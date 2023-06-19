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來源 ADICON Holdings Limited 艾迪康宣佈於港交所主板上市計劃 每股作價12.32港元

香港, 2023年6月19日 - (亞太商訊) - 中國獨立醫學實驗室（「ICL」）的開拓者及中國三大ICL服務提供者之一 ── 艾迪康控股有限公司（「艾迪康」或「公司」；股份代號：9860.HK），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。



業務亮點

-- 艾迪康為中國领先的獨立醫學實驗室（或ICL）服務提供商。據弗若斯特沙利文，按2020年至2022年三個年度(1) 的總營收計算，艾迪康為中国前三大ICL服務提供商之一。艾迪康的成功有賴於行業領先的營運能力、強大的研發技术及品質控制，以及有經驗豐富的高級管理團隊。

-- 透過遍佈全國的33個自營實驗室，艾迪康為醫院和體檢中心提供一流且豐富的檢驗服務。

-- 艾迪康豐富而極具競爭力的檢測組合包括4,000多種醫療診斷檢測，其中包括1,700多種普檢及2,300多種特檢。艾迪康的檢測量從2020年的60.1百萬次增長至2022年的164.9百萬次，複合年增長率為65.6%。

-- 至2023年6月9日(2)，艾迪康通過專用冷鏈物流網絡，服務於中國30個省市及1,600多個市縣的19,000多家客戶。

-- 於一系列利好的政府政策及行業形勢等背景下，作為ICL服務的市場領先者，艾迪康將受惠於中國檢測市場的需求增長。

-- 艾迪康計劃將融資所得用於拓展ICL網絡的廣度與深度，繼續開發新檢測方法並運用創新技術；進一步優化實驗室自動化流程及物流能力；並将選擇性地尋求戰略投資及聯盟，以及其他新興增長機會。



公開發售亮點

-- 艾迪康計劃全球發售33,192,500股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中29,872,500股發售股份將作國際發售（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），其餘3,320,000股發售股份將作香港發售（可予重新分配），每股作價12.32港元。

-- 艾迪康將於2023年6月19日（星期一）上午9時開始於香港公開發售，2023年6月23日（星期五）中午12時正截止。股份預計將於2023年6月30日（星期五）開始於香港聯合交易所（「聯交所」）買賣，股份代號為9860，每手500股。

-- 摩根士丹利亞洲有限公司及富瑞金融集團香港有限公司為上市項目的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。



艾迪康計劃全球發售33,192,500股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中29,872,500股發售股份將作國際發售（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），其餘3,320,000股發售股份將作香港發售（可予重新分配），每股作價12.32港元，預計籌募資金4.8亿港元。



艾迪康將於2023年6月19日（星期一）上午9時開始於香港公開發售，2023年6月23日（星期五）中午12時正截止。股份預計將於2023年6月30日（星期五）開始於聯交所買賣，股份代號為9860，每手500股。



艾迪康已與多个基石投資者訂立基石投資協議，包括邁瑞全球（香港）有限公司、香港新產業生物有限公司、復星診斷科技（上海）有限公司、Timestar Elite Limited及Corelink，基石投資者已同意按發售價認購以總額約37百萬美元（或約290百萬港元）可購買之數目的發售股份。



艾迪康控股有限公司執行董事及首席執行官高嵩先生表示，「作為中國迅速發展的ICL行業的領導企業，我們秉承『成為每個人身邊的醫學檢驗專家』的使命。先進的檢測能力，創新且一流的品質控制標準是我們業務的核心，我們計劃將首次公開上市籌資所得，進一步投資於前沿的檢測方法並運用開拓性技術，致力於成為醫生和大眾信賴的伙伴。」



艾迪康控股有限公司董事主席兼非執行董事、凱雷投資集團（亞洲）董事總經理楊凌女士表示，「與發達國家市場相比，我們相信中國的ICL市場還處於起步階段，行業擁有廣闊的發展空間。我們堅信，在我们不斷擴大服務範圍以及具備強勁執行能力的前提下，艾迪康將受惠於該行業的美好前景。」



摩根士丹利亞洲有限公司及富瑞金融集團香港有限公司為上市項目的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。



快速增長ICL行業中的市場領先者



得益於一系列利好政策及行業形勢，中國ICL市場規模顯著增長，根據弗若斯特沙利文的資料，中國ICL市場自2017年的人民幣147億元增長至2021年的人民幣223億元，複合年增長率為10.9%，並預期於2026年進一步增長至人民幣513億元，複合年增長率為18.2%。作為中國三大ICL服務提供商之一，艾迪康將受惠於中國檢測市場的需求增長。



