四環醫藥及軒竹生物齊入圍《2023中國藥品研發綜合實力排行榜 TOP100》

香港, 2023年6月19日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司( 「公司」或 「四環醫藥」,連同其附屬公司,統稱「集團」;港交所股份代號:0460)欣然宣佈,集團與旗下子公司軒竹生物科技股份有限公司(「軒竹生物」)雙雙躋身《2023中國藥品研發綜合實力排行榜 TOP100》,分別位列第21名和第100名。



《2023中國藥品研發實力排行榜》系列榜單在「2023大健康產業高品質發展大會暨第八屆中國醫藥研發創新峰會(PDI)」開幕式上隆重發佈,百家內地醫藥產業中堅力量、創新領銜企業入榜最受矚目的《2023中國藥品研發綜合實力排行榜 TOP100》。



據了解,第八屆中國醫藥研發·創新峰會組委會、2023中國藥品研發實力排行榜專家委員會專注製藥企的創新力,對各企業2022年藥品受理批准情況、藥企研發投入資金情況、藥品臨床試驗完成情況與專利佈局等多項研發相關資料進行全面統計,排除市場與銷售佈局影響,綜合評選出最具權威、最具影響力的《2023中國藥品研發實力排行榜》系列榜單。



事實上,自2015年以來,國家監管部門持續發佈政策推動製藥行業改革。在經歷了一系列醫改政策後,包括帶量採購、一致性評價、醫保騰籠換鳥等方式,以仿製藥為代表的傳統業務受到衝擊,各家藥企紛紛轉型「創新藥」。各家公司根據自身的情況選擇自主研發、引進海外產品國內權益、委託外包公司研發等創新研發策略,經過這幾年的研發投入後,逐漸迎來了收穫期。



四環醫藥控股集團主席兼執行董事車馮升醫生表示:「研發投入是衡量創新藥企業研發實力、未來成果的重要指標。四環對於與軒竹生物能同時入圍《2023中國藥品研發綜合實力排行榜 TOP100》深感榮幸,這對集團的實力無疑是一大肯定;未來,我們將繼續致力針對『創新藥』研發深耕細作,務求進一步鞏固我們集研發、生產和銷售於一體的集團化醫藥企業的市場地位。」



自2016以來,《中國藥品研發實力排行榜》已連續發佈八屆。作為醫藥行業的領軍力量,上榜企業代表著中國醫藥研發創新的最高水準。未來在這些領軍企業的帶領下,中國生物醫藥產業有望能加速邁向同類首創(FIC)、同類最優(BIC)時代,在全球創新藥市場佔有重要一席之地。



四環醫藥控股集團有限公司

四環醫藥控股集團有限公司(「四環醫藥」或「公司」,連同其附屬公司為「集團」)(港交所股份代號:0460)創立於2001年,2010年於香港聯合交易所有限公司主板上市,是一家以創新為引領,堅持創新驅動,擁有獨立領先的自主生產、研發技術平台,具備豐富的全球化產品管線和成熟卓越銷售體系的國際化醫美及生物製藥企業。四環醫藥聚焦醫美、腫瘤、代謝、糖尿病、心腦血管、現代中藥及工業大麻等高增長治療領域,一直秉承「堅持全速推進四環醫美及生物製藥雙輪驅動戰略」的整體戰略目標來打造中國領先的醫美和生物醫藥領軍企業。



