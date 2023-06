Tuesday, 20 June 2023, 10:53 HKT/SGT Share: 從智能化、動力電池到綠電+儲能,一窺聯控新能源領域的前瞻佈局

香港, 2023年6月20日 - (亞太商訊) - 據信報財經新聞報道,在全球雙碳和能源轉型背景下,解決新能源供需的結構性矛盾是瓶頸,也是必答題。新能源行業景氣度正持續提升,比亞迪、中創新航、百度等多家企業著力於新能源汽車、動力電池、新能源智能化等賽道及相關細分賽道。而新能源領域的玩家不止這些,聯想控股(3396.HK)前瞻性地發現該領域的長期發展潛力,通過產業運營及產業孵化與投資,長期推動成員企業參與到能源轉型的創新研發與投資助力之中。近年來,隨著政策引導、市場需求及自身發展等多種因素的共同推動下,在產業蓬勃發展的今天,聯控早早種下的種子已經逐步在新能源領域「生根發芽」,成長出了像寧德時代、中儲國能、融科儲能等一批新能源主線或細分賽道代表性企業。



智能化:新能源汽車的進一步變革



當下,我國汽車產業在存量競爭中,正以新能源這一主題開啟新階段,開闢新戰場。6月2日國務院常務會議上,促進新能源汽車產業高質量發展等一系列利好政策的出台更是再次推動了新能源汽車呈持續爆發式增長。數據顯示,2022年,我國新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比增長96.9%和93.4%,連續8年保持全球第一,已形成較為完整的新能源汽車產業鏈,正經歷從電動化到智能化的進一步變革,聯想控股提前看高新能源汽車行業的潛力,推動旗下成員企業,在該領域深耕佈局。



2021年,聯想集團就已確立智能化轉型方向,並宣佈成立方案服務業務集團(SSG)。如今,基於自身研發積累數智化解決方案的經驗,聯想集團能夠為新能源汽車提供基於戰略和業務的數字化轉型谘詢規劃,以及基於基礎架構的數據中心的一體化解決方案,量身定制全行業解決方案,賦能新能源汽車的轉型升級,實踐案例包括聯想智能車聯網解決方案等。



聯控旗下富瀚微,在智慧車行領域,形成了車載前後裝、艙內外的一系列富有競爭力的產品,涵蓋前端攝像頭、傳輸鏈路、後端主機的完整車規級視頻芯片產品線,多款芯片已通過AEC-Q100車規認證,車載芯片方面的佈局從 ISP 延伸到了 Tx 和 Rx 鏈路傳輸芯片。根據2022年報顯示,其在智慧物聯、智慧車行產品的營業收入為5.2億人民幣,已達到了2019年公司總營收的水平。此外,聯想控股與富瀚微共同設立「瀚聯半導體產業基金」深化雙方在半導體產業的合作,還獲得江陰市人民政府出資人民幣3億元參與並支持,該基金主要用於佈局半導體、集成電路等等與富瀚微主營業務具有相關性和協同性的行業前沿領域,也為新能源汽車領域的智能化發展提供有力保障,共同推進產業佈局與產業生態建設。



動力電池:新能源汽車的「心臟」



新能源汽車行業產銷提升、迅速擴張的同時,也帶動新能源相關電池技術及清潔電力能源建設等領域的前進,推動了整個新能源產業鏈的發展。這其中,便包含了作為新能源汽車「心臟」的動力電池。寧德時代董事長曾毓群介紹,全球動力電池的TWh時代已經到來,預計2030年全球動力電池及儲能電量規模將超過4.1TWh。



中國汽車動力電池產業創新聯盟發佈數據,1-5月,我國動力電池累計產量233.5GWh,累計裝車量119.2GWh;新能源汽車市場實現裝車配套企業共計43家。其中,聯控旗下君聯資本所投寧德時代以累計51.18GWh的裝車量,達到市佔率42.93%,位列動力電池企業第一;其主要從事動力電池、儲能電池和電池回收利用產品的研發、生產和銷售,是全球領先的動力電池和儲能電池企業。



