日清食品收購日清越南及向其注資



香港, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）與Nissin Foods Asia Co., Ltd. (1)（「賣方」）訂立資本轉讓協議，據此，集團已同意購買指定投入資本(2)，以代價約為9.5百萬美元收購日清食品（越南）有限公司（「日清越南」），並於收購事項完成後向日清越南注資2.0百萬美元。就收購事項及注資應付的總代價約為11.5百萬美元。

日清越南製造及分銷即食麵, 以及進口及出口即食麵和其他食品。日清越南在越南平陽省擁有及營運一家面積約60,000平方米的即食麵工廠。

日清越南製造及分銷即食麵, 以及進口及出口即食麵和其他食品。此外，該公司亦為日清食品生產袋裝麵條產品。日清越南在越南平陽省擁有及營運一家面積約60,000平方米的即食麵工廠。



於收購事項及注資完成後，日清越南將分別由集團及賣方持有67%及33%股權，並成為集團的非全資附屬公司，其財務業績將併入集團的財務業績。獲得日清越南的控制權讓日清食品得以擴大其業務據點，並可更靈活部署於越南的生產能力，以應對不斷增長的市場需求及多變的商業環境。



日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「隨著全球逐漸回復常態，我們認為有必要擴大產能，以對應優質即食麵產品日益增長的預期需求。收購日清越南有助我們更靈活地分配資源、實現更好的成本管理，從而增強我們的整體競爭力。此外，憑藉中港營運得到的專業知識及經驗，集團將能加強越南即食麵的生產、銷售及分銷，加快其業務增長及把握越南優質即食麵市場的長期增長趨勢，最終提升集團整體盈利能力。」



詳情請參閱刊於香港聯合交易所網站上之通告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0629/2023062900447_c.pdf



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股（可投資）指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。



(1)Nissin Foods Asia Co., Ltd.為Nissin Foods Holdings Co., Ltd.（「日清日本」）的全資附屬公司

(2) 投入資本佔日清越南之公司註冊資本66.01%





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