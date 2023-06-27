正利控股盈利飆升 有賴工程項目增加



香港, 2023年6月27日 - (亞太商訊) - 正利控股有限公司（下稱「正利控股」或「本集團」股份代號 3728）已公布其年度業績，成功扭虧為盈。截至2023年3月31日之全年財務表現突出，不但營業額增長迅速，而且毛利淨額顯著，全年利潤更錄得強勁增幅至約0.12億港元，相對上年同期的虧損約0.18億港元。



集團的建築工程收入上升約1.72億港元或32.1%至7.09億港元，同比截至上年3月31日的5.37億港元。我們看好集團整體有正面收入增長的勢頭，這次業績轉佳，全賴公司接獲多個工程項目和加強成本效益，有效達至穩固收入、平衡增長和業務規模化。收入增加最多的業務是維修、保養、改建及加建服務，比上年同期飆升約275%；上蓋建築工程服務和底層結構建築工程服務均分別上升23.6%及12.2%。



正利控股主席吳彩華先生表示：「我們很高興所有業務收入都有進步，實現每個營業分部的盈利回報。香港已全面復常，經濟步伐也不斷向上，集團對香港經濟展望和建築業發展充滿信心。我們將在未來繼續探索基建及房地產開發項目的機會。」



在這個業績年度，集團成功克服新冠肺炎疫情帶來的影響和迅速得以復原。集團會從現有客戶網絡中捕捉不同潛在建築工程項目的商機。



媒介查詢：

New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy

電話：+852 2126 7076

Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com

Jenny Cheung jenny.cheung@newsmilehk.com

Richard Wong richard.wong@newsmilehk.com



編輯垂注：



正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」

正利控股有限公司為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，是香港的一名總承建商，在公營和私營部門有超過23年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務，上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構 (RMAA) 的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市，股份代號為3728.hk。公司官網：http://www.chingleeholdings.com



底層結構建築工程服務

上蓋建築工程服務

維修、保養、改建及加建服務

底層結構及上蓋建築工程分別指與建築物地平面以下或以上部份相關的建築工程，而RMAA工程則針對現有建築物。正利控股的底層結構建築工程項目範圍包括拆除及臨時圍牆、場地平整及地基工程。上蓋建築工程項目範圍包括開發及再開發教育、住宅及商業樓宇，而正利控股的RMAA工程範圍則包括翻修、裝修工程、翻新工程、修復工程及外牆工程。





話題 Press release summary



部門 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

