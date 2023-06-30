維珍妮2023財年收入及經調整純利達78.8億港元及4.6億港元，總派息10.3港仙，分派比率超純利30%



香港, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - 全球領先的貼身內衣創新設計製造商（Innovative Design Manufacturer，「IDM」）維珍妮國際（控股）有限公司（「維珍妮」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」）（股份代號：2199）公佈截至2023年3月31日止年度（「回顧年內」或「2023財年」）全年業績。



回顧年內，貿易往來和物流運輸逐漸恢復暢順，消費場景多元化發展，使得集團於2023財年上半年創造了歷史性的最佳業務表現。惟受全球經濟不確定性的影響，上下半年度波動較大，在各半年度此消彼長的情況下，集團全年錄得收入約港幣7,879.3百萬元（2022財年：港幣8,346.7百萬元），按年減少5.6%。毛利減少7.0%至約港幣1,902.1百萬元，毛利率下降0.4個百份點至24.1%（2022財年：分別為港幣2,045.4 百萬元及24.5%）。息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)減少1.8%至約港幣1,310.0百萬元，EBITDA率上升0.6個百份點至16.6%（2022財年：分別為港幣1,333.8百萬元及16.0%）。集團回顧年內錄得純利約港幣383.3百萬元，按年下跌26.4%，純利率亦減少1.3個百份點至4.9%（2022財年：分別港幣520.7百萬元及6.2%）。公司擁有人應佔每股基本盈利為31.3港仙（2022財年：每股基本盈利42.5港仙）。撇除一次性開支項目，經調整EBITDA減少0.2%至約港幣1,385.4百萬元，經調整EBITDA率上升1.0個百份點至17.6%（2022財年：分別為港幣1,388.8百萬元及16.6%）。而回顧年內經調整純利約港幣458.7百萬元，按年下跌20.3%，經調整純利率下跌1.1個百份點至5.8%（2022財年：分別為港幣575.6百萬元及6.9%）。



集團財務狀況穩健，回顧年內流動資產淨值增加至約港幣1,585.6百萬元（2022財年：港幣1,519.4百萬元）。於2023 年3 月31日，未提取銀行融資總額為約港幣3,783.6百萬元（2022 年3 月31日：約港幣2,371.0百萬元）。為與股東分享成果，董事會議決建議就2023財年宣派末期股息每股1.8港仙（2022財年：每股7.2港仙），連同中期股息每股8.5港仙，總股息為10.3港仙，以貫徹集團分派財政年度純利不少於30%的股息政策。



維珍妮主席、首席執行官兼執行董事洪游奕先生表示：「面對行業佈局整合持續，主流市場進入去庫存週期，我們深知平衡風險與發展乃應對的首要原則，故繼續深化『創新、速度、質量、可持續發展』多維競爭門檻，並時刻保持敏銳度，與各合作夥伴實現協同突破。同時，本集團積極開拓蓬勃發展的中國市場，與Victoria’s Secret & Co.（『Victoria’s Secret』）成立的合資公司（『維密中國』）作為其中的重要部署，憑藉我們的IDM能力及對中國消費者的洞察，加之Victoria’s Secret品牌的市場認知，已經初步建立了具盈利能力的業務模式，其將與本集團持續深耕的中國市場IDM業務形成龐大的協同效應，締造中長線增長引擎。多年以來，堅守IDM業務模式令維珍妮得以平穩跨越不同的宏觀經濟及自身發展週期，而其中以創新實現的業務縱向及橫向拓展，亦為我們與各合作夥伴攜手合作，贏得領先行業的地位。縱然經營環境面臨各種挑戰，本集團相信憑藉領先的創新研發能力以及與各大品牌夥伴之間堅實的戰略合作夥伴關係，加上越南生產基地於規模、穩定性、靈活度等的多項優勢，得以抵禦市場變化，保持業務穩健發展。」



