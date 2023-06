Wednesday, 21 June 2023, 20:23 HKT/SGT Share: 新地十二大商場7.1賀回歸精心策劃「七一」主題七大優惠攻略 七月一日當天消費大派優惠禮券及額外積分 預料七一周末人流及營業額按年升20%及25%

香港, 2023年6月21日 - (亞太商訊) - 全城迎接七一著數優惠!為慶祝香港回歸26周年及特區政府成立紀念日,政府宣佈聯同公營機構推出多項優惠及免費活動,讓大家開心共慶回歸。新地十二大商場(東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、 life@KCC 及 joy@KCC)亦響應號召,聯同旗下商戶以「七一」為主題,於七月一日當天在港九新界12大商場推出七大震撼優惠,只需即日消費滿指定金額,即大送優惠禮券及額外積分,讓市民一齊開心慶祝!為延續歡樂氣氛,部分優惠提案更擴展至全月供應,冀與民同樂!新地十二大商場預料,受惠於市面喜慶氣氛,加上正值暑期檔期,今年七一周末人流及營業額將分別錄得按年20%及25%升幅。



新地十二大商場七大震撼優惠攻略慶回歸 與商戶聯手推出「七一」主題優惠



為與大家歡度回歸紀念日,新地十二大商場聯同旗下商戶聯手,合力推出「七一」為主題的多項優惠,當中強勢策劃七大震撼優惠攻略,大送優惠禮券及額外積分,方便市民盡情消費慶回歸,包括:



1. 東港城︰7.1 電車充電並消費滿指定金額,送免費泊車券及一田現金券,更獲額外賞7,100分

2. 上水廣場︰7.1 Happy Shopping消費滿HK$7,100,大送健康美食福袋

3. 北角匯、荃錦中心及新領域廣場︰7.1消費滿指定金額,獲贈71倍積分

4. 將軍澳中心︰7.1消費滿HK$1,000,即送HK$70禮券組合

5. PopWalk天晉滙︰7.1在場內消費金額內含「7」及「1」數字,該單消費可享5倍會員積分!

6. PopWalk天晉滙︰7.1餐飲消費滿$710,獎賞$100 PopWalk 綜合購物或滋味美食電子優惠券

7. Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊︰7.1消費滿$7100,即享5倍積分



新地十二大商場表示,為響應政府藉回歸紀念日推出一連串優惠及免費活動,新地十二大商場與旗下商戶均積極參與,並精心策劃出七大震撼優惠攻略,冀當日以至整個7月在港九新界旗下不同商場據點都能夠承接市面喜慶的氣氛,讓市民在場內開心消費,帶動人流及營業額按年錄得20%及25%升幅。





