香港, 2023年6月14日 - (亞太商訊) - 香港貿易發展局(香港貿發局)江門「GoGBA港商服務站」於今天正式投入服務。江門「GoGBA港商服務站」由香港貿發局與江門外商投資企業協會合辦,攜手創造「港商服務新機遇」, 激活江門外商服務的新動力,進一步提升貿發局對中小企開拓粵港澳大灣區商機的支持。

江門「GoGBA港商服務站」揭幕儀式。圖為(左起):江門市政府副秘書長麥敏傑、江門外商投資企業協會永遠名譽會長

羅富昌、江門外商投資企業協會會長甄瑞權、香港貿發局華南地區首席代表

江門「GoGBA港商服務站」今天揭幕,江門市副市長鄭曉毅致辭。

江門市商務局局長馮一寧致辭。

現時,香港貿發局已在深圳設立香港貿發局大灣區服務中心,同時在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、東莞、中山、佛山及江門,共設立了七個「GoGBA港商服務站」。當中,今天正式投入服務的江門「GoGBA港商服務站」將為港商提供江門專屬的政策諮詢、市場資源對接服務、專業的企業綜合服務,同時為準備或已進駐江門的港商舉辦如政策研討會、專題培訓會、港企茶敘和經驗分享等交流活動,協助港商把握最新機遇,加快開拓江門及大灣區市場的步伐。



今天於江門舉行「GoGBA港商服務站」的揭幕禮,香港貿發局亦與江門市商務局簽署一份「共同推進粵港澳大灣區經貿」合作備忘錄,內容涵蓋:江門與香港攜手開展大灣區投資促進活動,積極推動兩地企業開拓「一帶一路」沿線國家和RCEP成員國市場的商機,並重點推介江門市RCEP經貿科技文化合作交流中心,加強兩地科技創新和青年創業等多方面合作內容。



江門市副市長鄭曉毅表示:「香港一直是我市最重要的外資來源地。我期望今後江門及香港兩地將進一步發揮產業互補的優勢,促進兩地商品、服務、人才、資金、技術、創新等要素高效便捷流動,培育國際一流的營商環境和貿易平台,攜手拓寬進出口渠道,積極開拓國際市場,推動兩地高質量協同發展。」



江門市商務局局長馮一寧於揭幕禮上表示:「江門市與香港產業合作基礎紮實,經貿往來愈加緊密。我市正全面落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,深入推進『工業振興』、『園區再造』、『港澳融合』、『僑都賦能』等六大工程,奮力打造國內國際雙循環重要交匯點,從灣區走向世界。接下來,我市將繼續充分利用好香港作為全球金融中心、跨國企業地區總部集聚地和創新,進一步加強與香港在金融服務、科技研發、雙碳環保、商貿旅遊和醫療養老等方面的合作,推動兩地投資貿易實現高質量發展。」



江門外商投資企業協會會長甄瑞權在揭幕致辭中說:「江門外商投資企業協會現有會員企業超過 400 家,港資企業佔比近八成。粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位,我會充分利用香港貿發局的『GoGBA 港商服務站』平台,為港商港企全力推介江門營商環境,引導廣大港商港企把握時代機遇,助力港商港企開拓內地市場,進一步推動江港雙方經濟高質量發展。」



同為揭幕嘉賓的香港貿發局華南地區首席代表黃天偉在致辭時說:「江門是粵港澳大灣區的重要節點城市,工業基礎優良,發展空間廣闊。香港貿發局與江門市商務局多年來一直保持緊密的經貿合作關係,取得了一系列突出的合作成效。我期待香港貿發局和江門外商投資企業協會繼續緊密合作,透過江門『GoGBA港商服務站』的合作機制,為港企以及在港外資企業,提供個性化的政策及市場諮詢服務,



解讀江門最新政策,組織港企走進江門實地考察,促進了解江門重點領域的發展機遇,以更好支持港企抓緊大灣區的新機遇。」



江門市港資企業數目高達7,760家



江門和香港的經貿關係淵源深厚,兩地多年緊密交流,屢創豐碩成果。江門市擁有優越的地理位置、幅員廣闊和交通便捷等優勢。截至今年5月,江門市累計批准設立港資企業7,760家,佔全市外資企業總數的七成;累計實際吸收港資127億美元,佔全市實際吸收外資總量的58%。香港貿發局擁有一站式的國際商貿平台,每年舉辦逾30個國際貿易展覽和行業會議,是江門市促進外貿發展的重要夥伴。隨着香港貿發局於江門設立「GoGBA港商服務站」,將為港商,以及有意開拓大灣區機遇的海外企業,提供更具規模及全面的服務,創造更多商機。此外,兩地將攜手加強「大廣海灣經濟區」等平台建設,深化產業、科技、文旅、康養等領域合作,更好服務國家發展大局。



大灣區服務中心及各「GoGBA港商服務站」至今已舉行超過90項以大灣區為主題的活動,包括線上線下分享會、諮詢會和商貿考察團,服務逾5,000家港商。展望未來,「GoGBA港商服務站」將逐步擴展至惠州和肇慶,涵蓋所有大灣區的內地城市。



除了以上實地營商支援服務外,同屬「GoGBA一站式平台」下的GoGBA數碼平台(包括微信小程序、微信公眾號、網站及電子通訊), 一直提供大灣區內地九市的多元營商政策、補貼及實用信息,至今瀏覽量已接近130萬人次。



香港貿發局繼續為有意進入內地市場的企業提供一系列活動和平台,更在大灣區及其他地區舉辦及參與不同的大型推廣活動,率領港商參與內地展覽,設立「香港館」,例如9月在廣州舉行的中國國際美博會(China International Beauty Expo)及11月在深圳舉行的「中國國際高新技術成果交易會」(China High Tech Fair),推廣香港商品及服務。