業務回顧



內衣分部整體表現平穩，領先研發創新工藝提升產品價值

此業務分部於回顧年內貢獻約港幣4,424.8百萬元的收入（2022財年：港幣4,716.0百萬元），按年下降6.2%，佔總收入56.2%，為集團的主要收入來源。分部毛利下降6.8%至約港幣1,108.4百萬元，毛利率下降0.1個百分點至25.1%（2022財年：分別為港幣1,189.2百萬元及25.2%）。全球經濟疲軟進一步降低消費者的消費意欲，內衣作為一般消費產品亦受到影響，其中美國市場主要品牌夥伴的銷售跌幅較為顯著，但受惠於日本市場主要品牌夥伴維持穩定增長，以及來自維密中國新增的銷售貢獻，內衣業務整體得以保持平穩。憑藉自身領先的研發能力及創新工藝，集團繼續執行差異化、細分品類拓展的策略，同時實行有效的產品質量管理，力求透過持續創新及品質提升創造卓越的產品價值，鞏固與現有品牌夥伴的合作關係。



運動產品分部表現強韌，收入按年升逾一成，多元矩陣實現高能見度

此業務分部於回顧年內貢獻收入約港幣2,436.3百萬元（2022 財年：港幣2,190.7 百萬元），按年上升11.2%，佔總收入30.9%。分部毛利為約港幣566.5百萬元，毛利率則為23.3%（2022財年：分別為港幣513.9百萬元及23.5%）。回顧年內運動胸圍銷量保持平穩，而運動緊身褲及運動服則為此業務分部的主要增長動力。集團穩固的品牌夥伴關係於短期業務波動中依然支撐不同品類增長，領先的三大工藝亦加速推動了新品研發，而受惠於多元化的品牌夥伴基礎及產品矩陣，運動緊身褲維持可觀的增長勢頭。



數智化生產全面落實降本增效，多區域佈局靈活應對市場變化

因應國內外品牌夥伴對快速反應的需求，集團致力提升產能、降低成本以及提高效率，成功實現產能爆發力及規模效應。集團透過生產自動化、管理數碼化、人員效率優化以及供應鏈本地化四個關鍵措施持續優化生產流程，提高生產效率及產品品質，同時提高員工的技能水平並降低成本；集團與品牌夥伴的長久合作及持續綁定有利於提高生產效能，從而最終提升毛利率。此外，供應鏈本地化則進一步縮短供應鏈的回應時間，提高產品快速上線的能力。越南作為維珍妮主要生產基地，其重要性日益提升，截至2023 年3 月31 日，越南總產值佔集團總收入的比例為85%。為應對2023財年下半年度的外銷訂單下滑，集團已由去年9月起暫停越南當地的招聘，並對當地僱員架構進行了適當優化，人數由去年超過39,000名的高峰減至約31,600名，同時調整生產單元及營運時間以促進單位員工的作業飽和度。此外，集團進一步落實人員本地化，當地員工佔比已達98%。而中國內地的深圳生產基地則約有5,100名僱員。此外，集團於肇慶新區產業園區一期生產基地正按計劃順利建設，並將於本財年陸續營運及投產，預期將與深圳生產基地形成互補及高效協作。



合資業務維密中國高速發展，成功實現首季盈利，良性循環蓄能而上

受惠於維珍妮為電商消費場景量身定做的供應及產品端機制，維密中國在完成交割短短一年時間，全面把握電商渠道的蓬勃發展，經營表現顯著改善，進一步修復盈利能力。維密中國2023財年於集團（2022/4-2023/3）的經營收入為港幣1,344.2百萬元，特別於下半年度盈利開始顯著改善，並已扭虧為盈。。



集團與維密中國團隊的整合工作成效日彰，雙方共同研發的差異化產品，藉由過去一年重點發力並高速發展的電商渠道，迅速進入市場並打開局面。而一體化的無縫溝通及敏捷供應機制，更有效地將電商渠道獨有優勢進一步放大，雙方的協同效應令維密中國重新煥發增長活力。集團有信心於未來繼續推動維密中國電商門店雙渠道實現可持續的增長及盈利，並以此帶動集團相關IDM業務，構建訂單增長引擎。



