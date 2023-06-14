Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, June 14, 2023
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 14 June 2023, 07:00 HKT/SGT
Share:

來源 CIPHER-CORE, Inc
CIPHER-CORE公司總裁應邀出席數字貨幣會議

德克薩斯州奧斯汀, 2023年6月14日 - (亞太商訊)  - CIPHER-CORE公司（股票代碼：CFCI）是一家提供通信系統端到端保護技術、物聯網系統遠程認證技術和加密現金技術的公司。

公司的首席執行官兼總裁中村宇利先生於2023年5月17日至5月19日出席了在墨西哥城舉行的數字貨幣會議（DCC）。來自33個國家的71個組織聚焦於央行和私人數字貨幣的技術和設計方面。參加這次會議，向與會者介紹了我們產品在數字貨幣未來方面的成果。

會議的第一天，數字貨幣金融科技創新展示了最傑出的初創金融科技公司、一些創新中心商業銀行以及數字貨幣創新機構。

十家創新公司被選中進行項目展示。 CIPHER-CORE公司的中村先生是十家入選公司之一，他向央行高管和企業代表介紹了以下內容。

1. 我們的產品與現有解決方案的區別：
我們的產品是基於“信息理論安全”而構建的世界首個無法破解的完整密碼技術在中央銀行數字貨幣（CBDC）中的應用。這是世界上第一個也是唯一一個在零售環境下實現CBDC的“數字現金”理想的技術和產品。

2. 我們為什麼認為我們能在數字貨幣領域產生影響：
首先，對於零售CBDC來說，我們是世界上唯一一個能實現“數字現金”的解決方案。另一方面，對於批發CBDC來說，由於始終會使用某種網絡，我們能夠提供一種解決方案，可以通過應用完整密碼來消除“中間人攻擊”，即使在今天也沒有根本解決方案。

中村先生參加了各個銀行和其他公司的演講，並根據DCC的計劃參加了相關活動。

中村先生直接向11位央行高管介紹了CIPHER公司關於CBDC的獨特技術，所有央行高管都對他的提案表示濃厚的興趣，並願意進一步探討合作機會。

投資者關係：
Claire Singleton
Tel: 801-580-9928
Email: clairesingleton@aol.com
URL: https://www.cipher-core.com/en

話題 Press release summary

部門 Crypto, Exchange, Blockchain Technology
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
CIPHER-CORE, Inc
June 9, 2023, 13:00 HKT/SGT
國際助產士聯合會在巴厘島舉行的第 33 屆三年一度的大會上接待了數千名代表
June 6, 2023, 09:02 HKT/SGT
IMA ART Fertility 聯合創始人兼首席執行官 Michelle Tang 的創傷性流產, 迎來了一個女嬰的誕生
June 2, 2023, 22:00 HKT/SGT
Fonepay 和 LankaPay 簽署跨境互操作支付系統諒解備忘錄
May 31, 2023, 06:00 HKT/SGT
法蘭克·勒羅瓦（Franck Leroy），大東部地區主席，訪問Loop Industries位於加拿大魁北克省特爾伯恩設施
May 31, 2023, 06:00 HKT/SGT
Moolec Science Presents Third Quarter FY 2023 Business Update
May 26, 2023, 07:00 HKT/SGT
Sibedge 贊助第 11 屆全球項目經理電子協作競賽 (GeCCo)
May 25, 2023, 10:02 HKT/SGT
印度尼西亞的組織"Inspire"獲得聯合國文明聯盟-寶馬集團跨文化創新中心的認可
May 9, 2019, 12:00 HKT/SGT
Dyadic攜手印度血清研究所 Serum研發和製造 全球廣泛使用且可負擔得起的抗體產品和疫苗
Apr 3, 2019, 14:20 HKT/SGT
中國新鋼筋標準的實施導致85%以上的鋼筋生產企業採用釩生產高強度鋼筋
Mar 21, 2019, 11:00 HKT/SGT
American Process – 全新的時代
Mar 16, 2019, 01:00 HKT/SGT
強大的加密貨幣礦工發布
Mar 14, 2019, 20:15 HKT/SGT
OnMiners 礦機提供市場最快的投資回報率
Mar 13, 2019, 07:00 HKT/SGT
OnMiners最新發佈業界史上第一組吸熱加密貨幣礦機
Mar 9, 2019, 01:00 HKT/SGT
加密貨幣挖礦的博弈變化
更多新闻 >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       