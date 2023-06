Tuesday, 20 June 2023, 10:57 HKT/SGT Share: 蘋果Vision Pro首次亮相 革命性產品料帶動產業鏈發展

香港, 2023年6月20日 - (亞太商訊) - 科技巨頭蘋果公司今年股價表現搶眼,上週四6月15日創下每股186.01美元收盤新高。據了解,蘋果公司上周發佈首款頭顯Vision Pro後,亦曾創下了盤中記錄,可見廣大投資者及消費者對其仍舊保持樂觀態度。



上周,美東時間6月5日,「果粉」們翹首以盼的蘋果2023年度開發者大會(WWDC)正式開幕,並於大會尾段推出MR(Mixed Reality)頭顯裝置新品「Vision Pro」,預計明年初在美發售。對於蘋果首款MR頭顯裝置,市場期待已久。



而Vision Pro發佈後,市場反饋卻褒貶不一,頗具爭議。其中$3,499的起售價,較同類產品Meta's Quest Pro貴兩倍以上,也使得部分消費者持觀望態度。對此,蘋果CEO蒂姆•庫克回應,蘋果首款頭顯Vision Pro是目前最先進的電子設備,它今天就做了「明天的工程」,這是一個偉大的創意。傑富瑞(Jefferies)分析師安德魯·烏爾克維茨(Andrew Uerkwitz)說,這是「我們見過的技術最先進的設備」。投資公司Wedbush分析師更基於對Vision Pro,iPhone 15系列和蘋果服務成功的預測,將蘋果目標價上調15美元,達到220美元。多數分析師對蘋果首款MR頭顯設備的表示認可,被消費者嫌貴的Vision Pro,其價值卻不僅僅在於其產品本身。



Vision Pro的價值更在於其不可忽視的創造性。蘋果在全球擁有龐大且健康良性的開發者生態,一直以來蘋果與開發者都是處於相互推動、相互成就的狀態。相信此次蘋果不計功耗、不計成本地使用最好的硬件,推出性能最強、體驗最優的產品,亦是為廣大開發者搭建了一個廣闊的舞台。亦如同風險投資家馬修·鮑爾所指,蘋果將新款 Vision Pro的上市時間安排在明年,給開發者留下了大量時間,便於開發出新的應用程式,到時候Vision Pro會成為更多人不可或缺的產品。



近日,據知名科技記者Mark Gurman撰文稱,蘋果目前的目標是在2025年底前發佈廉價版AR/VR頭顯。與此同時,該公司也在開發新版本的Vision Pro,該版本內置更快、性能更好的處理器。廉價版頭顯可能被命名為「Vision」或「Apple Vision One」,配備相對於Vision Pro質量較低的屏幕、規格較低的處理器,以及更小的攝像頭和傳感器陣列,並有可能閹割空間音頻揚聲器,轉而通過AirPods提供空間音頻。因此,市場機構預計,第二代平價版蘋果MR產品的性能叠代和價格下行有望驅動出貨量邁上新台階。



知名蘋果產業鏈分析師郭明錤19日發文,Vision Pro成功的關鍵之一在於生態,蘋果將積極升級硬件產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro生態。相信伴隨著蘋果產品的技術迭代與發展,相關產業鏈廠商將率先受益。未來,隨著更多現象級應用的出現,新應用場景的探索挖掘,以及下一代消費級MR產品的推出,MR頭顯設備將像此前蘋果發佈的手機、手錶一樣,逐步走入每一位消費者手中。



此外,Vision Pro還是蘋果與眾多供應鏈廠商共同奮鬥的產物。研發過程中,為了讓近視人群有更舒適的體驗,蘋果會與近視鏡片的硬件模組供應商一起制定切割鏡片的方案,盡可能提前測試到使用者可能碰到的極端情況,不斷確認細節,優化生產環節,最終達到所需。也會為了滿足設計需要,投資協助供應鏈廠商進行技術研發,最終實現生產。從蘋果的角度,此舉確保了其設計出來的產品能夠被供應商有效、經濟地生產出來,最終實現獲利。從供應鏈廠商的角度看,通過與蘋果在研發創新上的深度合作,共同實現了技術層面的突破,不僅順利完成產品的研發製造,更促使其不斷提升自身研發實力,助力企業發展。



根據IDC資料預測,全球VR/AR市場規模將從2021年43.43億美元,增長至2025年的361.12億美元,復合年均增速為69.8%。而隨著索尼PSVR 2、蘋果MR、Meta Quest 3等主要產品的推出,整個XR產業有望迎來更快增長,市場規模的擴大將為供應鏈帶來發展紅利。同時,據IDC指,蘋果Vision Pro大部分硬件組件的供應鏈企業來自中國,產品發佈後,中國終端廠商勢必積極跟進,共同推動AR/VR產業鏈結構佈局優化。



天風國際發佈研報稱,虛擬顯示技術佈局深厚,堅定看好蘋果後續 MR 新品發佈對於 AR/VR 使用者產品體驗的重新定義以及新一輪消費電子創新週期的拉動。持續看好蘋果新硬體發佈龍頭效應,相關 MR 供應鏈為:立訊精密、科瑞技術、智立方、傑普特、華興源創、鵬鼎控股、領益智造、工業富聯、歌爾股份、兆威機電、長盈精密、中石科技、高偉電子、精測電子。重點推薦立訊精密 (002475.SZ)、科瑞技術 (002957.SZ)。