品牌夥伴去庫持續，堅定「產、銷、品」多元策略，整體業務有望迎來環比改善



踏入2024財年，集團預期高通脹、品牌夥伴庫存壓力等於上一財年壓制訂單需求的因素將逐步緩減，有望推動上半年度的收入環比實現小幅改善，並於下半年度進一步恢復同比及環比雙重增長。歐美市場對創新產品的殷切需求持續；疊加品牌夥伴繼續濃縮供應鏈，加強與行業領先、研發能力突出的供應鏈企業的戰略合作關係，亦對集團從2023財年下半年度的低谷復甦提供有力支撐。



利用行業週期整合人力資源，持續加大數智化投入，強化效率競爭力

專注於創新工藝革新的同時，維珍妮一向致力投入生產模式及設備的創新，持續提高自動化水平，而生產流程顯著減少用工，為提升生產效率及靈活性開拓了遼闊的空間。集團將繼續透過數碼化資料管理、生產工藝模版化、生產流程極簡化及生產操作自動化，減少人工干預並降低成本，同時換得較顯著的員工單位人效提升。基於內部目前效率改善取得的成果，若日後銷量重回2023 財年上半年度的高峰水平，預計可透過較此前少大約20%的員工維持同等生產規模，體現集團於提升生產效率及競爭力的成效，成本結構亦因此可進一步優化，毛利率有望提升。此外，集團亦制定了一個帶有明確實施目標的五年數碼化路線圖，以此保持並強化集團與戰略品牌合作夥伴於該領域的同頻共建與融合。



圍繞三大核心技術，推動產品由貼身內衣擴展至外穿服飾

集團多年來堅持IDM業務模式，以三大核心技術為基礎，發展出一系列多元化的技術儲備矩陣，其中最新的多元化無縫貼合技術，更是於市場上擁有領先優勢，並開闢了一條有別於傳統車縫工序的嶄新獨有發展路線。集團將持續加大此新技術工藝於現有及新品牌夥伴的推廣，力求逐步擴展該工藝的應用，由貼身內衣至外穿服飾，進一步豐富產品組合及開拓更廣闊的市場空間。其中，為追求更好的生產規模效應，集團主動終止與現有鞋類品牌夥伴的合作，並將其釋放的生產空間及產能，戰略性地重新部署至無縫貼合服裝業務，並有信心該品類將為其業務增添動力。



維珍妮基於自身貼身內衣領域的領先地位，及後進一步於運動胸圍、運動貼身褲等不同產品取得成功，反映其核心技術及科技感工藝能有效應用於廣泛的場景及支援多樣功能，滿足不同品牌夥伴的定位及需求，有利其將一項產品的成功路徑，持續複製至不同的領域，長遠實現可持續、高效的增長軌跡。



依托維密中國繼續深耕國內市場，適度分散地域收入來源

作為開拓中國市場戰略部署的一部分，集團自去年展開維密中國的合資業務以來，憑藉自身創新設計製造能力及對中國消費者的洞察，加之維密品牌的市場認知，配合一系列優化營運、開發差異化產品等戰略措施，維密中國已初步建立了具盈利能力的業務模式。今年以來，中國整體零售市場緩步復甦，帶動線下渠道業務逐步修復，同時維密中國線上業務的高速增長，為其整體盈利改善提供了顯著動力。維密中國已於合資公司2024財年一季度取得盈利，隨更多提升業務績效的舉措落地，預計下一財年的盈利將進一步提高。與此同時，維密中國業務的增長亦有效帶動集團相關的IDM業務，成為其中長線的持續增長引擎。



此外，集團對於國內市場趨勢的把控日趨成熟，將繼續優化流程，打造更加適應本地化需求及靈活的供應鏈機制，並利用行業洗牌週期，加大與國內品牌的合作份額，開拓中國市場的收入。



肇慶廠房搬遷如期推進，協作互補深圳基地

於優化中國生產佈局的規劃下，集團準備將國內生產基地遷往大灣區內的肇慶新區產業園，並將於今年八月完成第一期搬遷，當中涉及消費電子配件的生產；及於後續兩年內，在保留深圳廠房相關基本功能的同時，分批次完成其他相關生產單位的搬遷，確保產能平滑過渡。該搬遷計劃將產生一次性的員工工齡補償，而集團將隨搬遷進度分期支付相關費用。



