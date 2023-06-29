Wednesday, 28 June 2023, 21:07 HKT/SGT Share:

來源 Hong Kong Investor Relations Association (HKIRA) 香港投資者關係協會公佈2023年第九屆香港投資者關係大獎得獎名單 華潤啤酒 (控股) 有限公司 榮獲整體最佳投資者關係公司大獎－大型股

香港, 2023年6月28日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會（「協會」）今天宣佈2023年第九屆投資者關係大獎得獎者（「投資者關係大獎」或「大獎」）。

投資界友好及業界人士親臨第九屆投資者關係大獎頒獎禮

投資者關係大獎連續第九年表彰香港上市公司和投資者關係專業人士在投資者關係方面的卓越表現及奉行最佳守則。隨著後疫情時代，今年的投資者關係大獎會議暨頒獎典禮全面復辦，邀請投資者關係專家和專業人士就投資者關係的策略、最新發展趨勢、有效流程及最佳實踐進行多角度的討論。香港投資者關係協會很榮幸能邀請到香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生，JP，擔任頒獎典禮的主禮嘉賓及主講嘉賓。



2023年第九屆香港投資者關係大獎獲得上市公司及投資界的廣泛支持，今年共有126家公司參與。一如既往，得獎者先由公衆提名，再由買方及賣方投資者組成的合資格投票人士以網上投票選出。今年，超過740多名投資者分別來自逾290個金融機構進行了投票。持續的支持再次展現投資者群體對投資者關係大獎的認可。投資者關係成為行內日益重視的範疇，香港投資者關係協會致力提升香港優秀投資者關係卓越水平，透過優化獎項機制，以確保獎勵質量。



香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP,表示：「投資者關係在香港資本市場的發展中扮演著重要角色。通過透明度、可信度和有效溝通，投資者關係專業人士有助於確保投資者信心，從而維護香港作為領先融資平台的地位。」



在所有獎項組別之中，「整體最佳投資者關係公司」為最高榮譽的大獎，由評審團從所有獎項類別的優勝者中選出，以表揚在投資者關係中展示出全面卓越表現的公司。今年，「整體最佳投資者關係公司大獎」大型股及中型股的得獎公司分別為華潤啤酒 (控股) 有限公司及特步國際控股有限公司。評審團一致決定暫緩頒發小型股公司最佳投資者關係公司大獎，並期待小型股公司及整個香港上市公司繼續努力在投資者關係方面的表現。



香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示：「隨著後疫情時代來臨，我們很榮幸得到會員公司、投資者關係專家及投資界好友鼎力支持，撥冗出席這次典禮，很高興大家能夠藉此機會分享投資者關係的最佳實踐和當中的巧妙之處。我們深信這次的典禮意義重大，將揭開大家一起創造和珍惜的新篇章。」



「過去一年，資本市場表現欠佳，使上市公司的股價受壓，打擊了上市公司的參賽意欲，令今年的參加者較去年少18％。為了維持大獎的水平，評審團決定減少今年的獎項數目。面對歐美投資者對香港股市的興趣減弱，上市公司更需要與全球投資者保持溝通，使股東基礎更多元化。今年，有需要進一步加強上市公司與投資者的互動，並加強支持香港上市公司在本地及全球資本市場長遠發展的能力。」



縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次成為2023年香港投資者關係大獎的官方公關夥伴及鑽石贊助商。



第九屆投資者關係大獎獲獎公司包括以下公司（按股票號碼排序）：

股份代號 公司

0001 長江和記實業有限公司

0014 希慎興業有限公司

0017 新世界發展有限公司

0035 遠東發展有限公司

0101 恆隆地產有限公司

0135 昆侖能源有限公司

0173 嘉華國際集團有限公司

0178 莎莎國際控股有限公司

0272 瑞安房地產有限公司

0291 華潤啤酒（控股）有限公司

0331 豐盛生活服務有限公司

0388 香港交易及結算所有限公司

0405 越秀房地產投資信託基金

0435 陽光房地產投資信託基金

0511 電視廣播有限公司

0517 中遠海運國際(香港)有限公司

0551 裕元工業(集團)有限公司

0659 新創建集團有限公司

0700 騰訊控股有限公司

0726 築友智造科技集團有限公司

0778 置富產業信託

0823 領展房地產投資信託基金

0887 英皇鐘錶珠寶有限公司

1044 恆安國際集團有限公司

1070 TCL電子控股有限公司

1200 美聯集團有限公司

1361 361度國際有限公司

1368 特步國際控股有限公司

1810 小米集團 - W

1811 中國廣核新能源控股有限公司

1830 完美醫療健康管理有限公司

1929 周大福珠寶集團有限公司

2020 安踏體育用品有限公司

2191 順豐房地產投資信託基金

2199 維珍妮國際(控股)有限公司

2313 申洲國際集團控股有限公司

2778 冠君產業信託

3800 協鑫科技控股有限公司

3998 波司登國際控股有限公司

6110 滔搏國際控股有限公司

6909 百得利控股有限公司



有關獲獎者的完整名單，可查閱：https://hkira.com/awards/ehall2023.php 。



評判團

-- 鄭子云教授（評審團主席）

香港恒生大學 － 何善衡博士銀行學及金融學系商學研究所主任、ESG研究中心主任

-- 拿督斯里謝清海 MAoF

惠理集團有限公司 － 聯席主席兼聯席首席投資總監

-- 董陳綺媚女士

鉅京控股有限公司 － 執行董事兼行政總裁

-- 丘培煥女士 CFA, CPA

香港特許金融分析師學會 －前會長兼執行董事

-- 羅卓堅先生

香港會計師公會－理事會成員

-- 陸東先生

中信資源控股有限公司 －獨立非執行董事

-- 繆子美女士 CFA, FRM

富達基金（香港）有限公司 － 亞洲股票投資總監

-- 魏偉峰先生

香港上市公司商會常務委員會成員及其會員服務小組委員會主席



關於香港投資者關係協會

香港投資者關係協會 （HKIRA） 是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利專業協會，負責促進企業管理層與投資界別的溝通。協會推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。



協會致力於促進投資者關係守則的進步，以及提升會員的專業能力和地位。至今，協會擁有逾1,300名會員，他們大部份任職於香港聯合交易所上市企業。恒生指數成份股中，約六成八企業為協會會員。協會會員亦來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇，當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料，請瀏覽 http://www.hkira.com。



有關香港投資者關係大獎

每年一度的香港投資者關係大獎旨在鼓勵、認可及表揚一眾個人及於香港聯合交易所上市的公司於本地投資者關係行業的卓越表現。創辦於2015年，此獎項每年表彰在投資者關係方面具有高水準的個人和公司，以他們的卓越成就在投資界中樹立榜樣。



頒獎禮包括早上舉行的會議及中午舉行的頒獎儀式，匯聚投資者關係專才及行內專業人士，表揚該年度投資者關係行業的成就。更多關於獎項及網上提名的資料，請瀏覽 www.hkira.com/awards。



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