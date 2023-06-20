Tuesday, 20 June 2023, 10:57 HKT/SGT Share: 蘋果Vision Pro首次亮相 革命性產品料帶動產業鏈發展

香港, 2023年6月20日 - (亞太商訊) - 科技巨頭蘋果公司今年股價表現搶眼，上週四6月15日創下每股186.01美元收盤新高。據了解，蘋果公司上周發佈首款頭顯Vision Pro後，亦曾創下了盤中記錄，可見廣大投資者及消費者對其仍舊保持樂觀態度。



上周，美東時間6月5日，「果粉」們翹首以盼的蘋果2023年度開發者大會（WWDC）正式開幕，並於大會尾段推出MR（Mixed Reality）頭顯裝置新品「Vision Pro」，預計明年初在美發售。對於蘋果首款MR頭顯裝置，市場期待已久。



而Vision Pro發佈後，市場反饋卻褒貶不一，頗具爭議。其中$3,499的起售價，較同類產品Meta's Quest Pro貴兩倍以上，也使得部分消費者持觀望態度。對此，蘋果CEO蒂姆•庫克回應，蘋果首款頭顯Vision Pro是目前最先進的電子設備，它今天就做了「明天的工程」，這是一個偉大的創意。傑富瑞(Jefferies)分析師安德魯·烏爾克維茨(Andrew Uerkwitz)說，這是「我們見過的技術最先進的設備」。投資公司Wedbush分析師更基於對Vision Pro，iPhone 15系列和蘋果服務成功的預測，將蘋果目標價上調15美元，達到220美元。多數分析師對蘋果首款MR頭顯設備的表示認可，被消費者嫌貴的Vision Pro，其價值卻不僅僅在於其產品本身。



Vision Pro的價值更在於其不可忽視的創造性。蘋果在全球擁有龐大且健康良性的開發者生態，一直以來蘋果與開發者都是處於相互推動、相互成就的狀態。相信此次蘋果不計功耗、不計成本地使用最好的硬件，推出性能最強、體驗最優的產品，亦是為廣大開發者搭建了一個廣闊的舞台。亦如同風險投資家馬修·鮑爾所指，蘋果將新款 Vision Pro的上市時間安排在明年，給開發者留下了大量時間，便於開發出新的應用程式，到時候Vision Pro會成為更多人不可或缺的產品。



近日，據知名科技記者Mark Gurman撰文稱，蘋果目前的目標是在2025年底前發佈廉價版AR/VR頭顯。與此同時，該公司也在開發新版本的Vision Pro，該版本內置更快、性能更好的處理器。廉價版頭顯可能被命名為「Vision」或「Apple Vision One」，配備相對於Vision Pro質量較低的屏幕、規格較低的處理器，以及更小的攝像頭和傳感器陣列，並有可能閹割空間音頻揚聲器，轉而通過AirPods提供空間音頻。因此，市場機構預計，第二代平價版蘋果MR產品的性能叠代和價格下行有望驅動出貨量邁上新台階。



知名蘋果產業鏈分析師郭明錤19日發文，Vision Pro成功的關鍵之一在於生態，蘋果將積極升級硬件產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro生態。相信伴隨著蘋果產品的技術迭代與發展，相關產業鏈廠商將率先受益。未來，隨著更多現象級應用的出現，新應用場景的探索挖掘，以及下一代消費級MR產品的推出，MR頭顯設備將像此前蘋果發佈的手機、手錶一樣，逐步走入每一位消費者手中。



此外，Vision Pro還是蘋果與眾多供應鏈廠商共同奮鬥的產物。研發過程中，為了讓近視人群有更舒適的體驗，蘋果會與近視鏡片的硬件模組供應商一起制定切割鏡片的方案，盡可能提前測試到使用者可能碰到的極端情況，不斷確認細節，優化生產環節，最終達到所需。也會為了滿足設計需要，投資協助供應鏈廠商進行技術研發，最終實現生產。從蘋果的角度，此舉確保了其設計出來的產品能夠被供應商有效、經濟地生產出來，最終實現獲利。從供應鏈廠商的角度看，通過與蘋果在研發創新上的深度合作，共同實現了技術層面的突破，不僅順利完成產品的研發製造，更促使其不斷提升自身研發實力，助力企業發展。



根據IDC資料預測，全球VR/AR市場規模將從2021年43.43億美元，增長至2025年的361.12億美元，復合年均增速為69.8%。而隨著索尼PSVR 2、蘋果MR、Meta Quest 3等主要產品的推出，整個XR產業有望迎來更快增長，市場規模的擴大將為供應鏈帶來發展紅利。同時，據IDC指，蘋果Vision Pro大部分硬件組件的供應鏈企業來自中國，產品發佈後，中國終端廠商勢必積極跟進，共同推動AR/VR產業鏈結構佈局優化。



天風國際發佈研報稱，虛擬顯示技術佈局深厚，堅定看好蘋果後續 MR 新品發佈對於 AR/VR 使用者產品體驗的重新定義以及新一輪消費電子創新週期的拉動。持續看好蘋果新硬體發佈龍頭效應，相關 MR 供應鏈為：立訊精密、科瑞技術、智立方、傑普特、華興源創、鵬鼎控股、領益智造、工業富聯、歌爾股份、兆威機電、長盈精密、中石科技、高偉電子、精測電子。重點推薦立訊精密 (002475.SZ)、科瑞技術 (002957.SZ)。





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