肇慶新廠房擁有高度自動化及數碼化的生產設施，將大大提升整體生產效率，配合規模擴張，集團能更好地支援國內業務快速增長的龐大本地生產需求，以及縮短交期、滿足快速訂單，有助配合國際品牌合作夥伴發展中國市場的策略，並吸引更多國內的優質品牌夥伴。



肩負企業責任，持續推進環境、社會及管治發展，獲廣泛認可

維珍妮一向深諳環境、社會及企業管治（「ESG」）的重要性，在「2030年可持續發展議程」的框架下，於減碳、廢物管理、可持續的創新發展及人才及社區四大層面訂立了清晰的可持續發展目標。集團於ESG的投入更是獲得了廣泛認可，其中主席、首席執行官兼執行董事洪游奕先生入選了福布斯中國「2023大灣區ESG企業家30」評選，引證了集團及洪先生於「企業領導力」、「行業前瞻力」、「創新驅動力」、「個人影響力」等方面的卓越表現。集團今年亦榮獲由香港投資者關係協會頒發的「最佳投資者關係公司」、「ESG卓越大獎（小型股）」、「最佳ESG（環境）」、「最佳ESG（社會）」及「最佳ESG（企業管治）」五項大獎。此外，集團再次獲授「越南可持續發展企業百強」嘉許，亦獲得由聯合國婦女署及越南女企業家協會頒發的2022 年「賦權予婦女原則」獎項及「工作場所性別平等」項目的三等獎。集團未來將繼續把環境及社會責任融入管理決策、日常運營及企業文化中，全方位地推進可持續發展，為各持份者創造長期價值。



洪先生總結：「縱然過去一個財年我們面對諸多挑戰，但堅守IDM業務模式及靈活應對讓維珍妮得以穩步前行。著眼於當前形勢，部分品牌夥伴於海外市場佈局的去庫存進程已取得進展，而積極把握核心客戶的供應鏈濃縮所帶來的機遇，及以「維密中國+國內基地」前端營銷、後端生產相呼應，堅定擴大中國市場份額，亦為我們贏得了更廣闊的發展空間。與此同時，我們將全力推動圍繞三大核心技術的品類拓展，提供更廣泛的產品，鞏固市場領先地位。我們亦持續關注行業趨勢，根據市場需求優化業務模式及產能配置策略，深化與供應鏈各合作夥伴溝通協作，以緊密的合作關係共同面對未來的挑戰及機遇，攜手引領行業變革。上述行業趨勢加之得宜的應對策略，我們預期維珍妮於本財年第四季業務端基本可見築底，新財年第一、二季度有望迎來拐點，實現半年度的環比改善。我們將繼續保持開放、創新、合作、共贏的精神，強化內部管理和外部合作，提高自身實力和競爭力，全力以赴促進業務恢復，為未來更好的發展做好全面準備。最後，本人衷心感謝各同仁的辛勤工作和貢獻，品牌夥伴、供應鏈夥伴及投資者的鼎力支持及長久以來的信任，讓維珍妮得以為品牌夥伴及消費者帶來多元化的跨品類產品，為股東及各持分者創造長遠價值。」



有關維珍妮國際（控股）有限公司

維珍妮國際（控股）有限公司於1998年在香港創立，是全球領先的貼身內衣製造商。維珍妮透過採用創新設計製造（「IDM」）業務模式，憑藉電腦模具設計與製作、立體模壓成型、無縫黏合三大核心技術打造多元技術矩陣，為長期合作的國際知名品牌夥伴開發及製造多項引領市場的暢銷產品，涵蓋貼身內衣（包括胸圍、內褲、塑身內衣）及胸杯、運動產品（包括運動胸圍、功能運動服裝）、消費電子配件、鞋履產品等幾大板塊，實現跨行業及跨品類的應用拓展。





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