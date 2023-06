Thursday, 15 June 2023, 10:45 HKT/SGT Share: 藥師幫今起招股 為中國最大的院外數字化醫藥產業服務平台

香港, 2023年6月15日 - (亞太商訊) - 中國最大院外數字化醫藥產業服務平台藥師幫(09885.HK)6月4日已通過聆訊,第三度遞表僅三日就通過聆訊。今日起至下周二(6月20日)招股,預計6月28日掛牌。此次公開招股藥師幫擬全球發行15,808,800股,最高發售價為每股23.00港元,每手200股,入場費4,646.39港元,集資最多3.64億港元,中金為獨家保薦人。據上市文件顯示,百度、復星醫藥、陽光保險人壽等有份投資。



本次上市,藥師幫迎來了中國院外數字化醫藥流通服務市場高速發展的重要機遇,市場呈現出相當大的增長潛力。根據弗若斯特沙利文的資料,按 GMV計,中國院外數字化醫藥流通服務市場的市場規模由2018年的535億元增至2022 年的1,802億元(人民幣‧下同),年複合增長率為35.5%。其中,藥師幫2022年的市場份額為21.0%,遠超第二位的市場份額約一倍。



「平台+自營業務」雙輪驅動促業務創新增長



藥師幫以平台業務及自營業務為中心,收入連續三年增長,去年收入按年大幅增長41.4%至143億元。同時,毛利率連續三年保持在相對穩定的水平;於2020年至2022年的毛利率分別為10.0%、9.1%及10.1%。根據招股書,2022年藥師幫已實現正向經營現金流人民幣9800萬元。去年虧損雖擴大2倍至14.9億元,但這主要受以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動影響,屬於會計處理,實際上公司的經營性虧損在2022年已經縮窄至約1.25億人民幣,僅佔總收入的0.9%。從公司財務表現可見收入穩步改善中,業務增長亮眼。



網絡效應強大推動院外醫藥流通市場數字化



根據招股書最新資料,截至2022年12月31日,藥師幫建立了最大的數字化醫藥交易與服務網絡,使得平台業務中有大量的賣家和買家,包括約354,000家下游藥店及約173,000家基層醫療機構等。2022年,公司有308,000個月均活躍買家,在中國院外數字化醫藥產業服務平台中排名最高。



根據弗若斯特沙利文數據顯示,藥師幫總GMV於2022年錄得378億元,自2020年起的年複合增長率為38.6%,這兩項數據在中國領先的院外數字化醫藥產業服務平台中均排名第一。平台業務中第三方商家的GMV占總GMV的比例逐年增加,為226億元,佔總GMV的約59.8%。另外,自營業務,亦透過數字化管理使得公司自營業務GMV不斷增長。2022年,藥師幫自營業務GMV為152億元,約佔總GMV 的40.2%,自2020年起的年複合增長率為58.5%。有別於其他同業公司業務發展分主次,藥師幫側重兩大主要業務的穩健發展,未來發展潛力巨大,受業內人士看好。





