中國萬天控股公佈二零二二/二三年度全年業績

香港, 2023年6月29日 - (亞太商訊) - 中國萬天控股有限公司(「中國萬天控股」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:01854.HK)宣佈其截至2023年3月31日止年度(「本年度」或「年內」)的經審核之全年業績。集團的三大業務包括綠色食材供應鏈、綠色餐飲和環保科技,於年內皆穩步發展,成績可喜。年內,集團先後於中國深圳市及中山市成立業務運營點,並在深圳市南山區設立粵港澳大灣區(「大灣區」)總部,標誌著集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場,致力成為大灣區業內領先的綠色食材及綠色食品供應商和服務商。



年內,隨著大灣區市場的快速發展,集團多管齊下加快大灣區業務的發展步伐,利用三大業務之間的協同效應,實現總收益和市場份額的雙增長。集團於本年度的收益約為202.1百萬港元,較去年的收益約127.7百萬港元增加約58.3%。受惠於綠色食材供應業務為集團毛利貢獻約93.1%所帶動,集團於本年度的毛利同比增加約91.4%至約35.9百萬港元,而毛利率則增加3.1個百分點至約17.8%。然而,由於集團於大灣區設立總部及就2022年4月13日授出的購股權重新確認以股份為基礎的付款開支而增加行政及薪金開支,加上集團於本年度擴展綠色食材供應業務至大灣區市場,以及開展綠色餐飲和環保科技兩項新業務,令行政開支增加約116.0%至50.2百萬港元,導致集團錄得約27.7百萬港元之淨虧損(2022年3月31日止年度:淨虧損約11.0百萬港元)。然而,管理層認為上述開支的投入有利於集團擴展大灣區業務,長遠助力集團的可持續發展。



綠色食材供應是集團收益佔比最高的業務,佔總收益約97.2%,分部收益同比增加約53.9%至約196.5百萬港元,表現令人鼓舞。2022年11月,集團完成收購冠源有限公司旗下於國內從事生鮮供應鏈服務商深圳豐源貿易發展有限公司(「深圳豐源」)的全部已發行股本,進一步將現有食材供應業務擴展至大灣區市場。深圳豐源為國內綠色食材供應鏈的服務商,主要從內蒙古和新疆等地區獲得活牛,將活牛分銷予大灣區的下遊客戶,同時向大灣區的餐廳供應及提供水果、蔬菜及海鮮。上述收購完成後,集團逐步增加綠色食材供應交易量,壯大市場份額。另外,集團繼續在香港經營新鮮食品供應業務,主要從事採購、加工及食材供應,專注提供蔬菜及水果予香港餐飲服務經營商,香港的新鮮食品供應業務產生的收益約為139.2百萬港元,佔分部收益約70.8%。



綠色餐飲業務於本年度為集團貢獻收益約4.9百萬港元。集團於年內成功迅速擴大「萬天餐飲」業務版圖,現時在中山市的中心地帶經營以年輕消費者為主要客戶群的餐廳,該等餐廳提升了品牌在大灣區的知名度,亦讓集團得以擴闊客戶基礎及市場佔有率。年內,新冠肺炎疫情的影響逐步減退,各地餐飲門店陸續恢復堂食,餐飲業亦進入復蘇狀態,帶動集團餐廳的顧客人數和收益快速提升。與此同時,餐飲業務為集團的上游業務提供穩定的分銷渠道,有助實現價值鏈上的全面整合。



環保科技業務於本年度錄得收益約0.8百萬港元。集團繼續秉持「現代農業科技及綠色環保」的發展理念,在天台建立推廣綠色環保的農場,讓大灣區的中、小學生等可親身參與天台耕種,培養人與大自然的有益互動,為大城市內的建築物注入更多綠色動力。



2023年4月11日,集團宣佈按每持有五股現有股份獲發一股供股股份之基準以供股價每股0.36港元進行供股(「供股」),透過供股發行309,504,000股新股份,供股之所得款項淨額約101.7百萬港元。該筆款項的(a)30%將用作啟動活牛養殖場項目;(b)25%將用作發展集團的活牛貿易業務;(c)10%將用作拓展新鮮食材供應業務;(d)10%將用作發展餐飲業務;(e)10%將用作償還未償還借貸;(f)5%將用作改善及提升大灣區的辦公室;及(g)10%將用作一般營運資金。供股為中國萬天控股的合資格股東提供機會承購其配額以維持所佔股權,並且鞏固集團的資本基礎和提升財務狀況,有利集團實現可持續發展,符合股東整體利益。



受惠於大灣區內各地方政府積極參與推進大灣區建設,大灣區在多個領域始終保持領先地位,發展前景無比廣闊。其中,隨著居民消費水準的提高,大灣區居民對牛肉需求殷切,但區內自給能力低,長期來說供不應求的現象將會加劇。展望未來,集團將聚焦發展活牛養殖和活牛貿易行業,力求將業務擴展至大灣區市場上下游產業,貫穿上游(養殖)、中游(加工╱物流)和下游(餐廳╱預製菜╱終端銷售)以打造活牛全產業鏈,並將該業務視為未來收入和利潤率增長的重要來源。



秉持著深耕潛力龐大的大灣區市場之決心與毅力,集團將堅定不移地發展活牛養殖場及貿易、綠色食材供應鏈、綠色餐飲等核心業務,構建一個貫穿上中下游的全產業鏈。管理層相信,三大業務策略可繼續發揮強勁協同效應,創造獨特優勢,助力集團發展成為中國最優秀的綠色食材及綠色食品供應商和服務商。



關於中國萬天控股有限公司

中國萬天控股有限公司(01854.HK)為一間投資控股有限公司,集團主要從事綠色食材供應、綠色餐飲和環保科技三大重點業務。2022年5月,中國萬天控股在深圳設立大灣區總部,標誌著集團正式進軍潛力龐大的大灣區市場,積極打造大灣區綠色龍頭品牌,為客戶提供新鮮健康及安全的食品,致力成為中國最優秀的綠色食材及綠色食品供應商和服務商。



