Friday, 30 June 2023, 14:18 HKT/SGT Share: 壹健康遞表港股IPO 首創“五力合一”體重管理模式

香港, 2023年6月30日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載，2023年6月28日，中國數位化健康管理領域的領先企業——廣東壹健康健康產業集團股份有限公司（下稱“壹健康”或“公司”）遞交香港上市申請，計畫於港交所主機板上市，中金公司及農銀國際擔任聯席保薦人。



壹健康是中國數位化健康管理領域的知名企業，依託標準化、專業化與科學的產品與服務解決方案，解決“全家人、全生命週期、全健康管理”的需求。隨著“健康中國2030”國家戰略的深入實施，以及大資料、人工智慧等新一代資訊技術的廣泛應用，國內健康醫療用戶快速增長，並逐漸成為大健康產業發展的必然趨勢，在此背景之下，數位化健康管理行業應運而生。



數位化賦能業務流程標準化



據招股書披露，壹健康創立於2009年，公司以數位化、標準化為核心，以科技和專業為引領，深度挖掘用戶健康管理需求，不斷升級數位化服務模式，為客戶提供一站式健康管理解決方案。公司在行業內首創“五力合一”體重管理模式與“健康3+6”慢病管理服務模式，截至2022年12月31日累計服務了超1900萬名客戶。



根據弗若斯特沙利文，以2022年收入計，壹健康分別以約4.2%、7.1%及4.2%的市場份額在中國體重管理行業、數位化體重管理行業及數位化男性健康管理行業位居第一、第一及第二。



同時，通過不懈的投入，壹健康目前已經建成貫穿業務全流程的“硬體智慧中心+資料智慧中心+系統智慧中心”的綜合數位化主幹體系，形成了客戶資訊獲取、資料分析、處理與資料應用的全迴圈，為公司的健康管理業務營運奠定了堅實基礎。據招股書披露，截至目前，公司在中國擁有1292個商標、31項專利、6項作品版權及128項軟體著作權，行業領先地位持續得到鞏固。



此外，憑藉數位技術與能力的加持，壹健康將公司的深厚專有知識進一步發展與標準化，在行業內率先就體重管理與慢病管理分別推出“五力合一”的服務模式與“健康3+6”服務模式，打造了極致服務體驗，並通過體重管理的好享瘦APP與慢病管理的壹邦APP實現與客戶的資料化、定制化交互。截至2022年12月31日，公司的好享瘦APP和壹邦APP已合計積累了520萬名註冊使用者以及應用資料資產。



多元流量入口拓寬客戶基礎



在客戶拓展方面，壹健康致力於精准定位客戶並深度挖掘需求，為其提供優質、專業、科學的產品和服務。公司通過多元的流量入口觸達使用者，並依託資料化賦能的銷售團隊精准分析與深度研究用戶需求，紮牢發展基本盤。



得益於多元化的流量入口及資料驅動的市場洞察，壹健康新客戶人數穩健增長，平均獲客成本持續優化。據招股書披露，於2020年、2021年及2022年，壹健康獲得的新客戶人數分別為130萬人、100萬人及160萬人。公司體重管理業務及慢病管理業務的深度客戶于2022年的平均複購率分別約為48.2%及46.8%。於往績記錄期間，平均獲客成本分別為人民幣94元/人、172元/人及81元/人。



體重管理是壹健康業務發軔的起點，也是其最為核心、穩健的業務板塊，公司由此將業務進一步擴展至慢病管理市場，目前已經圍繞客戶的健康管理需求構建了全健康、全生命週期、全過程的服務能力及體系，帶給用戶極致的體驗，為其商業模式帶來了極佳的可拓展性。依託於系統化優勢，公司慢病管理業務迅速增長，該板塊收入由2020年的人民幣4.44億元增長至2022年的10.18億元，年複合增長率高達51%。



盈利能力居行業前列



財務方面，2020年、2021年及2022年，壹健康的收入分別為人民幣20.52億元、17.96億元及24.23億元，年複合增長率為8.8%；公司同期的毛利率也呈現穩定增長趨勢，分別達67.3%、70.3%及72.5%，是行業內少數實現盈利的數位化健康管理企業之一。



從行業角度而言，近年來，中國健康管理市場規模保持穩定增長。根據弗若斯特沙利文的資料，過去五年，健康管理市場的規模從人民幣39320億元增長到76560億元，年複合增長率為14.3%，預計到2027年將達到136570億元，2022年至2027年的年複合增長率為12.3%，行業增長空間十分巨大。



公司在招股書中稱，未來將繼續加大智慧硬體與資料分析、應用投入，完善資料智慧基礎設施，提升科學健康管理的專業能力，推進線上、線下全方位服務生態建設，持續鞏固在數位化健康管理領域的行業領先地位，全面助力“健康中國”建設，為更多家庭的健康保駕護航。





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