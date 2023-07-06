泉峰控股攜手約翰迪爾，助推戶外動力設備行業革新

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|Wednesday, 5 July 2023, 10:37 HKT/SGT
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香港, 2023年7月5日 - (亞太商訊) - 泉峰控股（2285.HK）日前發佈公告，宣佈與約翰迪爾 (John Deere) 達成戰略合作協議，旗下EGO品牌的鋰電平台產品可通過約翰迪爾經銷商進行銷售，未來雙方亦將致力於新產品的合作開發。
約翰迪爾是全球領先的農業、草坪、建築和林業設備提供商，依托先進技術的產品（包括Autonomous 8R Tractor、See & Spray™和E-Power Backhoe）幫助滿足世界日益增長的食品、住房和基礎設施需求問題。泉峰是EGO品牌的母公司，為全球領先的鋰電戶外動力設備和電動工具整體方案提供商，產品銷往超過100個國家。
作為本次合作協議的壹部分，EGO品牌全系列割草機、吹風機、修剪機、修邊機、鏈鋸和吹雪機將於2023年秋季開始在美國和加拿大的約翰迪爾經銷商渠道進行銷售。約翰迪爾經銷商網絡以其追求卓越和優質服務而聞名，借助其龐大的銷售網絡，消費者可以更便捷地購買EGO的創新和高性能產品。此外，泉峰和約翰迪爾未來也將共同致力於新產品的合作開發。
目前，全球OPE行業處於快速轉型期，鋰電OPE迎來加速發展的黃金時期；中國廠商則憑借強大的鋰電供應鏈優勢、出色研發實力以及前瞻佈局實現賽道領跑。其中，泉峰控股憑借「產品+品牌+渠道」三大支柱築造堅實競爭壁壘。旗下EGO品牌自2014年推出以來發展迅速，以領先於同行的三電技術與高產品質量奠定行業地位，56V電池包平台在所有EGO品牌產品上均可通用，構建了EGO電池包生態系統，並已成為鋰電平台戶外動力設備領域排名第壹的品牌。此次合作兼具技術、渠道、品牌價值的整合收益，亦成為行業頭部參與者積極助推行業革新的表率，最優秀市場參與者的強強聯合，勢必帶來1+1大於3的長久效益。
話題 Press release summary
部門 能源 , 替代能源
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