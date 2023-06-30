壹健康遞表港股IPO 首創“五力合一”體重管理模式

|
|
|Friday, 30 June 2023, 14:18 HKT/SGT
|
香港, 2023年6月30日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載，2023年6月28日，中國數位化健康管理領域的領先企業——廣東壹健康健康產業集團股份有限公司（下稱“壹健康”或“公司”）遞交香港上市申請，計畫於港交所主機板上市，中金公司及農銀國際擔任聯席保薦人。
壹健康是中國數位化健康管理領域的知名企業，依託標準化、專業化與科學的產品與服務解決方案，解決“全家人、全生命週期、全健康管理”的需求。隨著“健康中國2030”國家戰略的深入實施，以及大資料、人工智慧等新一代資訊技術的廣泛應用，國內健康醫療用戶快速增長，並逐漸成為大健康產業發展的必然趨勢，在此背景之下，數位化健康管理行業應運而生。
數位化賦能業務流程標準化
據招股書披露，壹健康創立於2009年，公司以數位化、標準化為核心，以科技和專業為引領，深度挖掘用戶健康管理需求，不斷升級數位化服務模式，為客戶提供一站式健康管理解決方案。公司在行業內首創“五力合一”體重管理模式與“健康3+6”慢病管理服務模式，截至2022年12月31日累計服務了超1900萬名客戶。
根據弗若斯特沙利文，以2022年收入計，壹健康分別以約4.2%、7.1%及4.2%的市場份額在中國體重管理行業、數位化體重管理行業及數位化男性健康管理行業位居第一、第一及第二。
同時，通過不懈的投入，壹健康目前已經建成貫穿業務全流程的“硬體智慧中心+資料智慧中心+系統智慧中心”的綜合數位化主幹體系，形成了客戶資訊獲取、資料分析、處理與資料應用的全迴圈，為公司的健康管理業務營運奠定了堅實基礎。據招股書披露，截至目前，公司在中國擁有1292個商標、31項專利、6項作品版權及128項軟體著作權，行業領先地位持續得到鞏固。
此外，憑藉數位技術與能力的加持，壹健康將公司的深厚專有知識進一步發展與標準化，在行業內率先就體重管理與慢病管理分別推出“五力合一”的服務模式與“健康3+6”服務模式，打造了極致服務體驗，並通過體重管理的好享瘦APP與慢病管理的壹邦APP實現與客戶的資料化、定制化交互。截至2022年12月31日，公司的好享瘦APP和壹邦APP已合計積累了520萬名註冊使用者以及應用資料資產。
多元流量入口拓寬客戶基礎
在客戶拓展方面，壹健康致力於精准定位客戶並深度挖掘需求，為其提供優質、專業、科學的產品和服務。公司通過多元的流量入口觸達使用者，並依託資料化賦能的銷售團隊精准分析與深度研究用戶需求，紮牢發展基本盤。
得益於多元化的流量入口及資料驅動的市場洞察，壹健康新客戶人數穩健增長，平均獲客成本持續優化。據招股書披露，於2020年、2021年及2022年，壹健康獲得的新客戶人數分別為130萬人、100萬人及160萬人。公司體重管理業務及慢病管理業務的深度客戶于2022年的平均複購率分別約為48.2%及46.8%。於往績記錄期間，平均獲客成本分別為人民幣94元/人、172元/人及81元/人。
體重管理是壹健康業務發軔的起點，也是其最為核心、穩健的業務板塊，公司由此將業務進一步擴展至慢病管理市場，目前已經圍繞客戶的健康管理需求構建了全健康、全生命週期、全過程的服務能力及體系，帶給用戶極致的體驗，為其商業模式帶來了極佳的可拓展性。依託於系統化優勢，公司慢病管理業務迅速增長，該板塊收入由2020年的人民幣4.44億元增長至2022年的10.18億元，年複合增長率高達51%。
盈利能力居行業前列
財務方面，2020年、2021年及2022年，壹健康的收入分別為人民幣20.52億元、17.96億元及24.23億元，年複合增長率為8.8%；公司同期的毛利率也呈現穩定增長趨勢，分別達67.3%、70.3%及72.5%，是行業內少數實現盈利的數位化健康管理企業之一。
從行業角度而言，近年來，中國健康管理市場規模保持穩定增長。根據弗若斯特沙利文的資料，過去五年，健康管理市場的規模從人民幣39320億元增長到76560億元，年複合增長率為14.3%，預計到2027年將達到136570億元，2022年至2027年的年複合增長率為12.3%，行業增長空間十分巨大。
公司在招股書中稱，未來將繼續加大智慧硬體與資料分析、應用投入，完善資料智慧基礎設施，提升科學健康管理的專業能力，推進線上、線下全方位服務生態建設，持續鞏固在數位化健康管理領域的行業領先地位，全面助力“健康中國”建設，為更多家庭的健康保駕護航。
話題 Press release summary
部門 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
Latest Press Releases
|
|
KGW to Raise RM16.73 Million from ACE Market IPO
June 30, 2023, 16:00 HKT/SGT
|
|
ADICON Holdings Limited One of the Top Three ICL Service Providers in China is Successfully Listed on Main Board of SEHK
June 30, 2023, 14:25 HKT/SGT
|
|
Cure Brain Cancer Foundation Unveils Fellowship Awardees
June 30, 2023, 14:00 HKT/SGT
|
|
Taiwan Excellence Pavillion Fosters Connections in ASEAN and Beyond Through Successful Debut at AT X SG
June 30, 2023, 13:00 HKT/SGT
|
|
NTT DOCOMO group to release trial AI system for monitoring river and reservoir water levels
Friday, June 30, 2023 10:27:00 AM
|
|
New NEURii Research Collaboration Between Eisai, Gates Ventures, Health Data Research UK, Lifearc and The University of Edinburgh to Develop Digital Solutions for Dementia is Announced
Friday, June 30, 2023 10:08:00 AM
|
|
Yuexiu REIT Wins the Best ESG (Social) Award at 9th Investor Relations Awards
June 30, 2023, 09:59 HKT/SGT
|
|
Mazda Production and Sales Results for May 2023
Friday, June 30, 2023 9:39:00 AM
|
|
Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. Announces 2022/23 Annual Results
June 29, 2023, 23:00 HKT/SGT
|
|
AEON Credit Revenue Jumps 36.2% to HK$380.0 Million in First Quarter of 2023/24, Profit Increases by 17.3% to HK$97.0 Million
June 29, 2023, 22:40 HKT/SGT
|
|
More Press release >>