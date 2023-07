Thursday, 6 July 2023, 18:32 HKT/SGT Share: 環球貿易廣場 「天饌101」 五大空中優質食府 共推「居高臨夏」夏季新菜品隆重登場 夏季出遊香港 享受極致美食體驗

於最高摩天大廈 360度俯瞰維多利亞港

當代主題創意粵菜館麒天隆重登場 全新開幕南意海洋盛宴Perla

星級粵菜波士廳 101 六本木爐端燒名店田舍家 精致新派法菜Odyssée

憑指定景點門票票根 旅客可享獨家優惠

香港, 2023年7月6日 - (亞太商訊) - 夏天是旅遊旺季,最適合到處觀光旅遊,今個暑假到香港, 就有極致體驗等待發現。香港作為國際大都市,以其獨特的魅力吸引來自世界各地的遊客,這裏既擁有繁華的商業中心、摩天大廈和豪華購物中心,也有世界一流的文化藝術設施和美食。位於香港島和九龍半島之間的維多利亞港及其天際線更是香港獨特魅力之象征,摩天高樓和美麗海灣的景色無論白天還是夜晚都令人嘆為觀止。

The Kitin麒天創意點睛當代粵菜

Perla南意海洋珍寶

The Sky Boss波士廳 101 米其林星級粵菜

Inayaka田舍家 過江龍爐端燒

法派新菜Odyssée

位於中國香港特別行政區九龍尖沙咀西的環球貿易廣場(International Commerce Centre,簡稱ICC),總高度達484米(1,588英尺), 是香港最高的建築物、亦是全球最高的摩天大廈之一。位於ICC 101樓的「天饌101」 (Sky Dining 101) 匯聚了五家享譽盛名的國際餐廳,食客仿佛置身雲端品嘗頂級美食的同時,並能360度俯瞰維港全景,於網紅打卡的聖地感受前所未有的味覺與視覺雙重奇妙體驗。「天饌101」所匯集的五大空中食府,包括以近日開業並以創新粵菜迅速成為網紅店的The Kitin麒天、以正宗南意手法炮製海洋美食並以全新面貌登場的Perla、提供米其林星級品質與服務的The Sky Boss波士廳•101、傳承東京六本木總店味道的爐端燒名店Inakaya田舍家,以及呈現令人陶醉的法派新菜Odyssée。



ICC「天饌101」地理位置優越,位處西九龍站及高鐵站上蓋, 並緊鄰西九文化區。要度過豐富愉快的一天遊,可先參觀M+博物館,領略當代藝術之魅力;再遊覽故宮文化博物館,感受中華文明輝煌;或到戲曲中心, 欣賞千年文化的戲曲藝術。隨後前往ICC 101樓的「天饌101」在五家風格獨特的高級餐廳品嘗頂級美食;而這五家餐廳更推出「居高臨夏」夏季新菜式及遊客特別優惠,只要出示香港故宮文化博物館、M+ 或戲曲中心之門票票根,惠顧更可享專屬優惠。讓食客在全港最高大廈炎炎夏日盡享「舌尖上的狂歡」並享受前所未有的尊尚美食之旅。



The Kitin麒天創意點睛當代粵菜

近日正式開業的麒天,在試營業期間便迅速成為美食達人關註的焦點。麒天融合中西美食文化,呈現當代粵菜,並在菜式設計上加入許多創意元素,食材搭配更是別出心裁。這裏的佳肴來自兩位才華橫溢的大廚。行政總廚何師傅曾任職米其林二星和三星酒店中餐廳主廚,並後來創建了自己的創意餐飲事業。他擁有超過30年的豐富經驗,烹飪風格不拘一格,善於從世界各地汲取靈感。創作主廚Wyane的烹飪之旅始於年輕時在澳洲留學,多年來曾在日本、法國、意大利研究烹飪技藝,擅長將異國食材融入佳肴,並使擺盤美觀大方。兩位大廚共同創造了充滿中西結合新意的菜品,讓食客會心一笑。進入盛夏,麒天的點心和小菜菜單上有許多開胃佳肴,如XO醬蒜蓉牛角包、赤玉帆立貝魚凍、金蠔法國鵪鶉生菜包和梅酒泡泡白蘆筍等充滿中西結合新意的精致美食,為食客帶來清新的夏日驚喜。菜式富有創意,裝潢同樣獨具匠心。設計靈感源於中式橋梁,強調空間的連續性,逐層深入的設計融入幾何元素,同時向傳統藝術和中國八大菜系致敬,營造出深邃而高雅的氛圍,為雲端盛宴錦上添花。



