Point Dollar額外賺住賞
推廣日期：7月16日起，換完即止
換領時間：1pm – 10pm
換領地點：將軍澳中心G/F中庭換領專櫃
詳情：於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿
HK$200 + 同時使用$50 Point Dollar：可獲額外HK$20 餐飲電子贈券1張（名額：200個）
HK$500 + 同時使用$150 Point Dollar：可獲額外HK$60 餐飲電子贈券 [包括HK$20 餐飲電子贈券3張] （名額：200個）
HK$1,000 + 同時使用$250 Point Dollar：可獲額外HK$150 餐飲電子贈券 [包括HK$50 餐飲電子贈券3張] （名額：200個）
話題 Press release summary
部門 消费者, Local Biz
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