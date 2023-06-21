富通保險勇奪「《彭博商業周刊／中文版》金融機構大獎2023」四項殊榮

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|FTLife Insurance Company Limited
|June 9, 2023, 12:41 HKT/SGT
|富通保險獲選《指標》「2022年度保險企業」大獎 共囊括六項殊榮，成為獲獎最多的保險公司
|Mar 14, 2023, 16:31 HKT/SGT
|富通保險推出限時震撼優惠 預繳全期保費可享保證5%年利率
|Nov 2, 2022, 12:17 HKT/SGT
|富通保險舉辦【大加開心Power Up】活動 向大眾送上豐富禮物包
|Aug 31, 2022, 14:50 HKT/SGT
|Concord Insurance 與富通保險簽訂合作協議
|Aug 22, 2022, 17:39 HKT/SGT
|富通保險推出全新「首護易」危疾保障計劃
|Aug 15, 2022, 15:23 HKT/SGT
|富通保險創建首座「元宇宙」總部大樓
|May 16, 2022, 18:26 HKT/SGT
|富通保險推出更優越自願醫保靈活計劃「悅康保」
|Feb 18, 2022, 18:33 HKT/SGT
|富通保險為抗疫「專屬的士車隊」司機提供「免費新冠病毒確診保障」及「免費疫苗住院現金保障」
|Nov 1, 2021, 13:00 HKT/SGT
|富通保險委任鄭國成先生為行政總裁
|July 18, 2018, 19:52 HKT/SGT
|富通保險推出全新年金產品
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