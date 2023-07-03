教育業務成主軸 私立輔助教育服務收益增四倍 傳承教育擬十送一紅股



香港, 2023年7月3日 - (亞太商訊) - 香港具領導地位的綜合教育服務提供者傳承教育集團有限公司（「傳承教育」或「集團」）（香港交易所股份代號：8195）欣然公佈截至2023年3月31日止年度（「期內」）之未經審核業績。



教育業務增長動力持續 私立輔助教育服務收益增四倍



截至二零二三年三月三十一日止年度，集團的收益約237.3百萬港元（截至二零二二年三月三十一日止年度為115.1百萬港元），按年增幅達106.2%，主要受到「財商及投資教育業務」和「私立輔助教育業務」的表現強勁所驅動。在財商及投資教育業務方面，若干已完成的課程已取得優秀成果，並已於期內產生收益約161.7百萬港元，較上一財政年度約97.6百萬港元增加約65.8%，佔收益約68.1%。就私立輔助教育服務的新業務而言，其取得令人鼓舞的業績，截至二零二三年三月三十一日止年度的學費收益約為70.4百萬港元，較上一財政年度約14.0百萬港元大幅增加逾4倍，佔收益約29.7%。



期內，集團策略性地開拓教育業務，進一步發展私立輔助教育業務以及財商及投資教育業務相關的營銷及行政開支增加所致。惟此屬短期投入，並對純利有正面作用，股東應佔溢利達33.4百萬港元，按年增長22.8%，每股基本盈利為8.47港仙。董事會不建議派付末期股息（二零二二年：無）。另建議按每持有十股現有股份獲發一股新股份的基準發行紅股。



中學生對私立輔助教育課程需求旺盛



私立輔助教育服務方面，集團於二零二一年決議開發私立輔助教育服務業務作為集團的新業務。私立輔助教育服務作為常規學校教育的補充，可幫助學生加深其對課堂所學知識的理解，提升其學業成績且有助於彼等更好地準備應對公開考試。



集團位於銅鑼灣、九龍灣、太子及荃灣的教育中心已取得香港教育局頒發的「學校臨時註冊證明書」。截至二零二三年三月三十一日止年度，私立輔助教育業務已產生收益約70.4百萬港元及錄得溢利約7.0百萬港元。董事會對私立補習課程的需求前景持樂觀態度，並認為新的私立輔助教育服務業務將進一步提升公司的財務表現及股東價值。



財商及投資教育業務持續擴大市場份額



期內，集團為客戶提供財商及投資教育課程，旨在提升其於財務及投資領域的知識，而作為回報，集團自提供課程賺取學費收入。截至二零二三年三月三十一日止年度，若干已完成的課程已取得優秀成果，並已產生收益約161.7百萬港元，較上一財政年度約97.6百萬港元增長約65.8%。就財商及投資教育業務而言，集團將(i)投入資源以擴大市場份額，及(ii)致力擴大客源。



其他業務積極求變 審慎而行



零售業務及放債業務方面，截至二零二三年三月三十一日止年度分別產生收入約0.9百萬港元及3.5百萬港元，分別佔總收益的0.4%及1.5%。集團預期，新冠疫情削弱消費者信心，網購消費模式進一步對集團的零售業務帶來壓力。集團已就重組銷售網絡採取審慎態度，在滿足消費者網上購物偏好轉變的同時降低經營成本。此外，本地疫情反覆導致經濟疲弱，在充滿挑戰及不可預測的環境之下，集團將繼續以審慎態度及平衡風險管理的方式拓展放債業務。



原設備製造業務及物業投資業務方面，集團管理層致力擴大客源。集團將繼續尋求新訂單及客戶。此外，集團與一名位於香港的新客戶開展業務，其為商業辦公室、餐廳、醫療及零售場所提供非服裝紡織產品。



傳承教育主席兼執行董事袁裕深先生表示：「集團續漸將業務重心投放在教育業務，尤見中學生對私立輔助教育需求龐大， 可見對未來學識之追求充滿熱誠，集團對私立補習課程的需求前景持樂觀態度；同時，亦見財商及投資教育需求持續，學員冀實現自我管理財富。故我們認為兩大主要的教育服務業務將進一步提升公司的財務表現及股東價值。」



關於傳承教育集團有限公司



傳承教育集團有限公司（香港交易所股份代號：8195）是香港具領導地位的綜合教育服務提供商，致力為香港及亞洲區的青少年及成人提供優質卓越、多元化的教育服務。集團主營業務包括「財商及投資教育業務」及「私立輔助教育業務」。於香港擁有9間教育中心，分布於銅鑼灣、九龍灣、太子、荃灣、尖沙咀及觀塘，以一流的專業教學團隊，配合領先市場的資訊科技配套，為學員提供上佳的學習體驗。



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