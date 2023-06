Thursday, 15 June 2023, 11:42 HKT/SGT Share: 巨星傳奇將重啟招股,預計作出調整

香港, 2023年6月15日 - (亞太商訊) - 根據最新公告,綜合當前的市場環境及各項因素,巨星傳奇以及其保薦人、控股股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致,決定刊發補充招股章程並重啟招股,將不計利息退回申請股款,並承諾盡快完成全球發售和上市目標。



重啟招股情況



此前,受到港股市況影響,不少新股上市過程中在時間和策略上都會做調整,例如樂華娛樂、百心安-B和森松國際等。



巨星傳奇的基石投資者為手遊股網龍(777.HK)及Blink Field Limited,投資金額分別約300萬美元及1,500萬美元。網龍主要從事網絡及手機遊戲開發,近年收購了多家知名的技術公司以布局元宇宙和教育領域的全球業務發展,巨星傳奇在日常業務過程中結識網龍。Blink Field Limited持有人張源在業內是有名的投資風向標,他積極布局全球消費鏈,曾參與創立或投資多個知名項目包括OPPO、vivo、步步高和極兔等,投資版圖涵蓋東南亞及歐非市場。



根據招股書顯示,此前巨星傳奇引入的兩位基石投資者同意遵守12個月的禁售期限製。股東和基石投資者均鎖定12個月禁售是認可公司長期價值的體現。



公司簡介



巨星傳奇的業務營運包括兩大業務,分別為新零售業務和IP創造及營運業務。新零售業務主要開發及銷售健康管理產品及護膚品;IP創造及營運業務包括IP內容創作及管理,即媒體內容創作、活動策劃、明星IP管理,以及IP許可及銷售相關產品。



值得關註的是,巨星傳奇的商業模式較為獨特:IP創造及營運業務賦能新零售業務,一方面IP業務自身能盈利,另一方面也能賦能新零售業務旗下品牌和產品的銷售。



具體來說,以明星產品魔胴咖啡為例,巨星傳奇打造周杰倫戶外真人秀《周遊記1》,並在節目中通過廣告、點播及分散式產品植入等方式推廣魔胴咖啡,與此同時通過分銷網絡售賣。在其驅動下,魔胴咖啡自2019年推出後,2020年總銷量已達到332萬盒,實現收入3.33億元,並帶動公司營收凈利潤由2019年的2,271.9萬元增至2020年的7,563.1萬元,增幅為232.9%。據灼識咨詢統計,按總商品交易額計,巨星傳奇在2020年至2021年,均是中國防彈飲料市場份額最大公司,在2021年約占市場份額的1/4。



競爭優勢



從公司基本面分析,巨星傳奇在以下幾個方面具有競爭優勢:



1. 巨星傳奇IP儲備量足夠,並且具備超級明星IP、內容IP打造能力



巨星傳奇的明星IP非常亮眼,其與杰威爾音樂訂立為期10年且可再續10年的IP授權協議,鎖定與周杰倫及相關IP合作的優先權。2021年,巨星傳奇成功將劉畊宏打造成超級健身IP,使其在抖音的粉絲量增長至2022年末的7,150萬,成為抖音歷史上月度增粉最高的賬號。此外,還為王婉霏(Vivi)、方文山、陳法蓉、詹宇豪、梁心頤(Lara)、張傑等打造個人明星IP。在內容IP方面,巨星傳奇創造和拍攝周杰倫戶外真人秀《周遊記1》,根據索福瑞發布的收視率數據,《周遊記1》在2020年3月至6月同時段播出的電視真人秀節目中排名第一。



招股書顯示,巨星傳奇計劃繼續利用IP內容創作及活動策劃能力,創建更多媒體節目、活動以及開發更多新產品。在節目、活動方面,巨星傳奇正在籌備第二季《周遊記》的製作,並於2023年播出;《劉畊宏健身嘉年華》已經在青島開啟首次巡演,之後還會在海口、三亞、北京等地巡演;庾澄慶的周播音樂脫口秀也計劃於2023年播出。隨著明星和內容IP能量的逐步釋放,巨星傳奇在IP和新零售業務將在今年有爆發的機會。



2. 成功打造爆款產品,防彈飲料市場上仍然有增量空間



巨星傳奇已經在新零售領域打造魔胴咖啡這一爆款產品。而根據數據顯示,防彈飲料在市場上仍有增長空間。自2016年至2021年,中國防彈飲料市場規模(按總商品交易額計)由人民幣3億元增至人民幣32億元,復合年增長率為60.0%。而防彈飲料消費者總數在2021年達至200萬,2016年至2021年的復合年增長率為54.9%。憑借中國防彈飲料行業市場規模的持續增長及公司目前的領先地位,可預見未來市場對產品的需求將保持穩定。作為中國市場上份額最大的防彈飲料頭部企業,巨星傳奇產品有望保持強勁增長勢頭。



3. 直播帶貨業務增量前景預期



招股書顯示,自2022年7月以來,巨星傳奇啟動直播帶貨試運營,由王婉霏等明星及KOL通過直播間帶貨新零售產品。此前,同為直播概念板塊的東方甄選(1797.HK)自宣布轉型為直播電商業務後,該業務收入已於2022財年年報有所體現,股價逐步上升。巨星傳奇在直播帶貨上的轉型值得關註。



財務表現



巨星傳奇業績增長穩健,毛利率及經調整凈利率持續處於較高水平。2019年至2022年,公司分別實現營業收入人民幣0.86億元、人民幣4.57億元、人民幣3.65億元及人民幣3.44億元,復合年增長率約為58.4%;經調整純利分別為2,271.9萬元、8,036.4萬元、6,993.3萬元、7,717.3萬元。在毛利方面,2019年至2022年,公司實現毛利分別為0.57億元、2.33億元、2.27億元及2.23億元,毛利率為65.4%、50.9%、62.2%及64.7%,連續四年均保持在60%左右。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network