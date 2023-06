Wednesday, 21 June 2023, 07:06 HKT/SGT Share: 醫療板塊佈局正當時,關注新股ICL龍頭艾迪康帶來的投資機遇

香港, 2023年6月21日 - (亞太商訊) - 6月以來,香港股市迎來強勢反彈,恒指累升1,806點。週末收市重返二萬點之上,是逾1個月以來首次。

圖:恒生指數PE低於1倍標準差下限

圖:自2014年互聯互通開通以來,港股通累計資金流入情況

本周,港股受益于多重积极因素,市場傳聞一二線城市首期比例有所調整之下帶動港股互聯網板塊升勢亮眼,建材、家電等房地產下游產業鏈集體上漲。医药、基建、光伏、汽车、黄金股涨幅居前。



政策仍然是影響市場的關鍵因素,前期超跌股實現一定幅度的超跌反彈。依我看,本輪港股反彈行情具備一定的持續性,未來一兩個月有望持續向好,其中有四個重要因素支撐:



第一,港股當前的估值極具性價比。目前,恒正指數PE再次跌破1倍標準差下限,根據歷史經驗,恒生指數每次跌破1倍標準差下限都是極佳的入市場時機。



第二,市場進入政策預期升溫階段。6-7月進入政策預期升溫且難以證偽的時間窗口,空頭在這段時間很難大幅沽空港股市場,為港股超跌反彈提供一定的資金面和技術面基礎。



回顧年初以來的市場預期, 由1月市場的強復甦預期到3月中觀數據轉弱,以及外資對於國内城投問題的擔憂加劇,市場利空情緒加劇,這亦是5月港股加速下行的主要原因。隨著6-7月政策邊際修復,預計恒生指數至少能夠回到4月高位。



第三,外部流動性壓力緩解。美聯儲加息終點已近,美國停止加息之後,港股有望迎來具備外部流動性利好的支持。



第四,北水流入港股帶動市場。參考港股互聯互通啟動,南向資金持續流入港股市場,南向資金占港股總市值規模及成交占比不斷提升,港股流動性及交易活躍度均得到了明顯改善。根據中金公司數據,自2014年互聯互通開通以來,港股通累計資金流入已達到2.33萬億人民幣。因此,雙櫃檯模式推出後預計將吸引更多的人民幣資金流入港股市場,進一步提升港股交易活躍度和成交規模,為接下來的港股市場的反彈提供寬鬆的流動性支持。



綜合上述原因,支撐港股在6-7月迎來超跌反彈的時間窗口。其中,反彈幅度最大的一定是之前超跌的板塊。數據顯示,2021年2月恒生指數下跌以來,港股醫療板塊累計下跌24.67%,領跌香港市場。



在這種情況下,港股醫療板塊無疑具備了很深的安全邊際,而其中具備長期成長潛力的標的,亦有望為股東贏得長期投資回報。



以ICL龍頭艾迪康爲例。作為中國前三大獨立醫學實驗室(ICL)服務提供商之一,近日已通過港交所聆訊,有望較快登陸港股市場。根據招股書披露的數據來看,艾迪康已經持續保持三年盈利高增長,其中,收入由2020年的27.42億元增長至2022年的48.61億元,複合增速33.1%;經調整純利由2020年的3.67億元增長至2022年的6.21億元,複合年增長率為30.1%。非COVID-19業務由2020年的18.17億元增長至2022年的25.76億元。



目前,同屬於行業前三大頭部玩家的金域醫學、迪安診斷已經成功在A股上市,市值分別達到340億元和157億元。隨著艾迪康常規業務盈利预期达到持續高增長之下,公司亦有望在港股市場支撐起百億市值。