艾迪康主要透過遍佈全國的自營實驗室組成的集成網絡為醫院和體檢中心提供豐富且一流的檢驗服務。



-- 截至最後實際可行日期，艾迪康擁有33個自營實驗室，廣泛覆蓋中國30個省市。

-- 艾迪康亦擁有4,000多種行業領先的檢測项目，其中包括1,700多種普檢及2,300多種特檢。截至2022年年底，艾迪康為醫療機構、體檢中心、生物製藥公司及受託研究機構（「CRO」）等19,000多家客戶提供檢驗服務。

-- 過去三年，艾迪康的檢測量從2020年的60.1百萬次增加33.9%至2021年的80.5百萬次，並進一步增加104.8%至2022年的164.9百萬次。



控股股東Pearl Group Limited自2018 年以來實施一系列變革，該公司由全球性投資公司凱雷集團最終擁有的投資基金所擁有。得益於此，於往績記錄期間，艾迪康錄得快速增長，擁有強勁財務業績。總收益由2020年的人民幣2,741.7百萬元增至2022年的人民幣4,860.6百萬元，複合年增長率為33.1%。經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）由2020年的人民幣567.6百萬元增至2022年的人民幣1,019.8百萬元，複合年增長率為34.0%。經調整純利（非國際財務報告準則計量）由2020年的人民幣367.0百萬元增至2022年的人民幣621.1百萬元，複合年增長率為30.1%(3)。



艾迪康的基礎檢測業務，即非新冠檢測業務保持了穩定增長，2020年至2022年間，收入分別為人民幣18.17億元、人民幣21.47億元和人民幣25.76億元。隨著中國對新冠疫情相關限制的取消，艾迪康的基礎檢驗服務的需求回升，進而推動了艾迪康非新冠收入的增長。於截至2022年3月31日止三個月至2023年同期，非新冠檢測業務的收益貢獻大幅增加。



經驗豐富的頂級管理團隊獲得股東的大力支持



艾迪康的管理團隊擁有全球及中國醫療保健公司的豐富行業經驗。於2018年10月，公司引入一家由凱雷最終擁有的投資基金所擁有的公司——Pearl Group Limited作為控股股東。



來自Pearl Group Limited及其他投資者為艾迪康提供豐富資源、專業知識及專業管理，加強了公司的企業合規，重設了增長軌道，控股股東為艾迪康提供重大戰略見解，並幫助提高管理能力、運營效率、業務發展能力及企業管治，引領艾迪康實現快速增長及強勁的往績記錄業績。



強大的研發及品質控制能力是提供豐富、優質且先進的檢測組合的基礎



艾迪康的檢測組合為其服務核心。截至2022年12月31日，艾迪康提供含4,000多種醫療診斷檢測的豐富檢測組合，所涵蓋的各種專業組別，包括臨床免疫學檢測、臨床化學檢測、臨床分子生物學檢測及病理學檢測。憑藉其深具競爭性的檢測組合，艾迪康能夠提供廣泛的檢測項目，方便醫生作出診療決定，還可特製檢測項目，以滿足醫療機構、製藥公司、CRO及其他客戶的特定檢測需求。



艾迪康豐富的檢測產品由配備先進檢測技術的一流實驗室提供支援，包括化學分析儀、血液分析儀、組織病理學、流式細胞術、分子病理學、質譜、二代測序（NGS）监测及數字聚合酶鏈反應 （dPCR）。艾迪康先進的檢測技術亦使其能夠有效地進入各個專業領域，並快速開發創新檢測產品，以滿足不斷發展的臨床需求。



強大的研發能力為艾迪康的優質檢測項目提供有力支持。截至最後實際可行日期，艾迪康擁有228項註冊專利，涵蓋主要業務重點，即傳染病及血液疾病，以及大量在臨床需求上未獲滿足的領域，如個性化用藥、單基因遺傳疾病及實體瘤。同時艾迪康亦積極與聲譽良好的醫學研究機構、大學及醫院合作，以開發新檢測方法及技術，從而進一步提高檢測能力。此外，艾迪康擁有一個专业的研發團隊，由擁有10多年行業經驗及專業知識的業內資深人士領導，強大的研發能力確保檢測產品品質優良。



品質控制是艾迪康有能力不斷提供優質檢驗服務以贏得客戶信任及忠誠度的基礎。截至2022年12月31日，艾迪康有18個實驗室获得ISO15189認可，從而確保其為客戶提供达国际標準的检测服务。艾迪康已建立「總部 － 實驗室」兩級品質保證體系，各個方面均受限於嚴格的品質控制標準及措施。



於往績記錄期間，艾迪康獲得4,100多項外部品質保證或EQA證書，並參與合共40,000多個EQA項目，涵蓋臨床化學、免疫學、分子生物學及病理學領域。憑藉自身的品質保證，艾迪康已作好全面準備擴展客戶群及把握日益增長的市場份額。



