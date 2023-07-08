天能動力(00819.HK)連續兩天獲實控人增持百萬股

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|Friday, 7 July 2023, 17:56 HKT/SGT
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香港, 2023年7月7日 - (亞太商訊) - 根據香港聯交所7月6日披露的文件，天能動力(00819.HK)分別於7月5日、7月6日獲實控人增持，累計增持100萬股，增持後持股比例升至36.53%
PRIMELEADERGLOBALLIMITED於7月5日以每股均價8.665港元增持$天能動力(00819.HK)$40萬股普通股股份，價值約346.6萬港元，增持後，PRIMELEADERGLOBALLIMITED最新持股數目為4.11億股股份，好倉比例由36.44%升至36.48%。
PRIMELEADERGLOBALLIMITED於7月6日以每股均價8.6033港元增持$天能動力(00819.HK)$60萬股普通股股份，價值約516.2萬港元，增持後，PRIMELEADERGLOBALLIMITED最新持股數目為4.11億股股份，好倉比例由36.48%升至36.53%。本交易涉及其他關聯方：張天任。
天能動力成立於1986年，2007年在香港主機板上市，2021年控股子公司天能股份於上交所科創板上市。公司的基石業務鉛蓄電池穩居行業龍頭，另有鋰離子、氫燃料、鈉離子電池技術路線，覆蓋動力、儲能、回收業務，有7省16大基地和全國40多萬家終端門店的網路佈局；此外公司佈局有鉛等貿易業務。2022年，貿易業務和製造業務收入各占43.74%、56.26%；在製造業務內部，鉛蓄電池、新能源電池（鋰電、氫燃料電池等）、回收業務收入各占85.17%、3.97%、9.09%；貿易業務量大利薄，鉛蓄電池是公司的盈利核心。
興業證券近期研報認為，天能動力穩居鉛蓄電池龍頭，業績基本盤穩固；儲能採取鉛鋰雙技術路線，有望放量，後續帶動業績增長；此外公司佈局鉛鋰回收、氫燃料電池、鈉離子電池，長期空間向上。截至2023年6月30日收盤，公司PE（TTM）為4.5X，PB（MRQ）為0.56X，建議投資者關注。
話題 Press release summary
部門 金融, 替代能源
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