4月19日,寧德時代還在上海國際汽車工業展覽會上發佈創新前沿電池技術——凝聚態電池,該電池單體能量密度高達500Wh/kg,實現高比能與高安全兼得,增強微觀結構穩定性的同時,提高電池動力學性能,提升鋰離子運輸效率,並可快速實現量產,可謂動力電池又一技術創新。在鋰離子電池和鈉離子電池方面,寧德時代也均有所佈局,包括憑藉全生命週期鋰離子補償技術,有效降低鋰電池的度電使用成本,並成功應用於晉江百兆瓦時級儲能電站項目;以及研發的第一代鈉離子電池單體能量密度高達160Wh/kg,突破全球上限,有望在2023年形成基本產業鏈。



在動力電池領域,鋰離子電池具有利用效率高、響應時間快、能量密度高等優點,在新型儲能產品中佔據主導地位,其在新能源汽車中的應用正逐漸進入產業視野,據統計,全球鋰電市場2022年的規模已超過500億美元。國軒高科、欣旺達、億緯鋰能等企業都發力於鋰電池,以搶佔動力電池市場,聯想控股旗下聯泓新科亦是動力電池領域的「專業玩家」,新能源鋰電材料也是聯泓新科「十四五」期間重點投資佈局的方向之一。



2022年報顯示,聯泓新科的鋰電池電解液原料項目於年內順利中交即將投產;新能源電池材料項目、生物可降解材料項目均已進入全面施工階段。為進一步深化在新能源材料產業佈局,聯泓新科於今年5月14日與北京衛藍共同投資設立合資公司,以實施被視為「下一代鋰電池」的主要發展方向的固態電池、半固態電池等新型電池關鍵功能材料的開發、生產、銷售。



綠電+儲能:能源革命的加速器



中國工程院院士楊裕生稱,實現「雙碳」目標需應用大規模的可再生能源,建立新型電力系統。發電、儲能皆是新型電力系統中不可或缺的部分,聯控推動旗下成員企業和基金緊扣國家產業規劃和政策導向,早已在相關領域深耕佈局。



近日,正奇控股20GW高效N型電池片智能製造產業化項目開工,該項目一期力爭今年內建成投產,預測年可新增綠電70億千瓦時,節約標準煤87萬噸,減排二氧化碳700萬噸,將創造良好的社會和經濟價值。



聯想之星同樣積極佈局新能源、新材料等領域,投資了中儲國能等企業。5月29日,聯想之星宣佈繼續跟進投資中儲國能A輪融資。作為中國科學院工程熱物理研究所的產業化公司,中儲國能是目前我國唯一同時具備百兆瓦級壓縮空氣儲能和鹽穴壓縮空氣儲能工程業績的單位。



君聯資本聚焦能源脫碳、終端電氣化智能化及合成生物等碳中和領域相關賽道多年,重點關注包括光伏、風電、儲能等能源脫碳方向,及鋰電池汽車、氫燃料電池汽車、電池回收等終端電氣化智能化方向,榮獲2022年「中國雙碳與新能源領域投資機構TOP20」等多個獎項,投出了微導納米、賽伍技術、林洋能源、融科儲能等企業。君聯資本於今年4月領投融科儲能B輪融資,為其釩液流電池儲能商業化進程助一臂之力。融科儲能在全釩液流電池領域已經達到國際領先水平,並全面參與國內外標準制定,2022年5月,由大連融科儲能承擔建設的全球最大的100MW/400MWh全釩液流電池儲能電站並網運行,不僅標誌著全釩液流電池商業化應用邁上新臺階,還充分驗證了全釩液流電池在提供電網調峰、保障新能源消納和城市用電安全等公共服務方面發揮的電力基礎設施作用。國務院總理李強6月7日調研該企業時,關注融科儲能的全釩液流電池技術創新和產品開發進展,並鼓勵其繼續深耕專業領域,積極開發面向更多應用場景的優質產品。



中長期來看,「碳中和」的趨勢下,近幾年利好政策頻出,讓新能源、新能源汽車及相關行業成為備受關注的熱門賽道,迎來投資熱潮,引得各大企業爭相進入。而聯想控股作為該賽道早期的入局者,已提前抓住機遇,整合佈局新能源產業鏈,帶動成員企業投資並深度參與新能源相關領域,助力能源轉型。相信隨著聯控在該領域的持續深耕,未來將釋放更多價值貢獻,獲得機構和投資人的持續關注,前景可期。





