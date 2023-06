Wednesday, 28 June 2023, 16:01 HKT/SGT Share: 完美醫療公佈2022/23全年業績 在充滿挑戰的環境下收益及純利穩健增長

香港, 2023年6月28日 - (亞太商訊) - 全球最大的醫療美容營運商之一,完美醫療健康管理有限公司(「完美醫療」或「公司」;股票代碼:1830.HK)連同其附屬公司(統稱「集團」)欣然宣佈其截至2023年3月31日止的全年業績。



業績亮點

-- 本集團收益增加2.9%至1,389.3百萬港元,此乃由於近期的表現隨著香港逐步放寬社交距離措施而有所改善。

-- 集團EBITDA增加2.7%至482.3百萬港元。

-- 本集團錄得純利增加3.4%至為315.6百萬港元,純利率為22.7%。每股基本盈利為25.3港仙。

-- 董事會建議派付未期及特別股息分別每股12.3港仙及每股4.7港仙。連同中期股息每股13.0港仙,預期總派息比率為118.6%。

-- 本集團於香港、中國、澳洲及新加坡營運面積合共294,000平方呎,並於期內在香港、廣州、上海及北京增設四間店舖。



於年內,本集團錄得收益及純利按年增長,完全扭轉上半年在疫情下的疲弱表現。本集團的收益增加2.9%至1,389.3百萬港元(二零二二財政年度:1,350.0百萬港元)。在EBITDA水平方面,本集團增加2.7%至482.3百萬港元(二零二二財政年度:469.5百萬港元)。本集團在業務擴張方面採取審慎態度,以便更好地應對變化不定的經營環境及創造股東價值。本公司權益持有人應佔利潤為315.6百萬港元,按年增加3.4%(二零二二財政年度:305.2百萬港元),純利率為22.7%(二零二二財政年度中期:22.6%)。每股基本盈利為25.3港仙(二零二二財政年度:24.8港仙)。



截至二零二三年三月三十一日,本集團在香港、中國及海外營運面積合共294,000平方呎。



香港業務



來自香港業務的收益增加6.7%至1,040.1百萬港元(二零二二財政年度:975.1百萬港元),由上半年減少21.5%的收益顯著反彈,主要是下半年店舖人流及利用率逐漸回升,彌補於二零二二年四月出現的20日停業及上半年的緩慢復甦。



於二零二三年三月三十一日,本集團於香港設有完善的服務中心網絡,覆蓋合共189,000平方呎。鑒於新界的需求日益增加,本集團於年內在元朗增設服務中心,藉以抓緊周邊地區的額外需求。



於過去三年,本集團一直在香港快速發展,服務面積由二零二零年三月的125,000平方呎大幅增加至二零二三年三月的189,000平方呎。年內,我們觀察到香港的店舖人流及利用率漸見起色,且新顧客逐漸回流。



就醫療業務而言,我們提供一系列互補服務,包括生髮療程、痛症治療、健康檢查服務及其他,以與我們的醫療美容服務全面整合,從而為顧客的生命週期提供全方位關顧。



香港以外地區



來自香港以外地區的收益減少6.9%至349.2百萬港元(二零二二財政年度:374.9百萬港元),主要由於中國大陸業務的收益減少,惟受助於澳洲及新加坡的業務錄得理想業績。於二零二三年三月三十一日,本集團的網絡廣泛,遍佈中國、澳門、悉尼、墨爾本及新加坡,服務總面積約為105,000平方呎。



於年內,我們於中國大陸的業務全年錄得穩健利潤,反映我們的業務模式久經考驗且營運歷史悠久。在二零二三財政年度,本集團於廣州、上海及北京的戰略地點開設三間店舖,藉以擴大我們的業務覆蓋範圍。由於香港與新加坡市場相似之處頗多,我們的新加坡業務表現自二零二一年七月制定以來一直很出色。



前景



完美醫療執行董事、主席兼首席執行官歐陽江醫生說:「預期經營環境將於香港及中國大陸的社交距離措施告終後減少動盪。在後疫情時代,我們堅持「醫療健康+醫療美容」的核心策略,務求滿足消費者的個別需要。



我們已於香港及其他地區經營逾二十載,未來致力成為全球醫療美容及醫療健康營運商。我們預期復常將為消費市場締造機遇。



在大灣區及華東地區,本集團將逐步提高滲透率,為進一步擴張奠定堅實基礎。在國際擴張方面,長遠而言,我們將致力進一步滲透現有及新增地區。」



有關集團2022/23全年業績的進一步信息,請參考公司在香港聯交所網站的年度業績公告。 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0628/2023062800338_c.pdf



關於完美醫療健康管理有限公司

完美醫療健康管理有限公司成立於2003年,是一家跨國醫療集團,是全球最大的醫療美容營運商之一。集團主要專注於無創醫療美容服務及醫療服務,現主要分佈於香港、中國、澳門、澳洲和新加坡,服務總面積約為294,000平方呎。我們的專業服務涉及廣泛,並保證最大的安全性和療效。公司於2021年5月27日獲納入MSCI香港小型股指數,顯示資本市場對本公司表現及投資價值的認可和肯定。





