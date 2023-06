Monday, 26 June 2023, 22:36 HKT/SGT Share:

來源 Hypebeast Limited Hypebeast Ltd. (0150.HK) 公布全年業績 全球社交媒體關注人數高達3,400萬

紐約旗艦大樓加速集團於北美地區業務發展

香港, 2023年6月26日 - (亞太商訊) - Hypebeast Limited(股份代號:0150.HK)是全球領先的當代文化和潮流時尚平台,以編採主導的新聞及商業熱選成為網站主流之列。Hypebeast Limited 董事會公佈集團截至2023年3月31日(2023年財政年度)的業績報告。集團於2023財政年度錄得收益增長,收益為960,000,000港元,較2022財政年度的895,600,000 港元增加64,300,000港元或7.2%。扣除有關計劃合併事項的一次性專業費用及非現金營運開支(例如資產減值及按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)之金融資產的公平值變動),集團錄得經調整EBITDA 93,100,000港元及經調整純利27,900,000港元。



-- 集團於2023財政年度錄得收益增長,收益為960,000,000港元,較2022財政年度的895,600,000港元增加64,300,000港元或7.2%。



-- 12個月之平均網站月度獨立訪客人數(一個月內於Hypebeast、Hypebae及Popbee平台上存取網頁的用戶人數)達18,800,000人次,較2022財政年度增加14.6%。



-- 社交媒體關注總數(於所有第三方社交媒體平台(包括不限於Facebook、Instagram、Twitter及抖音)的關注總數)由2022年3月31日的32,400,000人次增加4.9%至2023年3月31日的34,000,000人次。



預計媒體分部將持正面發展

集團留意到全球媒體分部下活動製作及線下合作的需求不斷增加,尤其是在歐洲及北美。雖然2023財政年度亞太地區的媒體分部受COVID-19相關政策影響,隨著疫情及相關限制結束,管理層相信消費將更廣泛增加,提升對媒體和代理業務服務的需求,導致該地區的需求恢復增長。



COVID-19疫情過後,本集團已識別聯繫小眾受眾的新方式。廣告數碼化進程加速,導致全球品牌將營銷資金從傳統渠道轉移至數碼渠道。因此,集團預測,從長遠來看,媒體合約數量及合約額的增大將對媒體分部產生正面影響,而未來品牌激活則採用現場體驗及數碼互動。



集團積極適應後疫情時代的新宏觀經濟環境及行業動態。價值主張圍繞融入現實生活體驗、 全渠道體驗及數碼提升的沉浸式媒體活動,對全球品牌合作夥伴仍具吸引力。集團繼續喜見銷售增長,並與客戶在不斷擴大的類別及行業(如酒類、汽車、旅遊及金融服務)中覓得新商機。



擴大及拓展用戶客戶群範圍

為吸引及覆蓋更廣泛的用戶客戶群,集團繼續開發新編輯資產,尤其是吸引受眾的高爾夫球、 美術及娛樂等鄰近題材及其他內容。集團呈獻BRED Abu Dhabi文化節,於場內提供涵蓋時尚、 音樂,以至藝術的沈浸式體驗以及特設銷售專區,讓集團進一步擴大其全球地區覆蓋範圍。 就數碼平台而言,集團推出Hypebeast Latin America及Hypebeast Africa,該等平台提供針對新地區獨特興趣及喜好的高質內容。為提升集團品牌知名度、增加與更廣泛的新用戶及客戶的 交流,集團將繼續透過地區特色內容及成立多個線下渠道及接觸點,繼續發掘相似的機會。



紐約旗艦大樓成為商業和媒體交匯處

集團的旗艦大樓位於紐約市且已於2022年6月開幕。該旗艦地點設有集團之HBX零售店、Hypebeans咖啡店及用於舉行文化活動盛事和媒體分部銷售活動之多功能場所。該空間將成為集團在北美增長的強大驅動力、電子商務及零售分部營銷的核心點以及吸引媒體品牌夥伴執行項目的場地。若干高知名度銷售及文化項目及活動於2023財政年度上半年在該場所舉行,而集團繼續結合其在紐約旗艦店的零售工作,實行其全渠道及沉浸式體驗的策略。



集團繼續注重將其廣泛及日益增加之追隨者群轉換成利益。為此,透過將其電子商務及零售分部服務直接植入至於其媒體平台上所創作之引人入勝內容,鼓勵用戶轉化。務求最終能讓集團的忠實讀者社群於一個綜合網站及手機應用程式上享受無縫的購物體驗。集團亦不斷升級並投資HBX平台及各種後勤平台,以增強用戶體驗。集團繼續專注於對其電子商務能力的增值、 投資回報驅動升級,以擴大其影響力及客戶基礎,並隨時間推移提高收益及利潤率。



透過善用集團的品牌名氣及高知名度網絡(特別在美國、英國、中國、南韓、日本及東南亞), 集團佔盡地理及策略優勢,把握媒體以及電子商務及零售分部在其重點營運地區的發展機會。



歡迎瀏覽集團官方網頁,細閱詳盡的年度業績報告。

https://hypebeast.ltd/investors



投資者查詢:

investors@hypebeast.com



媒體查詢:

media@hypebeast.com



關於 Hypebeast

Hypebeast是全球領先的當代文化和潮流時尚平台,以編採主導的新聞及商業熱選躋身網站主流之列。創立於2005年,並於2016年上市發展成全方位媒體集團,平台讀者群遍佈北美洲、亞洲、歐洲等多個地區。除旗艦平台Hypebeast外,集團亦拓展業務至多個資訊平台、創意媒體服務Hypemaker以及電子商務和零售平台HBX。更多資訊請參閱 https://hypebeast.ltd/investors。





話題 Press release summary



部門 时尚服装, Design & Art

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network