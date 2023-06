Friday, 30 June 2023, 14:26 HKT/SGT Share:

來源 ADICON Holdings Limited 中國三大ICL服務提供者之一艾迪康於香港聯交所主板正式掛牌 為患者及公眾提供高質量的檢測服務 成為值得信賴與可靠的合作夥伴

香港, 2023年6月30日 - (亞太商訊) - 據弗若斯特沙利文,截至2020年、2021年和2022年12月31日三個年度的總營收計算,中國三大獨立醫學實驗室(「ICL」)服務提供者之一 ── 艾迪康控股有限公司(「艾迪康」或「公司」;股份代號:9860.HK),今天於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板正式上市並開始買賣,每手買賣單位為500股。



摩根士丹利亞洲有限公司及富瑞金融集團香港有限公司為上市項目的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。



艾迪康與多个基石投資者訂立投資協議,包括邁瑞全球(香港)有限公司、香港新產業生物有限公司、復星診斷科技(上海)有限公司、Timestar Elite Limited及Corelink。基於最終發售股份定價 12.32 港元,根據基石投資協定,基石投資者已認購合共 2364.7 萬股艾迪康股份,合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約3.27%。



艾迪康控股有限公司董事主席兼非執行董事、凱雷投資集團(亞洲)董事總經理楊凌女士表示,「艾迪康是中國獨立醫學實驗室行業的開拓者和前三大的企業。2018年凱雷投資艾迪康以來,公司經歷了從創始人主導到董事會領導下職業管理團隊主導的現代化企業的轉型。今天艾迪康的成功上市,是對企業階段性成果的肯定。我想由衷地感謝兩位創始人林繼迅先生與林鋒先生,感謝並祝賀管理團隊和所有艾迪康人。中國的ICL行業尚處於起步階段,仍有持續發展的廣闊空間。 凱雷將繼續極力支持艾迪康團隊,推動企業穩步發展,在資本市場的助力下展翅高飛。」



關於艾迪康控股有限公司

據弗若斯特沙利文,以截至2020年、2021年和2022年12月31日三個年度的總營收計算,艾迪康控股有限公司(「艾迪康」或「公司」;股份代號:9860.HK)為中國三大獨立醫學實驗室(「ICL」)服務提供者之一。截止2023年6月9日,艾迪康透過遍佈全國的33個自營實驗室集成網絡,主要為醫院及體檢中心提供豐富的一流檢驗服務。憑藉強大的研發及質量控制能力,艾迪康可提供豐富、優質且先進的檢測組合,截至2022年12月31日,艾迪康提供含4,000多種醫療診斷檢測的具競爭性且豐富的目錄,其中包括1,700多種普檢及2,300多種特檢,能夠為醫療機構、體檢中心、生物製藥公司及CRO等19,000多家客戶提供檢驗服務。作為中國領先的ICL服務提供者,艾迪康致力於持續為患者及公眾提供高品質的檢測服務,並成為醫療專業人士及公眾值得信賴與可靠的合作夥伴。



此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代艾迪康控股有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡:



博達浩華國際財經傳訊集團

電話︰852 3150 6788

電郵:pearl.hk@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network