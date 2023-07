Monday, 10 July 2023, 15:05 HKT/SGT Share: 科倫博泰即將上市:核心產品研發進度全球領先 市場廣闊長期投資價值凸顯

香港, 2023年7月10日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載,隨著科技、生物等領域的快速發展,生物製藥、醫療器械及前沿科技賽道被持續看好,其中,生物製藥賽道可能是未來3-5年內資金追逐的戰場。在政策、資本及技術的多項因素推動下,18A生物科技行業未來可期。今年最大型的18A生物科技股,四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「科倫博泰」或「公司」、股份代號:6990.HK)近日已經結束招股,並於今日公布定價,即將進入資本市場上市。



科倫博泰作為一家專註於生物醫藥領域的公司,一直致力於腫瘤學、免疫學及其他治療領域的創新藥物的研發、製造及商業化,其業務前景廣闊,備受市場關註。此次招股階段,公司獲得了機構投資者的大幅超額認購,體現了機構投資者對於科倫博泰未來發展的高度認可和信心。



核心產品臨床數據好 擁有行業競爭優勢



SKB264是科倫博泰的核心產品之一,是一種靶向晚期實體瘤的新型TROP2 ADC。據悉,科倫博泰與默沙東聯合開發的創新藥物TROP2抗體偶聯藥物SKB264已通過三項突破性療法認定,分別用於局部晚期或轉移性三陰乳腺癌(TNBC)和EGFR-TKI治療失敗的局部晚期或轉移性EGFR突變非小細胞肺癌(NSCLC)以及既往接受過至少二線系統化療的局部晚期或轉移性激素受體陽性、HER2陰性乳腺癌(HR+/HER2-乳腺癌)的治療。基於初步臨床數據,SKB264目前正在開展針對多個瘤種的三期臨床試驗。



近期,科倫博泰創新TROP2-ADC SKB264,針對局部晚期或轉移性EGFR突變非小細胞肺癌(NSCLC)的Ⅲ期臨床試驗(如下簡稱SKB264-Ⅲ-09研究)全國研究者會議在廣州召開。表皮生長因子受體(EGFR)突變是亞洲人群中肺腺癌患者最常見的驅動基因突變,發生率約為50%。對於EGFR突變的NSCLC患者,三代EGFR-TKI因其更好的療效而成為首選治療方案。但是,三代TKI的PFS只有18-20個月左右,耐藥是不可避免的,且耐藥後的治療選擇和療效受限,存在巨大的未滿足臨床需求。而SKB264已展現了在該適應症上的突出療效,根據今年6月份舉行的ASCO年會上披露的SKB264二期臨床研究資料:EGFR TKI耐藥人群的客觀緩解率(ORR)達到60%,中位PFS 為11.1個月。



SKB264是首個在EGFR突變人群啟動III期註冊臨床研究的TROP2-ADC藥物。該藥物研發進度全球領先,在全國66家研究中心共同努力合作之下,SKB264-Ⅲ-09研究有望高質量、快速完成,為EGFR-TKI耐藥的NSCLC患者帶來新的治療希望。



除了SKB264外,科倫博泰還有十餘款候選藥物處於臨床階段,包括Her2 ADC, Claudin18.2 ADC等ADC管线,這將為其帶來更加穩健的經濟收益和品牌影響力,也將進一步增強公司在醫藥行業中的競爭優勢,並提高公司的企業價值和市場地位。



擁有廣闊的市場前景 基石投資者提供有力支持



TROP2經常在多種癌症(尤其是BC、NSCLC、GC及OC等高患病率或難治癌症)中過度表達,因此成功靶向TROP2的藥物擁有巨大市場潛力。全球TROP2 ADC市場規模預計將由2022年的7億美元增長到2030年前的259億美元,複合年增長率為57.6%,而於2022年6月,國家藥監局批準首款TROP2 ADC後,中國TROP2 ADC市場預計將從2023年的人民幣2億元增長到2030年前的人民幣236億元,複合年增長率為103.0%。



即使擁有行業市場廣闊的機遇,但各生物醫藥亦面臨著不小的挑戰。近期,阿斯利康和第一三共聯合開發的TROP2 ADC藥Datopotamab deruxtecan開展的TROPIO-Lung01 III期臨床試驗引起了市場的廣泛關註。然而,由於臨床試驗結果不盡如人意,試驗過程中觀察到了一些臨床試驗中嚴重的不良反應事件,阿斯利康和第一三共的美股股價均大跌。



與此同時,科倫博泰與默沙東聯合開發創新TROP2 ADC藥物SKB264。值得註意的是,SKB264與Datopotamab deruxtecan的分子設計,適應症開發路徑都不相同,是兩款完全不同的靶向TROP2 ADC藥物,兩者之間並沒有可比性,SKB264的抗體有著較高的針對TROP2親和力, 高DAR, 良好的親水性,產品療效和安全性已經顯示出一定的優勢。



科倫博泰不僅在TROP2 ADC領域取得了成功,也在積極開發Her2 ADC、Claudin 18.2 ADC等多款ADC產品。通過穩健的藥物開發及業務拓展實現長期價值增長的同時,公司也積極響應社會責任,持續探索,推動ADC藥物的研究不斷深入,為全球腫瘤患者帶來更多希望。



本次IPO,公司引入RTW Funds、Laurion Capital Master Fund、TruMed、匯添富以及科倫國際為基石投資者。據此,基石投資者已同意,待若乾條件達成後,按發售價以約67.3百萬美元(或約525.8百萬港元)認購可供購買有關數目的發售股份。



作為公司上市前的主要投資者,基石投資者為科倫博泰提供了融資資本,表明其對公司的開發能力、可持續性和未來增長潛力都非常有信心。科倫博泰擁有強大的基石投資者支持,將為其的長期增長和股票價格的穩定增長奠定堅實的基礎。



科倫博泰擁有集研發、生產、質量控製及商業化的端到端藥物開發能力,並且具備了充足的增長潛力和強大的市場競爭力,疊加知名投資人的加持,具備足夠寬廣的安全邊際。未來在生物製藥的黃金賽道中奔跑,無疑將成為港股市場中一只極具潛力的投資標的,為公司的發展創造更多的價值和機會。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

June 30, 2023, 10:32 HKT/SGT 科倫博泰招股進行中 創新藥浪潮下何以大放異彩? Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   