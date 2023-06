Monday, 26 June 2023, 09:38 HKT/SGT Share: Prenetics與全球知名科學家盧煜明教授宣布成立2億美元合資企業「Insighta」推出突破性多種癌症早期篩查檢測

香港, 2023年6月26日 - (亞太商訊) - Prenetics Global Limited ( https://ir.prenetics.com/ )(納斯達克:PRE ( https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pre ) )– 由基因組學驅動的領先健康科學公司 – 與盧煜明教授 ( https://www.cuhk.edu.hk/med/cpy/Research/DennisLo.htm ) 今天宣布雙方達成協議,成立合資企業Insighta。Prenetics的董事會已一致通過這次交易。

盧煜明教授及楊聖武先生攝於簽約儀式

-- Insighta為Prenetics及盧煜明教授聯手成立的50/50合資企業。

-- Insighta 技術來源於創新診斷科技中心。該中心得到香港特別行政區政府創新科技署InnoHK Initiative 的支持。

-- 到2030年,亞洲的早期癌症篩查檢測規模預計每年將達到60億美元。(1)

-- 盧煜明教授是香港中文大學李嘉誠醫學講座教授及創新診斷科技中心科研主任。



交易條款 — Prenetics將獲得50%股權,而盧教授及其團隊亦將獲得50%股權。合資企業的董事會將由雙方各自推薦三名董事,組成六人的董事會管理Insighta,其中盧教授將為主席,楊聖武先生將為行政總裁。2億美元的交易使得此次合作成為香港生命科學範疇有史以來最大宗的私人交易,同時也為區內最大宗的同類交易之一。



盧煜明教授將為Insighta帶來:

世界級科學技術 – 盧教授在無創產前檢測(NIPT)及液體活檢領域的開創性工作享譽業界。他在生命科學領域榮獲數項最高榮譽,包括於2011年入選英國皇家學會院士、2021年獲得著名的皇家獎章及科學突破獎,以及於2022年獲得廣受業界認可的拉斯克獎 (2)。



盧教授作為香港中文大學醫學院副院長(研究),一直展現傑出的學術領導能力。非但如此,他的影響力還遠遠超出學術界。盧教授於2011年向全球推出具突破性的NIPT技術。目前,NIPT技術已應用於90多個國家,為每年超過1,000萬名孕婦提供標準治療的無創產前檢測。NIPT技術在全球市場規模龐大,目前已達到73億美元 ,預計其應用將持續增長,到2027年可達131億美元 (3)。



「FRAGMA」為盧教授於2022年發表的突破性技術 (4)。該技術將會用於Insighta的多癌種早期篩查。



盧教授在創業方面的斐然成就包括其聯合創辦的公司Cirina。該公司於2017年被Grail公司以3億美元收購。Grail隨後亦被Illumina(因美纳)以71億美元高價收購,進一步突顯盧教授對生命科學行業的重大影響。



Prenetics將為Insighta帶來:

穩健資金 – Prenetics將出資1億美元的交易對價,其中包括8,000萬美元的現金以及2,000萬美元的Prenetics股份。該筆大額投資證明Prenetics對Insighta的潛力抱有信心,資金將直接用於加快推進癌症早期篩查技術的臨床測試,推動該突破性技術的商業化。



強大管理和商業化能力 – 楊聖武先生 - 知名的連續創業家及Prenetics背後的動力支柱 - 將會擴大他的領導角色,擔任Insighta的行政總裁。他的彪炳往績意味着他是執掌Insighta引領公司未來發展的最佳舵手。



Prenetics及Insighta之行政總裁楊聖武表示:「我很興奮能與知名科學家盧煜明教授聯手成立合資企業。盧教授為科學界的泰斗,其基因組學的研究改變了全球數百萬人的生命。Insighta讓我們得到了一生中難得的機會。我們的Presight檢測具有巨大潛力,有機會幫助到10億亞洲人的健康。我們的首個工作重點將集中在中國大陸、香港和其他亞洲地區推出檢測。在全球範圍,我們希望與公司願景相符的醫療機構和具有前瞻性的政府建立聯盟,致力於通過早期癌症檢測的力量拯救生命。有鑒於我們肩負與癌症對抗的浩瀚使命,我們熱烈歡迎全球研究人員和合作夥伴與我們携手合作,也由衷歡迎您的貢獻和洞見。」



盧教授表示:「我很高興能夠站在如此具突破性的新技術的前沿。是次與楊聖武先生和Prenetics成立合資企業非常令人鼓舞,穩健的資金、強大的管理能力,以及改善全球健康的共同願景,讓是次合作得以實現。我們的動力來自拯救無數生命的深遠可能性,透過共同努力,相信我們會朝著更健康的未來邁出一大步。」



盧教授進一步表示:「Insighta致力推出突破性技術『FRAGMA』。Presight背後的科學在多癌種早期檢測方面擁有巨大潛力。表觀遺傳學是指,在非DNA序列變化的情況下,影響其DNA表達改變的研究。血漿DNA的碎片模式可作為表觀遺傳學的癌症檢測方法,其準確性較高,且流程簡易。Presight的另一個大特色是其成本效益。該創新技術不但代表癌症檢測領域成功邁出重要一步,更具有改變數百萬人生活的潛力,它將改變癌症預後軌跡,為曾經被認為治癒機會渺茫的患者帶來希望。」



楊聖武補充:「我深知成本是所有突破性科學可行性的關鍵決定因素,而成本效益亦正是Presight誕生的關鍵。Insighta的目標價格定為每個檢測不超過200美元,彰顯我們致力於推動科學改善全球健康的承諾。我們的目標是將早期癌症檢測由高不可攀變為唾手可得的必需品。」



