Monday, 12 June 2023, 14:50 HKT/SGT Share: IPO觀察：巨星傳奇重啟招股前景分析

香港, 2023年6月12日 - (亞太商訊) - 摘要：2022年6月9日，巨星傳奇在港交所發佈公告，稱綜合當前的市場環境以及各項因素，將刊發補充招股章程重啟招股，且公司將不計利息悉數將股款退還予所有申請人。市場消息傳言將新增管理層及股東鎖定期、調整定價讓利二級市場。捷利寶從過去兩年延遲上市並重啟招股的案例來分析巨星傳奇此次重啟招股情況。













一、巨星傳奇重啟招股



巨星傳奇究竟為何延遲上市、有何影響？據港媒消息，巨星傳奇正準備為投資人提供更有利的條件後再進行招股，目前股東、公司管理層、基石投資人均已經簽署12個月鎖定期，看得出投資人對巨星傳奇長期價值的充分認可。



此前巨星傳奇引入的兩大基石投資者分別為手遊股網龍（777.HK）及Blink Field，投資金額分別約2,340萬港元及1.17億港元。Blink Field持有人張源在業內是有名的投資風向標，他積極佈局全球消費鏈，曾參與創立或投資多個知名項目包括OPPO、vivo、步步高和極兔等，投資版圖涵蓋東南亞及歐非市場。網龍主要從事網絡及手機遊戲開發，近年收購了多家知名的技術公司以佈局元宇宙和教育領域的全球業務發展。



此次重啟上市，公司也確保先前投資者相關權益將得到保障。巨星承諾將全額退還所有申請認購香港發售股份的投資者所支付的費用（包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費以及0.00565%聯交所交易費），退款將於2023年6月12日返還到投資者指定的銀行賬戶或其經紀或托管商的指定銀行賬戶中。



二、延遲上市案例回顧



事實上，近兩年企業在香港IPO過程中，完成招股但選擇延遲上市的案例並不少見，包括達勢股份、樂華娛樂、百心安-B、森松國際等公司都曾延遲發行，後再次重啟招股，最終順利登陸港交所。具體情況如何，我們從數據來看一看：



1、重啟時間：百心安-B最快重啟招股，耗時21天



達勢股份（1405.HK）：2022年12月19日宣佈延遲發售，退回香港公開發售的申請股款，3個月後重啟招股，於2023年3月28日成功上市。



樂華娛樂（2306.HK）：2022年9月2日宣佈延遲發售，退回香港公開發售的申請股款，4個月後重啟招股，於2023年1月19日成功上市。



百心安-B（2185.HK）：2021年11月22日宣佈延遲發售，退回香港公開發售申請股款，不久後便重啟招股，僅耗時21天，並於2021年12月23日順利上市。



森松國際（2155.HK）：2021年３月12日宣佈延遲發售，退回香港公開發售申請股款，3個月後重啟招股，於2021年6月28日成功上市。



2、發行價：普遍下調招股價，讓利投資者



重新招股調整發行價格將對投資者的投資決策和投資回報率產生影響，並可能強化對公司的信心和對股票的需求。根據過去的案例，公司通常會選擇下調招股價以讓利投資者，尤其在整體市場表現不佳、IPO受到影響的情況下更為常見。



再者，如果重新定價較原先更低，可能會吸引更多的投資者認為股票具有更好的投資價值，吸引更多新投資者參與股市。



從過往案例來看，達勢股份、樂華娛樂、百心安-B、森松國際均在重啟招股後，選擇了下調招股價，其中達勢股份、百心安-B下調幅度較小，樂華娛樂、森松國際下調幅度較大。



3、認購倍數：投資者認購熱情上升



在這四家公司中，有三家在重新啟動招股後經歷了認購熱潮。樂華娛樂和森松國際在調整招股價之後，獲得了超過20倍的公開認購倍數。即使沒有基石投資者的參與，並且認購情況未達預期，百心安亦成功實現了足額發行。



4、市場表現分析



結合認購數據及股價數據來看，認購倍數較高的兩只新股暗盤及上市首日的股價表現都不差，而認購倍數一般的，也會在後續幾天發力。



從股價表現看，重啟招股的樂華娛樂、森松國際暗盤和上市首日的股價表現都十分亮眼，其中樂華首日上漲48%，森松國際更是暴漲259%。



而百心安雖上市首日略有下跌，但上市首週仍實現15.76%的漲幅，後續股價更是一路飆升，最高漲幅達255.53%。



三、巨星傳奇基本面分析



1、「IP賦能新零售」商業模式



巨星傳奇業務模式獨特。據了解，巨星傳奇是中國快速發展的新零售運營商，公司的業務主要分為兩部分：1）新零售業務，包括產品開發和供應；2）IP創造及營運業務，即IP內容創作及管理（包括媒體內容創作、活動策劃、明星IP管理），以及IP許可及銷售相關產品。巨星傳奇的兩大業務構建了其「雙輪驅動」的商業模式：IP創造及營運業務賦能新零售業務，一方面IP業務自身能盈利，另一方面也能賦能新零售業務旗下品牌和產品的銷售而降低營銷成本。



