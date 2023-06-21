Wednesday, 21 June 2023, 20:23 HKT/SGT Share: 新地十二大商場7.1賀回歸精心策劃「七一」主題七大優惠攻略 七月一日當天消費大派優惠禮券及額外積分 預料七一周末人流及營業額按年升20%及25%

香港, 2023年6月21日 - (亞太商訊) - 全城迎接七一著數優惠！為慶祝香港回歸26周年及特區政府成立紀念日，政府宣佈聯同公營機構推出多項優惠及免費活動，讓大家開心共慶回歸。新地十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、 life@KCC 及 joy@KCC）亦響應號召，聯同旗下商戶以「七一」為主題，於七月一日當天在港九新界12大商場推出七大震撼優惠，只需即日消費滿指定金額，即大送優惠禮券及額外積分，讓市民一齊開心慶祝！為延續歡樂氣氛，部分優惠提案更擴展至全月供應，冀與民同樂！新地十二大商場預料，受惠於市面喜慶氣氛，加上正值暑期檔期，今年七一周末人流及營業額將分別錄得按年20%及25%升幅。



新地十二大商場七大震撼優惠攻略慶回歸 與商戶聯手推出「七一」主題優惠



為與大家歡度回歸紀念日，新地十二大商場聯同旗下商戶聯手，合力推出「七一」為主題的多項優惠，當中強勢策劃七大震撼優惠攻略，大送優惠禮券及額外積分，方便市民盡情消費慶回歸，包括：



1. 東港城︰7.1 電車充電並消費滿指定金額，送免費泊車券及一田現金券，更獲額外賞7,100分

2. 上水廣場︰7.1 Happy Shopping消費滿HK$7,100，大送健康美食福袋

3. 北角匯、荃錦中心及新領域廣場︰7.1消費滿指定金額，獲贈71倍積分

4. 將軍澳中心︰7.1消費滿HK$1,000，即送HK$70禮券組合

5. PopWalk天晉滙︰7.1在場內消費金額內含「7」及「1」數字，該單消費可享5倍會員積分！

6. PopWalk天晉滙︰7.1餐飲消費滿$710，獎賞$100 PopWalk 綜合購物或滋味美食電子優惠券

7. Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊︰7.1消費滿$7100，即享5倍積分



新地十二大商場表示，為響應政府藉回歸紀念日推出一連串優惠及免費活動，新地十二大商場與旗下商戶均積極參與，並精心策劃出七大震撼優惠攻略，冀當日以至整個7月在港九新界旗下不同商場據點都能夠承接市面喜慶的氣氛，讓市民在場內開心消費，帶動人流及營業額按年錄得20%及25%升幅。





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