The Kitin麒天夏日推介

XO醬蒜蓉牛角包 HK$78

采用自家烘焙的牛角包,搭配最佳食用溫度50度的秘製XO醬、蒜蓉和迷叠香,再撒上紅椒粉,讓充滿橄欖香氣的牛角包增添煙熏味。這款美食能緩解XO醬和蒜蓉的香辣感,悶熱天氣裏品嘗它,立即能刺激味蕾,為人們帶來振奮精神的體驗。



赤玉帆立貝魚凍 HK$238

在炎熱的夏季,清涼爽口的前菜魚凍無疑是開胃的首選!選用日本海洋特產,搭配芫荽、九層塔等打造的青油,將清新的草原風味融入充滿海洋氣息的赤玉帆立貝,讓食客同時領略到多重味覺的奇妙體驗。



鳳尾龍蝦金魚餃 HK$128

精美的龍蝦餃在以蛋白和上湯熬製而成的「魚塘」中栩栩如生地「遊弋」,加上官燕作為點綴,既令人眼花繚亂,又讓人忍不住想立刻投身海中享受「夏水禮」!



The Kitin麒天

遊客專屬優惠:凡出示香港故宮文化博物館、M+ 或戲曲中心之門票票根惠顧,即享

每臺全單85折 及 免費獲贈精選點心一客。

*此優惠不適用於星期六,日及公眾假期

*此優惠只適用於午市時間 (上午11時30分至下午3時)

*此優惠不適用於貴賓房

地址:香港西九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場(ICC)101樓C號鋪

電話:3619 7123 / 5288 3133 (WhatsApp)

營業時間:(星期一至日)11:30-15:00;18:00-23:30



Perla南意海洋珍寶

最近入駐Sky Dining 101頂級美食陣容的意大利餐廳Perla於近日開始試業,主推來自意大利南部阿馬爾菲海岸和西西裏島地區的傳統菜肴。這些地區以壯麗的景致、新鮮優質的海產而聞名於世,吸引了不少海鮮愛好者前來品味。位於高空的Perla巧妙地呈現了濃郁的南意風情,如窗簾設計靈感源於漁網,模仿海浪的地毯等,把餐廳打造成一個天空中的海洋宮殿。行政總廚Romeo Morelli首先邀請客人在半空中踏上「地中海海鮮之旅」,更提供單點菜單及野生捕獲生猛海鮮,選擇豐富多樣。Perla在意大利語中意為珍珠,正如其名,餐廳致力於為食客呈獻海洋的珍寶。從名貴的海產到時令魚蝦應有盡有,例如藍龍蝦、阿拉斯加帝王蟹、地中海鱸魚和多寶魚等。所有食材都在客人下單後一分鐘內即刻烹製,忠實呈現南意傳統,讓客人盡享地道的美食體驗。



Perla 夏日推介:「地中海海鮮之旅」菜式(6道菜 每位HK$1680)

*餐單或因應時令食材供應而略有變化

Carabineros Red Prawn

世界上最珍貴的紅蝦鮮味十足,僅需用海鹽簡單烹煮,再搭配橄欖幹、25年意大利陳醋、香脆土豆和蒜香蛋黃醬,讓無添加食材帶領你的味蕾暢遊地中海的夏日風情。



Brittany Blue Lobster

海鮮冷盤恰如仲夏時節在南意海岸度假的美好時光。藍龍蝦被譽為最稀有且珍貴的海鮮之一,肉質鮮嫩厚實,味道濃郁且甘甜。經過蒸煮的藍龍蝦與焦糖洋蔥、沙拉、香脆甘藍、香醋搭配,再加入魚子醬。最後,用龍蝦頭部製成番茄醬淋在上面,呈現出酸甜可口的滋味。



「Guazzetto」

南意菜以新鮮食材為主,口感清新而不過於濃烈,非常適合在炎炎夏日品嘗。意大利名菜gnocchi薯團的海洋變奏,改用魚肉製作,口感柔軟細膩,搭配海鮮濃湯,再加上魚子醬點綴,詮釋出尊貴的美味。



