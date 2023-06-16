廣發証券連續七年贊助香港科技大學創業大賽 助力培育香港青年創業家

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|GF Securities
|June 2, 2023, 16:26 HKT/SGT
|惠理集團引入廣發證券為戰略投資者 推動業務發展和未來增長
|June 2, 2023, 08:20 HKT/SGT
|廣發証券宣佈，其旗下全資子公司廣發控股（香港）擬以低於10億元人民幣總對價購買惠理集團部分股權
|Mar 31, 2023, 13:52 HKT/SGT
|廣發証券公佈2022年度業績
|Mar 21, 2023, 18:27 HKT/SGT
|廣發証券獲標普「BBB/A-2」信用評級，展望「穩定」
|Mar 2, 2023, 18:25 HKT/SGT
|復甦溫度與政策脈絡 廣發証券2023年春季資本論壇成功開幕
|Feb 15, 2023, 18:41 HKT/SGT
|廣發証券獲人才發展國際權威獎項——「ATD BEST Award 最佳學習型企業獎」
|Dec 20, 2022, 18:10 HKT/SGT
|廣發証券榮獲第十二屆中國證券「金紫荊獎」
|Nov 9, 2022, 12:40 HKT/SGT
|廣發証券首批通過中國結算個人養老金系統驗收測試
|Oct 18, 2022, 16:27 HKT/SGT
|直播「財經盲詞」脫口秀 廣發証券創新探索投教新模式
|Sept 16, 2022, 17:27 HKT/SGT
|廣發証券被納入恒生可持續發展企業指數系列成份股
|Sept 6, 2022, 17:05 HKT/SGT
|重估中國優勢 廣發証券2022年資本論壇成功舉辦
|July 14, 2022, 12:59 HKT/SGT
|擁抱Z世代投資新風潮 廣發証券發佈業內首個自主區塊鏈數字藏品
|July 6, 2022, 12:51 HKT/SGT
|全力支持香港青年創業 廣發証券連續六年贊助香港科技大學創業大賽
|Mar 16, 2022, 19:41 HKT/SGT
|廣發証券策略：「穩增長」將有助於提升市場信心
|Mar 14, 2022, 18:28 HKT/SGT
|廣發証券策略：A股整體環境得到改善，具備中長期配置價值
|Feb 21, 2022, 12:51 HKT/SGT
|廣發証券獲第十一屆中國公益節「2021年度公益集體獎」
|Dec 17, 2021, 18:52 HKT/SGT
|廣發証券榮獲第十一屆中國證券「金紫荊獎」
|Aug 13, 2021, 18:22 HKT/SGT
|廣發控股（香港）榮獲《彭博商業周刊》2021年度「大灣區結構性產品」及「大灣區衍生產品機構」兩項卓越大獎
|Aug 10, 2021, 13:11 HKT/SGT
|廣發証券全力支持香港青年創新創業 連續五年贊助港科大創業大賽
|Dec 28, 2020, 18:16 HKT/SGT
|廣發証券連續四年贊助港科大創業比賽 助力香港青年創業
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