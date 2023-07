Tuesday, 4 July 2023, 09:32 HKT/SGT Share: 復星兌付7億美元債,未來12個月已無大額美元債到期

香港, 2023年7月4日 - (亞太商訊) - 7月2日,復星國際成功兌付7億美元的到期境外美元債,至此復星已兌付所有集中到期的境外公開市場債券。公開信息顯示,今年以來,復星陸續於1月兌付4.5億美元債、4月兌付12億美元銀團貸款、5月兌付3.5億歐元債,此外67億元人民幣的境內到期公開債也已完成兌付。據此,未來12個月內復星已無大額美元債到期。



分析人士指出,此次7億美元債的成功兌付,或是資本市場觀察復星的重要標誌性節點,「經過持續努力,復星成功跨越『債務牆』,信用狀況得到大幅改善,有效支撐主業向上發展。」



2022年以來,面對外部環境諸多挑戰,復星加快推進「瘦身健體、聚焦主業」戰略,堅定退出非戰略性、非核心資產,一直備受市場關注。分析人士注意到,得益於多元化、國際化優勢,復星持續優化資金和資產結構,有效抵禦了單一行業和單一市場周期性下行的風險,尤其是通過系統性處置鋼鐵等重資產以及多賽道財務投資資產,靈活變現,快速實現大量現金回流。僅在2022年,復星在集團層面就完成了超過400億元人民幣的資產退出簽約,其中當年實現現金回流近300億元人民幣。2023年成功兌付密集到期債務,進一步證明其財務戰略得到持續落實。



此外,復星與境內外主流銀行保持長期穩定的合作關係,提高了對資產退出節奏的把握能力。在境內,得益於支持民營企業發展的信貸政策,復星於2023年1月落實了由8家中資大行牽頭的高達120億元人民幣銀團貸款。在境外,復星與逾十家中外資銀行推進了不少於5億美元的銀團籌組。



連續獲得大額信貸支持,反映了境內外金融機構對復星財務戰略的充分認可。5月30日,國際評級機構標普發佈報告,將復星評級展望提升至「穩定」。在這份正面評級報告中,標普充分肯定了復星在處置資產降債方面的決心和執行力。報告顯示,截至2023年3月底,復星成功壓降有息負債240億元人民幣,集團層面總有息負債降至930億元人民幣。標普預期,在未來12到18個月內,復星將進一步落實有息負債和槓桿率的壓降,而隨着短期償債高峰的渡過,復星的負債結構將顯著優化。標普也在報告中肯定了復星與銀行的穩定合作關係,並預期隨着銀行貸款在負債中的佔比提高,復星的負債穩定度將實質性提升,而其資本結構風險將顯著降低。跨地域跨行業的多元化資產組合、穩健積極的負債管理,將為復星穿越經濟下行周期護航。



成效顯著的財務戰略,為復星主業發展夯實了安全墊。基於復星今年以來在消費、文旅等家庭消費主業方面的復甦表現,高盛、大和資本、國泰君安、東吳證券等國內外券商投行連續發表研報,給予復星國際「買入」或「增持」評級。



「未來,隨着『瘦身健體、聚焦主業』戰略得到繼續貫徹,復星的信用指標將持續優化,對業務的促進與護航效應有望進一步顯現。」分析人士表示。