Perla

遊客專屬優惠:凡出示香港故宮文化博物館、M+ 或戲曲中心之門票票根惠顧,可享全單八折優惠 (飲品及附加菜單除外) 及贈送意大利氣泡酒一杯

地址:香港西九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場(ICC)101樓B1號鋪

電話:3618 7880

營業時間:(星期二至日) 12:00-15:00;18:00-00:00



The Sky Boss波士廳•101 米其林星級粵菜

波士廳的威水史, 大家真的不可不知!這家高級粵菜館的中環分店於2013年開業,僅半年便獲得米芝蓮星級評定,並在次年再次榮獲米芝蓮星級食肆稱號。自2015年在ICC開業以來,波士廳•101也一直秉承米芝蓮星級品質及服務,以融合中國傳統與現代的時尚菜式主打。其中皇冠吉品鮑、滋補花膠、北海道刺參等滋補海味深受高級顧客的喜愛。而點心方面同樣選用珍貴食材,如新推出的彩鳳金龍,包含了豐富的龍蝦、鮮蟹和鮮蝦,堪稱是為VIP客人量身定製的美食!



The Sky Boss波士廳•101夏日推介

吉品花膠扣刺參(時價)

隨著夏季的到來,人體容易出汗失水。吉品花膠扣刺參含豐富的蛋白質和礦物質,正好能在此時滋補身體。此外,花膠還能滋潤肌膚,促進細胞再生,令肌膚更加光滑細致。波士廳精選正宗溏心吉品鮑,搭配五花腩、鮮雞、金華火腿等材料,經過秘製燜煮三日,使得溏心鮑魚味道濃郁。佐以特選花膠和口感爽滑的北海道刺參,這款名貴菜式三重口感讓人難忘。



大澳艇家蝦醬炸雞(HK$358/半只, HK$668/只)

炎炎夏日,並未減少人們對脆炸食物的喜愛。蝦醬炸雞的鹹香味道和鮮美口感非常適合夏季的飲食需求,刺激食欲。夏季正是蝦的旺季,也是製作蝦醬的最佳時機,因此餐廳特別推薦大澳艇家蝦醬炸雞。大廚采用特選蝦膏和新鮮嫩雞,經過腌製和廚師精湛的炸技,炸雞外脆內嫩、多汁。蝦醬的鮮味與雞肉的香氣相互融合,發揮出大澳蝦膏的鹹香,讓人垂涎三尺。為降低夏天的溫度,炸雞旁邊配上清爽的青瓜條,口感清新且美味。青瓜具有清熱解暑、生津止渴的功效,能有效緩解夏季的暑熱不適。



彩鳳金龍(HK$88/件)

品嘗清新的點心,搭配解膩的茶水,是緩解夏日煩悶的良方。選材上乘的海鮮餃子,將龍蝦肉、鮮蟹肉、鮮蝦肉等食材鮮度提升至極致,再加入西芹、甘筍等增加口感,令人驚喜。翠綠醬汁則由菠菜汁和特濃雞湯製成,進一步提升了味道層次。



The Sky Boss波士廳•101

遊客專屬優惠:凡出示香港故宮文化博物館、M+ 或戲曲中心之門票票根惠顧,即享全單八五折 及 免費獲贈飲品一杯。

地址:香港西九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場(ICC)101樓B2號鋪

電話:3955 1755

營業時間:(星期一至五)11:30-16:00;18:00-22:00

(星期六﹑日及公眾假期)11:30-16:30;18:00-22:00



nayaka田舍家 過江龍爐端燒

田舍家餐廳秉承東京六本木總店的傳統,將「不時不食」的理念帶到香港,為顧客精選最新鮮時令的日本食材。遵循總店的傳統,田舍家提供琳瑯滿目的佳肴選擇,其中大部分頂級食材每天從日本空運至港,包括喜知次魚、鱈場蟹腳、北海道帶子等。此外,還有極品日本和牛,肉質細膩、富含油脂,在烤爐上散發出令人垂涎三尺的香氣,搭配特製醬汁和新鮮芥末,更是美味無窮。午餐時段,田舍家提供多款選擇,包括壽司拼盤、時令刺身、鐵板燒等套餐;晚餐則以日本食材為主要原料,讓日本風味展現得淋漓盡致。隨著夏日臨近,田舍家推出一系列日式佳肴:包括選用最頂級海鮮帆立貝、季節魚、鮑魚和海膽等原料的夏季海鮮鐵板餐;口感細膩、油香四溢的日本和牛為主角的爐端燒和牛三文治,以及風味獨特的爐端燒榮螺。



