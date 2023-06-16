Thursday, 15 June 2023, 16:56 HKT/SGT Share: 輝立證券予碧瑤（1397.HK）「買入」評級 目標價1.18港元

香港, 2023年6月15日 - (亞太商訊) - 輝立證券發表研報，予碧瑤綠色集團（1397.HK）「買入」評級，目標價為1.18港元，較建議時股價 0.68港元計算，有73.5% 上升空間。



輝立證券指，碧瑤綠色集團（「碧瑤」）成立於1980 年，為香港最大的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、綠色科技、有機肥料生產、園藝綠化工程、蟲害防治、廢物管理等服務。公司的主營業務主要分為四大分部，包括：（1）清潔服務；（2）廢物處理及回收業務；（3）園藝服務；以及（4）蟲害管理業務，客戶涵蓋各行各業及不同類型機構，如政府部門、公營機構及跨國企業集團等。



核心業務持續錄得可觀增長

公司截至2022 年12 月底止年度（FY2022），整體收入約1,793.1 百萬元（港元．下同），按年增加約40.8%。期內，股東應佔溢利為約53.7 百萬元（FY2021：12.8 百萬元），按年大升約3.2 倍。每股基本盈利約12.9 仙（FY2021：3.1 仙）；末期股息每股3.8 仙。



回顧期內，儘管整體毛利約為151.0 百萬元，按年增加約38.5%；然而，受到廢物處理及回收分部新項目的初始運營成本影響，其短期內相關收入或會與開支不成正比，加上高水平的蟲害管理服務市埸競爭激烈，以及高能源價格抵銷，毛利率按年下滑0.2個百分點至8.4%。



按業務劃分，清潔作為公司核心業務繼續於年內錄得可觀增長，收益較去年增加約61.2%，至約1,330.7 百萬元，佔總收益約74.2%。年內，公司獲得多份街道清潔服務合約，總值約19.9 億元，分別為旺角區、沙田區、元朗區、西區、大埔區共五區提供街道清潔服務。由於疫情導致清潔服務需求增加，有利公司成功獲得高利潤率的清潔服務項目，並帶動清潔業務毛利率由FY2021 的8.8%，上漲0.5 個百分點至9.3%。



廢物管理及回收方面，收入相比去年同期增加3.9%，至約243.2 百萬元，佔總收益約13.6%。期內，公司獲食環署兩份新廢物收集服務合約，總價約1.4 億元。公司作為環保署服務承辦商，為香港處理超過5000 個回收點（包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙）；此外，碧瑤年內獲環保署為期33 個月的「塑膠回收先導計劃」服務合約，為香港東區、觀塘區及中西區提供塑膠收集服務。公司亦為香港眾多環保署轄下的「綠在區區」回收環保站、智能塑膠樽回收機及不同機構，提供回收服務。另外，碧瑤分別為港島、新界及離島提供玻璃容器收集及處理服務。儘管分部管毛利率由FY2021 的9.4%，下滑6.0 個百分點至3.4%，但「都市固體廢物收費計劃」預期將於2023 年下半年正式推行，預計回收量將快速增長。加上隨著「塑膠飲料容器生產者責任計劃」逐步落實，此法例將大幅增加塑膠飲料容器的回收量，預計這兩大計劃，將直接拉動碧瑤回收服務的業務量，並提供更高的回報。



園藝業務方面，收入相比去年同期上升8.8%，至約122.2 百萬元，佔總收益約6.8%；相關毛利率按年增加4.6 個百分點至10.0%。年內，公司獲香港科技大學及東涌東海濱長廊提供園藝保養服務。



蟲害管理業務方面，收入相比去年同期下跌4.9%，至約97.0 百萬元，佔總收益約5.4%；相關毛利率按年微跌0.3 個百分點至7.4%。年內，公司中標食環署黃大仙區及大埔區蟲害管理服務合同，價值約1.5 億元。



2022 年，公司成功獲得共30.8 億元新合約，手頭合約按年大幅增加約67.3%至約35.9 億元，創歷史新高；此外，公司於期內也維持約43.7%的較高投標成功率（FY2021：39.5%）。



輝立證券認為，目前，公司現時約八成收入來自政府及半政府機構合約，参照2022 年12 月底手頭合約（一般2 至3 年期），將會有約1,795.1 百萬元合約價值將於FY2023確認入賬（約1,164.6 百萬元將於FY2024 確認，而餘下約629.8 百萬元將於FY2025 及之後確認），此金額已高於FY2022 全年收入水平（1,793.1 百萬元），加上2023 年有機會獲得的新合約，因此儘管在全球宏觀經濟環境不穩的陰霾下，預期公司在FY2023 的業務和收入增長仍具有較高的確定性。該行調升公司2023 至2024 年EPS 預測至14.7 及16.6 仙，目標價為1.18 港元，對應為2023 年的預測市盈率為8.0 倍（與過去三年平均市盈率相若），評級為「買入」。





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