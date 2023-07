Tuesday, 11 July 2023, 15:19 HKT/SGT Share: 科倫博泰登陸港交所:搶跑ADC賽道 核心產品商業化潛力突出

香港, 2023年7月11日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載,自全球第一款ADC藥物Mylotarg上市以來,全球ADC藥物銷售規模快速增長。當前,美國、中國、歐洲企業都在加速佈局ADC藥物,ADC賽道已成為業界備受矚目的焦點。



7月11日,四川科伦博泰生物医药股份有限公司(「科伦博泰」或「公司」,股份代号:6990.HK)正式登陆联交所,为港股ADC赛道再添一枚优质标的。资料显示,科伦博泰是开发ADC的先行者之一,是中国首批也是全球为数不多的建立内部开发 ADC平台OptiDC的生物制药公司之一,在中国ADC行业处于领先地位。



獲機構高度認可 三大技術平台構建核心護城河



本次招股期間,科倫博泰收穫了長線投資人的高度認可,國際配售部分獲機構踴躍認購,最終超額認購3.4倍,在近期的上市新股中位居前列。此外,科倫博泰IPO亦吸引了包括RTW Funds、Laurion Capital、TruMed、匯添富基金等基石合計認購總額約6730萬美元的股份,佔綠鞋前發售股份總數的38.7%。本次IPO之前,科倫博泰已完成多輪融資,投資方包括IDG資本、CMG-SDIC資本、禮來亞洲基金、高瓴、信達及Sherpa等國內外知名投資機構。上述種種,充分顯示了機構投資人對公司發展的信心。



能夠得到「聰明錢」的認可,主要還是源於科倫博泰的核心競爭力,也就是其本身研發實力以及強大的技術平台。科倫博泰建立了三個分別專注於ADC、大分子及小分子技術的核心平台,作為其發現及開發創新藥物的基礎,以應付特定疾病領域的醫療需求。科倫博泰的ADC平台為其在ADC整個生命週期的系統開發提供支援,使其能夠持續創新,不斷豐富公司的ADC組合,在ADC的市場競爭中構建了牢固的戰略護城河。截至目前,通過ADC平台,科倫博泰已開發出針對癌症進展的部分關鍵機制及途徑的十多項臨床及臨床前ADC資產。



歷經多年發展,科倫博泰已建立了從研發、生產、質量控制及商業化的涵蓋全部主要藥物開發功能的端到端能力,使其能夠戰略性地快速推進其資產管線。截至最後實際可行日期,公司共計擁有33款資產管線,其中14款處於臨床階段,覆蓋乳腺癌(BC)、非小細胞肺癌 (NSCLC)、胃腸道(GI)癌(包括胃癌(GC)及結直腸癌(CRC)),以及患者人數眾多且醫療需求未得到滿足的非腫瘤疾病及病症。



核心產品進展順利 商業化潛力巨大



科倫博泰擁有兩款ADC藥物作為核心產品,即SKB264及A166。



其中,SKB264定位為中國首款國產TROP2 ADC,目前處於3期階段,用於治療各種晚期實體瘤,包括乳腺癌、非小細胞肺癌及其他主要癌症。另一核心產品A166是一款處於NDA註冊階段的用於治療晚期HER2+實體瘤的差異化HER2 ADC,有潛質成為中國首批獲批治療晚期HER2+ BC的國產ADC之一。



與阿斯利康和第一三共聯合開發的TROP2 ADC藥Dato-DXd不同,SKB264是一款完全不同的靶向TROP2 ADC藥物。據瞭解,兩者的分子設計完全不同。SKB264與Dato-DXd二者雖然靶點相同,但選擇的抗體,linker與毒素均不相同,是完全不同靶向TROP2 新型的ADC藥物。其次,兩者的適應症開發路徑不同。在非小細胞肺癌領域,科倫博泰的SKB264的第一個進入III期臨床試驗的是EGFR TKI治療失敗的EGFR突變的局部晚期或轉移性非鱗NSCLC。



在今年7月份,科倫博泰召開了SKB264全國Ⅲ期臨床試驗全國研究者會議,就SKB264已獲得的階段性臨床研究資料、既往研究經驗以及SKB264-Ⅲ-09研究方案獲得了各界專家高度認可。因此,不能將阿斯利康產品Dato-DXd的III期在二線或三線NSCLC臨床試驗的中期分析結論簡單推導為科倫博泰產品SKB264的結論。



根據預計,全球TROP2 ADC市場預計將從2022年的7億美元增至2030年的259億美元,複合年增長率為57.6%。自2022年6月中國國家藥監局批准首款TROP2 ADC後,中國TROP2 ADC市場預計將從2023年的人民幣2億元增至2030年的人民幣236億元,複合年增長率為103.0%,市場前景可觀。科倫博泰的SKB264無論在研發進度上還是臨床數據上,均展現了領先市場的競爭優勢,其未來商業化潛力極具想像空間。



此外,科倫博泰還有其他幾款產品也已獲得了的候選藥物上市許可,可以預見,隨著產品商業化進程加快,公司內在價值有望不斷凸顯。