市場機遇

癌症是一項全球性的健康挑戰,每年導致全世界1,000萬人死亡,僅在亞洲就造成600萬人死亡 (5)。提高癌症患者存活率的關鍵在於及早發現,但不幸的是,大多數癌症確診於晚期,導致治療選擇有限,而病情預後往往非常嚴峻。儘管篩查十分重要,但目前全球公認的指引僅涵蓋五種特定類型的癌症類型。令人驚訝的是,全球接近71%的癌症相關死亡案例尚無建議的癌症早期篩查方法 (6)。



Insighta的首個突破性檢測,Presight,將於2024年初開始,在多國進行5,000人的臨床測試。Presight的首個檢測將聚焦肝癌和肺癌,並計劃於2025年在中國大陸和香港首發上市。肝癌和肺癌分別是中國大陸頭號及第二大致命癌症,對整個亞洲大衆的健康帶來重大威脅。Insighta計劃在2027年推出Presight One,這是針對多種癌症的早期檢測,能夠檢測超過10種以上的不同癌種。



考慮到確診癌症的年齡中位歲數是66歲,這表明40歲及以上的人最有可能從早期癌症檢測中獲益 (7)。全球有20.3億人屬這一群體,其中亞洲佔12.2億。這些數據突顯了對創新早期癌症檢測解決方案的迫切需求。到2030年,亞洲對早期癌症篩查的需求預計可增加為每年3,000萬次。這不僅展現出醫療保健方面的潛力,也揭示了龐大的市場機會,Prenetics預估該市場將達到60億美元。Insighta以通過早期癌症篩查拯救生命為自身的使命,亦展現出我們使用尖端技術改變行業的決心。



楊聖武總結道:「這是Prenetics轉型的重要里程碑,我們透過先進的科學創新提升生活質量。從預防(CircleDNA)、早期篩查(Insighta)、到治療(行動基因),我們的創新方法有望顯著提高醫療保健水平。」



結構及許可

這項交易須符合市場慣例的交易交割條件,包括適用的監管部門批准。Prenetics預計將於2023年7月完成這項交易。



顧問機構

瑞銀香港分行擔任Prenetics的獨家財務顧問,貝克·麥堅時為Prenetics的法律顧問。郭葉陳律師事務所擔任盧教授的法律顧問。



關於Insighta

Insighta是一家由Prenetics(納斯達克:PRE)與知名科學家盧煜明教授聯手成立的合資企業,旨在革新多種癌症早期檢測技術。憑藉盧煜明教授世界級的科學研究、Prenetics 出資達1億美元的雄厚資本,以及成功企業家楊聖武的領導,Insighta已做好改變癌症篩查現狀的準備。Insighta計劃於2025年推出針對肺癌和肝癌檢測的Presight,並於2027年推出可覆蓋10種癌症以上檢測的 Presight One。Insighta為拯救生命提供了前所未有的機會,同時增強了香港作為全球生命科學創新中心的地位。欲瞭解更多有關 Insighta的資訊,請訪問 https://insighta.com。



關於Prenetics Global Limited (納斯達克:PRE)

Prenetics 是一家領先的基因組學驅動的健康科學公司,致力於革新預防、早期檢測和治療領域。我們的預防領域業務CircleDNA,採用全外顯子測序技術,提供全球最全面的消費者DNA測試。我們與知名科學家盧煜明教授合資成立交易價值為2 億美元的Insighta,展示我們致力於通過開創多癌種早期檢測技術以挽救生命的堅定承諾。Insighta 計劃於2025年推出針對肺癌和肝癌檢測的 Presight,並於2027年推出可覆蓋10種癌症以上檢測的 Presight One。最後,我們的治療領域業務行動基因(ACT Genomics) 是首家獲得美國食品藥物管理局(FDA)許可的實體瘤綜合基因組分析測試的亞洲公司。 Prenetics 各業務部門之間的協同效益真正體現了我們「通過科學提升生活」的承諾。欲瞭解更多有關 Prenetics 的資訊,請訪問 www.prenetics.com。



前瞻性陳述

本文包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述均符合美國《1995年私人證券訴訟改革法案》中安全港條款的規定。本文的前瞻性陳述不是歷史事實,包括但不限於有關公司的願景,目標,預測,展望,信念,期望,策略,計劃,管理層對未來運營的目標,以及未來業務增長機會,均為前瞻性陳述。在某些情形下,閣下可以通過「可能」、「將」、「預測」、「預見」、「目標」、「尋求」、「預計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「持續」、「可能是」或其他類似詞彙辨別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於估計和預測作出,反映了公司的觀點、假設、預期與意見,涉及風險及不確定性,因此不應被視為對未來結果有必然的指示性。許多風險和不確定因素可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果有實質性的差異,包括但不限於:公司繼續發展包括新產品及服務的能力,包括新的產品和服務;公司在基因組學、腫瘤精準治療領域,特別是癌症早期篩查業務的執行能力;公司識別及執行收購及併購目標的能力,特別是在精準腫瘤學領域;開發其癌症篩查和檢測測試的不確定性,包括研究活動的開展、臨床前研究和臨床試驗的啟動和完成;預臨床研究和臨床試驗結果的可用性和時間的不確定性;以及公司提交並獲得其癌症篩查和檢測測試的監管批准的時間和能力。除上述因素外,閣下還應該仔細考慮公司於表F-1註冊申明中和招股說明書中「風險因素」部分中所提及的其他風險和不確定性描述,以及不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中包含的其他風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日有效。 公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務,除非適用法律要求。