行業領先的ICL運營能力



作為全國行業領先的ICL服務提供者，艾迪康擁有卓越的運營能力。



-- 至2022年底，艾迪康通過陸路、鐵路及航空保持強大靈活的物流網絡，覆蓋中國30個省市及1,600多個市縣的19,000多家客戶。艾迪康的物流能力確保樣本的快速運輸及檢測結果的及時報告。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，日均多達540,000個樣本於當天送達。

-- 艾迪康有效的銷售及營銷活動進一步推動其業務增長。截至2022年底，艾迪康擁有一支由全國1,500多名員工組成的受專業訓練及良好教育的內部銷售及營銷團隊，定期與醫療機構、醫生及關鍵意見領袖溝通，介紹及推廣艾迪康服務。

-- 艾迪康還組建了一隻由200多名行業資深人士組成的特殊銷售團隊來推廣其特檢服務，並通過定期組織、贊助及參與行業領先的學術會議、研討會及專題討論會，以加強艾迪康於醫療專業人士中的品牌知名度。



不斷擴大的服務範圍推動強勁的增長軌跡



擴張網絡：受惠於可複製的「總部 － 實驗室」兩級管理方案，艾迪康在全國範圍內迅速擴大足跡。實驗室數量由截至2018年12月31日的19個增加至截至最後實際可行日期的33個，服務的客戶由2018年的11,000多家增加至2022年的19,000多家，從醫療機構及體檢中心到覆蓋30個省市的生物製藥公司及CRO。根據此管理方案，艾迪康集中規劃戰略及舉措，並有效監測地方執行品質。艾迪康總部建立統一的標準化操作程式及政策，並貫徹於全國的實驗室，這使艾迪康能夠以經濟高效的方式開設新實驗室並整合收購的實驗室。



擴大服務範圍：艾迪康提供的檢測項目數由2018年的約1,800個大幅擴展至2022年的4,000多個，特別是特檢項目，由2018年的650多種增長至2022年的2,300多種。艾迪康不斷尋求擴大服務範圍，與生命科學行業世界領先及國際知名的公司簽訂合作協議，並由此加強了其市場領導地位。於2022年6月，艾迪康與領先的精準腫瘤學公司Guardant Health（納斯達克：GH）簽訂戰略合作協議，獲授予向中國研究人員提供Guardant行業領先的全基因組測序分析（CGP）檢測的獨家權利，並成為Guardant專有的液體及組織活檢檢測於中國的獨家授權商。此外，於2021年4月，艾迪康與一家提供全面、綜合藥物開發、實驗室及生命週期管理服務的全球領先CRO簽訂總實驗室協議，為其指定的臨床研究或項目提供檢驗服務。



更廣泛的客戶範圍：經過四年的快速發展，艾迪康將服務範圍大幅擴展至所有類型的醫療機構、體檢中心、生物製藥公司及CRO。於2019年4月，艾迪康與領先的體檢及諮詢服務供應商美年開始合作，為其在全國各地的體檢中心提供檢驗服務，並很快於中國的體檢市場建立強大的影響力。至2022年底，艾迪康合共為中國930多個體檢中心提供服務。此外，憑藉強大的檢測能力，艾迪康亦為全球及國內信譽良好的生物製藥公司及CRO提供檢驗服務，協助他們簡化藥物開發流程，加快臨床試驗。



聚焦於增強檢測能力和檢測項目組合以驅動未來增長



展望未來，艾迪康計劃將融資所得用於進一步提高檢測能力及組合，推動未來增長；透過戰略性開拓尚未開發的市場以拓展ICL網絡的廣度與深度；繼續開發新檢測方法並運用創新技術；進一步優化IT基礎設施以及自動化實驗室流程及物流；及選擇性地尋求戰略投資及聯盟，以及其他新興增長機會。



關於艾迪康控股有限公司

艾迪康控股有限公司（「艾迪康」或「公司」；股份代號：9860.HK） 艾迪康為中國三大獨立醫學實驗室（「ICL」）服務提供者之一，透過遍佈全國的33個自營實驗室集成網絡，主要為醫院及體檢中心提供豐富的一流檢驗服務。憑藉強大的研發及質量控制能力，艾迪康可提供豐富、優質且先進的檢測組合，截至2022年12月31日，艾迪康提供含4,000多種醫療診斷檢測的具競爭性且豐富的目錄，其中包括1,700多種普檢及2,300多種特檢，能夠為醫療機構、體檢中心、生物製藥公司及CRO等19,000多家客戶提供檢驗服務。作為中國領先的ICL服務提供者，艾迪康致力於持續為患者及公眾提供高品質的檢測服務，並成為醫療專業人士及公眾值得信賴與可靠的合作夥伴。



(1) 或定義為「往績記錄期間」。

(2) 或定義為「最後實際可行日期」。

(3) 用該非國際財務報告準則計量作為分析工具具有局限性，該等計量不應被視為獨立於或可代替公司根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。



此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代艾迪康控股有限公司發佈。如有垂詢，請聯絡：



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