IP賦能新零售的優勢具體來說為：魔胴咖啡誕生後，巨星傳奇在《周遊記1》中通過廣告、點播及分散式產品植入等方式推廣魔胴咖啡，與此同時通過分銷網絡售賣。在其驅動下，魔胴咖啡2020年總銷量達到331萬盒，實現收入3.33億元，並帶動公司營收淨利潤由2019年的2271.9萬元增至2020年的7563.1萬元，增幅為254.2%。



而擁有明星IP的優勢在於可以減少投入營銷成本。2019年至2022年度，公司的銷售及營銷開支分別為1404萬元、9490萬元、9380萬元及7240萬元，分別佔同期總收入的16.6%、20.8%、25.7%及21.1%。對比其他新零售企業，例如蕉下在2019年至2021年的銷售成本分別為1.92億元、3.38億元及9.86億元，佔收入比分別為49.3%、42%及40.3%。相比之下，巨星傳奇的業務模式優勢明顯。



巨星傳奇明星IP打造能力及IP儲備較為出圈。據招股書顯示，巨星傳奇的IP業務包括人物IP和內容IP，其與杰威爾音樂訂立為期10年且可再續10年的IP授權協議，鎖定與周杰倫及相關IP合作的優先權。2021年，巨星成功將劉畊宏打造成超級健身IP，使其在抖音的粉絲量增長至2022年末的7150萬，成為抖音歷史上月度增粉最高的賬號。此外，還為王婉霏（Vivi）、方文山、陳法蓉、詹宇豪、梁心頤（Lara)、張傑等打造個人明星IP。在內容IP方面，則是媒體內容策劃、活動策劃等。例如創造和拍攝周杰倫戶外真人秀《周遊記1》，還有為庾澄慶打造音樂脫口秀《樂來樂快樂》等。



巨星傳奇打造的爆款產品仍將保持增長勢頭。憑藉IP賦能公司品牌，巨星傳奇的新零售產品得以迅速切入市場。根據灼識咨詢統計，其拳頭產品魔胴咖啡在2020年至2022年按總商品交易額計，連續三年蟬聯中國防彈飲料市場份額最大的公司，約佔市場份額的1/4。



從數據來看，防彈飲料仍然有巨大的增長空間。自2016年至2021年，中國防彈飲料市場規模（按總商品交易額計）由人民幣3億元增至人民幣32億元，複合年增長率為60.0%。而防彈飲料消費者總數在2021年達至200萬，2016年至2021年的複合年增長率為54.9%。憑藉中國防彈飲料行業市場規模的持續增長及公司目前的領先地位，可預見未來市場對產品的需求將保持穩定。



2、營收增速亮眼



2022年公司實現營業收入3.44億元人民幣，同比增速達58.4%；其中，新零售業務收入達2.4億元人民幣，佔比為69.8%；IP創造及營運業務收入903.2萬元人民幣，佔比為30.2%。過去四年，巨星傳奇的收入年複合增長率高達58.41%。



在利潤表現上， 2022年經調整淨利潤0.77億元人民幣，過去四年複合增長率超過50%；截至2022年底，公司毛利率及淨利率分別達64.75%及22.42%。



3、業務增量



根據招股書顯示，巨星傳奇規劃將公開招股募得資金仍然用於創建獨有的明星IP及相關IP內容，透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售，多元化產品組合，提升公司的IT基礎設施及增加對IT開發的投資、營運資本。



巨星傳奇計劃繼續利用IP內容創作及活動策劃能力，創建更多媒體節目、活動以及開發更多新產品。在節目、活動方面，巨星正在籌備《周遊記2》的製作，並於2023年下半年播出；《劉畊宏健身嘉年華》已經在青島開啟首次巡演，之後還會在海口、三亞、北京等地巡演；庾澄慶的周播音樂脫口秀也計劃於2023年下半年播出。在新產品方面，巨星傳奇計劃在2025年底前進一步推出不少於30款食品、飲品以及30款護膚品以滿足消費者的多元化需求，主要包括用於低碳水化合物飲食的食品及飲料、膳食補充劑及護膚品，如純植物蛋白粉、魔芋食品等。



巨星傳奇持續發力直播帶貨業務。此前，同為直播概念板塊的東方甄選（1797.HK）自公佈轉型為直播電商業務後，股價由4元上升至最高75.5元。巨星也將直播帶貨並列入未來發展戰略目標。招股書顯示，自2022年7月以來，該公司啟動直播帶貨試運營，由王婉霏等明星及KOL通過直播間帶貨新零售產品。從數據來看，在2022年7月及8月進行的電商直播帶貨中，巨星一經開播就實現2,390萬元的銷售收入，驗證了其電商帶貨渠道的盈利能力。公司首席財務官賴國輝此前亦公開表示，集團的IP矩陣有著非常強大的流量池，未來將繼續深耕直播業務發展，與此同時，推出更多高品質、高毛利的自有配方特色產品，擴大與供應鏈的合作推出更多優質產品。他還透露公司將與抖音開展更深度合作，提高直播頻率，朝周播至日播的方向邁進。



四、結語



巨星傳奇重新啟動招股，採取了積極措施來重振市場信心，例如調整發行價格以及加強管理層和股東鎖定期等措施，過去類似案例的經驗表明，這將有助於提升公司的市場表現。巨星傳奇「IP賦能新零售」商業模式獨特，公司基本面表現良好，後市值得觀望。





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