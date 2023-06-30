AEON信貸財務二零二三/二四年第一季度收入躍升36.2％至380,000,000港元，溢利增加17.3％至97,000,000港元



香港, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今日公佈截至二零二三年五月三十一日止三個月（「二零二三年第一季度」或「報告期間」）的業績。



於二零二三年第一季度,集團的收入按年上升36.2％ 至380,000,000港元，扣除減值虧損及減值準備前的營運溢利上升39.4％至177,000,000港元。同時，除稅後溢利上升17.3％至97,000,000港元，每股盈利增加至23.16港仙（二零二二年第一季度：19.74港仙）。



報告期間，集團繼續運用針對性營銷及成功的推廣活動來提振銷售和應收賬款增長勢頭，使整體銷售額比去年第一季度（「二零二二年第一季度」或「去年同期」）增長39.4%，客戶貸款及應收款項總額與二零二三年二月末的餘額相比增加5.5%。由於循環信用卡應收款項及個人貸款應收款項餘額持續增加，加上調升信用卡信貸購物利率，集團錄得利息收入按年增加35.8% 或83,700,000 港元，推動集團整體收入顯著增長。由於現金預支需求增加及支付最低還款額的顧客人數上升，手續費及逾期收費亦於報告期間大幅增加14,300,000港元。此外，集團錄得徵收費用及佣金增加2,900,000港元，主要由於信用卡收單業務隨著相關商戶網絡及交易規模擴大而增長。



業務發展計劃方面，集團已提升網上保安的新信用卡及貸款系統項目、AEON網上客戶服務及「AEON 香港」手機應用程式於二零二三年三月初成功推出，以加快數碼化轉型。該項目方便集團靈活創建及發放新的支付方案和產品優惠，以及便利地獲得更優的數據分析工具及服務。為了滿足客戶對面對面諮詢服務日益增長的需求，集團亦持續改造及拓展分行網絡。



展望未來，在政府大力支持推動疫情後復甦下，香港經濟活動預計將在於二零二三╱二四年第二季度持續反彈。繼成功的市場推廣及品牌建設，集團將更著重結合數碼和傳統營銷渠道推廣信用卡和私人信貸產品，並推出大量獨特的營銷推廣，以豐富客戶體驗及迎取消費金融產品需求的增長。



在技術開發方面，集團將部署新信用卡及貸款系統以加強其數碼營銷並為客戶提供新支付方案。此外，數據分析工具已準備就緒，可為改善集團營銷、信用評估及信貸管理活動之有效性。



中國內地業務方面，深圳小額貸款附屬公司將繼續專注於在大灣區開拓業務機遇，利用豐富財務資源以增加優質的資產應收款項。



AEON信貸董事總經理深山友晴先生表示:「第一季度表現強勁，展現出我們成功把握市場復甦帶來的機會。憑藉雄厚的資本實力，我們將繼續投放資源於擴展分行服務，提供更優質的客戶體驗、加快數碼化進程及探索新的投資機會，以擴展和多元化發展業務。我們期待於未來繼續達致優秀業績，為股東創造更大價值。」



關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。







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