Inayaka田舍家 夏日推介

夏季海鮮鐵板餐 HK$2,380

這款集合夏季時令漁獲與果物的套餐,讓食客仿佛置身於六本木。先品嘗日本直送的時令刺身,繼而領略廚師精湛技藝打造的季節魚、帆立貝、大蝦和野菜等鐵板燒美食。在品味過鮑魚搭配海膽、黑松露炒飯等豪華佳肴後,別忘了留點胃口品嘗時令水果。



爐端燒和牛三文治 HK$380

如果無法在夏日遠行度假,那就來田舍家體驗與東京本店味道如出一轍的爐端燒和牛三文治。肥美的和牛烤得香氣四溢,外層面包將油香完美吸收。



爐端燒榮螺 HK$680

春季至初夏是榮螺肉質最肥美的時候,其獨特的海潮味道充滿神秘魅力。這道季節限定美食從日本空運而來,肉質鮮嫩有彈性。原汁原味地燒烤,保留了螺肉的海洋風味和甜美口感,讓人回味無窮。



Inakaya田舍家

遊客專屬優惠:凡出示香港故宮文化博物館、M+ 或戲曲中心之門票票根惠顧自選餐牌,可享八五折優惠。

(此優惠不適用於晚市爐端燒房)

地址:香港西九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場(ICC)101樓A2號鋪

電話:2972 2666

營業時間:(星期日至四)12:00-14:30;18:00-22:30

(星期五﹑六及公眾假期前夕)12:00-14:30;18:00-23:00



法派新菜Odyssée

在維港夜景的映襯下,品嘗法派新菜Odyssée或許比身處巴黎更為浪漫。作為法國代表性餐廳的Odyssée,菜單註重食材原味的展現,不拘泥於傳統的菜式排序。顧客可自由選擇季節食材,大廚會根據所選食材以及顧客喜好製作前菜、主菜和甜品,充滿驚喜與獨特性。位於ICC Sky Dining 101的Odyssée,讓食客在欣賞維港美景的同時,沈浸於現代感十足的舒適環境中,盡享精致的法式佳肴。室內設計時尚簡約,大型落地玻璃引入的自然光線突顯深藍色和金色主調的高雅,營造出溫暖舒適的氛圍。沙發、地毯和椅子亦采用相應的顏色,呈現和諧優雅的格調。每兩個月更新一次菜單的Odyssée,每次推出的新品都令人驚喜不已。



Odyssée 夏日推介:Odyssée Experience菜式

(8道菜 每位HK$1,480;9道菜 每位HK$1,680)

Matsuba Crab Roll (Cucumber / Green Apple / Lime Dressing)

夏天度身定製的開胃前菜,鮮嫩細膩的松葉蟹肉搭配脆爽的青瓜,再加上清新酸甜的青蘋果和青檸汁調味,令人耳目一新。



Hokkaido Abalone (Green Peas / Sea Urchin / Coconut Foam)

北海道鮑魚與海膽的柔嫩口感,融合清新宜人的青豆,,創造豐富獨特的口感。淋上輕盈的椰子泡沫,更為這道佳肴增添一絲夏日熱帶小島風情。



Snacks (beef tartare / chicken liver / tofu panacotta)

炎炎夏日,食欲不振時,許多人都渴望享用清爽開胃的小吃。牛肉他他是傳統高級法式餐廳常見的菜色,嫩滑的牛肉搭配微酸的醬汁,成為消暑的最佳選擇。



法國珍肴雞肝醬深受全球美食家喜愛。這道口感滑順細膩的一口小吃,正是夏日的絕佳開胃選擇。



奶香濃郁的豆腐意式奶凍,細膩嫩滑、入口即化。在盛夏品嘗這款清涼爽口的甜點,無疑是一種賞心悅目的享受。



Odyssée

遊客專屬優惠:凡出示香港故宮文化博物館、M+ 或戲曲中心之門票票根惠顧自選餐牌,可享八五折優惠。

地址:香港西九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場(ICC)101樓A1號鋪

電話:2977 5266

營業時間:12:30-15:30;18:00-23:00





