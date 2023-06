Thursday, 29 June 2023, 17:58 HKT/SGT Share:

來源 FREED GROUP FREED GROUP對Gabi Partners進行關鍵利益相關者投資 拓展全球業務範圍 策略夥伴關係推動FREED GROUP成為南韓數碼商務的領先企業

香港, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - 在香港成立並以此作總部的數碼商務解決方案公司FREED GROUP(「FREED」)屢獲殊榮,於今日宣布與南韓領先會員制商務及供應鏈管理服務供應商Gabi Partners的業務整合。此策略舉措不僅進一步鞏固FREED在蓬勃發展的南韓市場的領導地位,更為其擴大全球商機鋪路。

FREED GROUP聯合創辦人兼行政總裁Abel Zhao先生(右)及Gabi Partners聯合創辦人兼行政總裁Siyoon Song先生(左)在南韓會面,象徵美好的合作前景。

(從左至右)FREED GROUP聯合創辦人兼首席產品官 Kenneth Lee先生;Gabi Partners 聯合創辦人兼行政總裁Siyoon Song先生;Gabi Partners 聯合創辦人兼首席營運官Yoonjeong Park女士;及FREED GROUP聯合創辦人兼行政總裁Abel Zhao先生合照,代表Gabi Partners 正式加入FREED GROUP的大家庭,形成革命性聯盟,重塑南韓等地的會員商業領域。

Gabi Partners是B2B2C商務及B2B流動送禮解決方案領域的領先企業。該公司擁有卓越的往績記錄,包括達370%的年增長率及價值340億韓元的合同。Gabi Partners專注於提供定制的網上購物體驗,並自2020年一直與FREED合作,為知名客戶包括韓國BMW(BMW Korea)、現代信用卡(Hyundai Card)、LG電子、農協卡(Nonghyup Card)等提供全面的服務。Gabi Partners亦自此成為追求更高線上流量及收益的南韓企業的首選平台。即使在新冠疫情期間,FREED及Gabi Partners的共同努力也使得其在2021年取得年增長率達300%的收入增長。



FREED GROUP聯合創辦人兼首席產品官 Kenneth Lee先生表示:「上述策略性聯盟標誌著FREED GROUP及Gabi Partners兩大數碼商務領域的企業的強強聯手,對兩者而言都是一個重要里程碑。透過攜手合作,我們將於數碼領域釋放無比的增長及創新。作為一站式服務供應商,我們將從上游至下游為客戶提供支持,而是次合作帶來的協同效益亦有助我們實現線上流量變現、創造消費者價值、提高品牌粘性及企業品牌的用戶滿意度。將Gabi Partners帶入FREED這大家庭展示了我們作為具備全球視野的香港初創企業,致力推動數碼轉型及解鎖更多機遇的承諾。」



憑藉收購北京覺行自在國際旅行社及全旅達等企業的佳績,投資於Gabi Partners將鞏固FREED作為香港企業,致力推動電子商務行業創新,並支持亞太等地區夥伴及企業的位置。



關於FREED GROUP

FREED GROUP 勇於創新科技,開啟數碼商業的未來。FREED 以其端對端數碼轉型及商務賦能解決方案,結合全球不同商家於同一平台及資料庫,幫助《財富》500強的公司、品牌和各地區的中小企,創造新的收入來源、增加客戶互動及提升服務水平。



FREED GROUP 的總部設於香港及新加坡,在全球設有十多個辦事處,聘用逾200名員工。集團的客戶和合作夥伴來自世界各地,包括三星、中國移動、中國人壽、BMW和LG等主要品牌。FREED GROUP於2022年被世界經濟論壇評為「技術先鋒」,並獲得2021年德勤科技新星獎、2021年聯合國世界旅遊組織旅遊創新大賽和2018年亞太信息通信技術大獎等等。2023年,FREED GROUP躋身《金融時報》「亞太地區快速成長企業」十強席位。



關於Gabi Partners

Gabi Partners為B2B2C商務及B2B流動送禮解決方案及供應鏈管理系統領域的領先企業,透過利用創新服務顛覆數碼領域。自成立後,Gabi Partners已迅速成為行業翹楚,取得顯著成功及快速增長。公司專注於提供定制的網上購物體驗,其先進SaaS模式已獲得高價值合約,年銷售增長率超過300%。





