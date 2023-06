Thursday, 15 June 2023, 15:08 HKT/SGT Share: 服務國家「雙碳」戰略 聯想控股落子敦華綠碳 完善碳中和產業鏈佈局

香港, 2023年6月15日 - (亞太商訊) - CCUS(碳捕集、利用與封存)是碳消除的重要手段,亦是全球碳中和目標下不可或缺、無可替代的托底技術。聯合國政府間氣候變化專門委員會指出,如果沒有CCUS技術,幾乎所有氣候模式都不能實現《巴黎協定》目標。但CCUS目前還處於行業發展的早期階段,需要得到社會各界的支持與賦能。





近期,聯想控股通過聯融股權基金完成對國內CCUS領先企業新疆敦華綠碳技術股份有限公司(以下簡稱「敦華綠碳」)的B輪投資,進一步完善「雙碳」產業佈局。本輪投資人還包括國電投旗下中電投融和新能源產業基金、陝鼓集團旗下常青基金等產業資本。



支持「雙碳」托底技術 落子「碳消除」領域



敦華綠碳成立於2008年,是國內唯一的CCUS(碳捕集、利用與封存)專業化全產業鏈高新技術民營企業,通過在高碳排放企業配套建設二氧化碳捕集的整套設備,將含二氧化碳的工業尾氣進行回收處理,幫助高碳排企業實現零碳排放;二氧化碳經過液化處理後,再用於石油開採(EOR),協助石油開採企業實現降本增效、提升採收率。敦華綠碳已在新疆地區克拉瑪依石化、塔河煉化建成20萬噸/年CO2捕集廠並持續穩定運行多年,能耗指標領跑全球,目前正在新建多座CO2捕集廠,加快業務佈局。



聯合國政府間氣候變化專門委員會指出,「如果沒有CCUS技術,幾乎所有氣候模式都不能實現《巴黎協定》目標。」CCUS-EOR兼具CO2大規模滅失的環境目標和提高石油採收率的商業化經濟目標,能夠實現「減碳+油氣增產」雙重效益,為CCUS技術的大規模商業化提供了實際路徑,也在降碳的同時為中國能源安全提供了創新方案,而敦華綠碳就是該領域中的領先企業。



據瞭解,敦華綠碳的本輪融資,主要用於其自有碳源捕集項目建設,加快產業鏈佈局。聯想控股表示,CCUS賽道是碳消除的重要手段,亦是全球碳中和目標下不可或缺、無可替代的托底技術,但目前還處於行業發展的早期階段,更需要得到支持與賦能。雙碳領域是聯想控股資源配置、產業孵化與投資的重要方向之一,通過對敦華綠碳的投資,在碳消除領域落子,也進一步完善了公司在雙碳產業的佈局。



支持技術更好產業化 為「雙碳」目標提供更多解決方案



敦華綠碳自成立起就積極研發、吸收專業技術,相繼與大連理工大學、中國石油大學、上海交通大學等多所院校組建聯合實驗室,致力於CCUS前沿技術研究創新,是國家「十三五」重點研發課題「用於CO2捕集的高性能吸收劑/吸附材料及技術」的參與單位,其《CO2 捕集、運輸、驅油、埋藏工程技術》作為唯一的CCUS技術入選國家發改委《綠色技術推廣目錄》(2020年)。



聯想控股表示,看好敦華綠碳在CCUS-EOR領域先發優勢的基礎上,通過本輪融資進一步拓展更豐富的業務場景。在更多CCUS場景和CCUS技術落地過程中,聯想控股也將提供產業、技術、谘詢、培訓等多方位支持。



未來以敦華綠碳為載體,聯想控股將進一步探討加強與包括中科院在內的科研院所在CCUS領域的技術合作,孵化或早期投資更多具有潛力的技術和項目,持續支持更多的「雙碳」技術走出實驗室,走向產業化、商業化,為實現我國雙碳目標提供更多解決方案。



同時,聯想控股也將積極通過旗下各業務板塊和眾多被投企業的聯動,促進CO2的捕集和利用在聯想體系內快速落地,一方面打通更豐富的技術驗證和商業落地的業務場景,另一方面,推出碳吸收、碳利用和碳減排的聯想綠色生態樣板,實現雙向賦能。



構建低碳發展之路 為「雙碳」目標做出更多「聯想貢獻」



在全球氣候變化加劇的背景下,我國明確提出「雙碳」目標:力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和,充分彰顯了在構建人類命運共同體進程中的大國擔當。



聯想控股積極響應國家「雙碳」戰略,也構建了具有自身特色的低碳發展之路。



一方面,積極推動旗下企業錨定綠色低碳發展,強化科技創新,推進降碳增效,例如聯想集團承諾將於2050年達成整體價值鏈溫室氣體淨零排放,業內首家推出了零碳服務,並持續打造零碳產品,啟動「零碳工廠」;聯泓新科實現光伏EVA國產替代,提升了光伏產業核心原材料的自給率,新型生物可降解材料PPC項目的落地有助於提升二氧化碳的有效利用,降低碳排放,同時,通過持續的工藝優化和技術創新有效減少二氧化碳排放;正奇控股發起設立了正奇光能科技,從事高效N型光伏電池片的生產。



另一方面,聯想控股及旗下企業持續關注「雙碳」賽道,通過投資孵化的方式,也取得了一定成果。旗下的君聯資本和聯想之星,在綠色投資方向已投資超過50家企業,覆蓋能源脫碳、終端電氣化/智能化、節能環保、生態修復等領域,其中包括寧德時代、先導智能、璞泰來、中儲國能、莒納科技等多家行業領先企業。



聯想控股表示,堅持以科技和產業為抓手,將持續推動旗下企業堅持綠色低碳發展,爭取在「雙碳」多個環節做出更多的「聯想貢獻」,助力「雙碳」目標的實現。



