佳明集團控股有限公司公佈截至2023年3月31日止之全年業績 收入和淨利潤創歷史新高



香港, 2023年6月20日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」，股份代號：1271.HK）今天公佈截至2023年3月31日止年度（「2022/23年度」）全年業績。



摘要

-- 收益錄得50.046億港元，較上一個財政年度收益增加5.1倍

-- 全年溢利12.755億港元，上升71.7倍

-- 建議派發末期股息每股5.0港仙及特別股息每股15.0港仙

-- 透過未來升级及擴展數據中心，對持有及營運數據中心業務維持正面樂觀態度

-- 積極尋求增加香港土地儲備作物業發展

-- 執行中國廣西省南寧市的房地產開發計劃，目標市場為高檔銀齡住宅市場



集團於2022/23年度的綜合收益約50.046億港元 (2021/22年度：8.179億港元)，較2021/22年度增加5.1倍。綜合毛利亦增加31.2倍至19.878億港元 (2021/22年度：6,170萬港元)。主要來自「明翹滙」項目完成銷售並交付單位予客戶，致使於回顧年內確認相關收益和盈利。2022/23年度淨溢利增長71.7倍至12.755億港元 (2021/22年度：1,750萬港元)。每股盈利為89.85港仙(2021/22年度：1.24港仙)。撇除投資物業的公平值變動，集團於2022/23年度錄得基礎溢利12.993億港元，對比2021/22年度則為基礎虧損7,520萬港元。每股基礎盈利為91.53港仙(2021/22年度：每股基礎虧損5.30港仙)。



集團相信，長遠的高股息政策是與股東分享利潤最佳的回饋。由於業績表現突出，董事會宣布擬派發2022/23年度末期股息每股5.0港仙。為慶祝本集團在聯交所上市十週年，並感謝本公司股東一直以來的支持，董事會同時建議派發特別股息每股15港仙。連同已派付之中期股息每股6.0港仙及特別中期股息每股20港仙，2022/23年度的股息總額將為每股46港仙。



集團通過成功推出其首個標誌性地產發展項目「明寓」，其位於九龍太子道西279號，為豪華住宅項目，展示了其於地產發展項目高超的啟動和執行能力。 於二零二三年三月三十一日，項目共18個單位中已售出15個。



「明翹滙」住宅項目位於新界青衣細山路 18 號，提供 776 個住宅單位，實用面積約 345,000 平方呎。自二零一九年十一月開始預售以來深受市場歡迎，於二零二三年三月三十一日已售出逾92%之單位。預售單位在二零二二年三月獲發滿意紙後開始於二零二二年四月交付予買家。於2022/23年度確認入賬之銷售收益達48.5億港元。



「明雋」項目位於九龍土瓜灣炮仗街41、43及45號，鄰近土瓜灣港鐵站，樓面面積約31,000平方呎，現發展成為一幢樓高22層的商住大廈，提供76個住宅單位及住客會所，並設有兩層商舖。住宅內部裝修工程已大致完成，預售前期工作亦已展開。



聯發街地盤位於新界粉嶺聯發街1號，擬發展為總樓面面積約 36,000平方呎的住宅及商業項目。地基工程正在進行中，項目預計將於二零二五年中完成。



集團於二零二三年二月收購位於北角堡壘街66號和建華街57號兩個物業，其地盤面積約3,240平方呎，可發展樓面面積約30,000平方呎。現時建華街57號為空置土地，而堡壘街66號為一幢五層建築物，將安排於二零二三年第三季內拆卸。此地盤計劃重建為住宅及商業項目。



平衡的投資組合發展包括地域的擴展。集團位於廣西省南寧市武鳴區廣西-東盟經濟技術開發區的地盤，面積約574,000平方呎，擬發展為以休閒和健康生活為主題的高檔住宅項目，包括高層住宅單位、別墅、零售商店及康養中心，目標客戶將為銀齡和退休人士以及其家屬。預計總樓面面積約為 1,100,000 平方呎。集團正向相關政府部門辦理所需的文件審批，並計劃於今年稍後時間開始施工。



數據中心是平衡的投資組合發展的一个重要執行策略。集團現時擁有iTech Tower 1及iTech Tower 2兩座數據中心，其租賃業務的收益保持良好增長，按年上升20.5%至2.35億港元。增長主要由現有和新客戶在數據中心空間的使用率上升以及電費上漲令租金相關收入增加帶動。



位於粉嶺的兩個新高端數據中心現正進行施工。於完成發展兩個數據中心後，集團的物業組合總樓面面積將增加186,000平方呎。



佳明集團控股主席兼執行董事陳孔明先生總結：「2023年對企業來說仍然是具有挑戰性的一年。 隨著經濟在後疫情時期逐步恢復，再加上未來潛在的加息，我們認為對今年的前景保持謹慎的看法是駕馭任何艱難環境的關鍵。集團一直堅定不移地建造一個平衡的業務架構和組合，以擴大經常性收入來源，達到抗衡全天候經濟形勢下的可持續發展力。在我們出色的員工和管理團隊努力下，歸功於「明翹滙」項目完成銷售，我們在2022/23財政年度取得了顯著的成績，收入和淨利潤創下歷史新高。我們將繼續推售「明翹滙」和「明寓」剩餘之單位。我們預期將於二零二三年下半年開展預售「明雋」項目。粉嶺兩座全新高端數據中心的發展正按計劃進行，目標分別於二零二五年年中及二零二六年年中交付，以解決強勁的需求。同時，我們仍致力改善和升級現有數據中心的基礎設施，為現有客戶提供可靠的服務。憑藉良好的往績記錄及穩健財務狀況，我們會繼續謹慎物色適合的發展項目，為我們的持份者創造長期可持續的價值和良好的成果。」



有關佳明集團控股有限公司 （股份代號：1271.HK）

佳明集團控股主要從事物業發展及物業租賃、樓宇建築業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商，集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一，客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團現正營運兩座高端數據中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收購了兩幅位於新界粉嶺的地皮，擬發展成兩座新高端數據中心。此外，集團已經完成高檔住宅項目「明寓」，目前，正銷售的青衣細山路住宅項目「明翹滙」，及可展開預售的九龍土瓜灣炮仗街住宅及商業的綜合項目「明雋」，地產發展中項目包括位於新界粉嶺聯發街1號聯發街地盤，及位於北角堡壘街66號和建華街57號地盤。在中國內地，擁有位於廣西省南寧市武鳴區內廣西─東盟經濟技術開發區，地盤面積約574,000平方呎，擬發展為總建築面積約1,100,000平方尺的住宅項目。



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