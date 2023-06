DOTTED 與意博金融合作賞你《橡皮鴨⼆重暢》數碼收藏品 同步推出「開心 Duck 你雙重賞」活動發放連串驚喜

Monday, 12 June 2023, 16:33 HKT/SGT Share:

與意博金融合作賞你《橡皮鴨⼆重暢》數碼收藏品 同步推出「開心 Duck 你雙重賞」活動發放連串驚喜

香港, 2023年6月12日 - (亞太商訊) - 獲 Animoca Brands 投資的港產 Web3 手機平台 DOTTED ,今日宣布很榮幸獲意博金融邀請攜手發放「《橡皮鴨⼆重暢》遊⾹港特色」數碼收藏品。DOTTED 亦同步推出名為「開心 Duck 你雙重賞」的活動,為大眾帶來一連串驚喜獎賞。









「《橡皮鴨⼆重暢》遊香港特色」為獲香港旅遊發展局支持、由創意品牌 AllRightsReserved(ARR)主辦、荷蘭藝術家霍夫曼(Florentijn Hofman)創作的大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨⼆重暢》之一部分。該系列多款富香港特色的橡皮鴨造型已於本月初向公眾展示,深受市民旅客歡迎。有見及此,主辦方 ARR 將這些造型延伸為數碼收藏品系列,透過區塊鏈技術推廣網絡知識產權。



意博金融是《橡皮鴨⼆重暢》的主要贊助之一,並同時成為「《橡皮鴨⼆重暢》遊⾹港特⾊」數碼收藏品的指定平台。作為意博金融長期的 Web 3 及 NFT 合作夥伴,DOTTED 獲邀攜手意博金融發放6款「⾹港特⾊」橡皮鴨數碼收藏品,包括的士、菠蘿包、彩虹邨、太空館、搶包⼭及大佛。參加者可於 DOTTED 的活動網站上登記,即有機會贏取「《橡皮鴨⼆重暢》遊⾹港特⾊」數碼收藏品。 更多活動詳情及參加辦法,請參閱附錄或登入活動網站:doubleducks.dttd.io



此外,DOTTED 亦同步推出「開心 Duck 你雙重賞」,參加者除可以登記贏取「《橡皮鴨⼆重暢》遊⾹港特⾊」數碼收藏品之外,亦可以透過 DTTD 手機 App 參與活動,以贏取一連串的驚喜獎賞。



DOTTED 積極向大眾推廣 AI 人工智能的最新趨勢,用戶可透過 DTTD 手機 App 全新推出的 AI 文字生成圖像功能,輸入指令創作圖像,然後將這些 AI 生成圖像「鑄造」成儲存於區塊鏈上的非同質化代幣(NFT)。參加者亦可投票選出他們最喜愛的圖片並與朋友分享。這個革命性、以 AI 人工智能為基礎的活動正改變品牌與大眾互動的方式。一眾參與品牌及商戶包括富豪酒店集團、香港電車、foodpanda 等提供各種獨家獎賞,如豪華酒店住宿、餐飲美食券及精選體驗等,讓參加者透過參與活動贏取。更多活動詳情及規則,請參閱附錄或按此了解。( https://rewards.dttd.io/ )



DOTTED 聯合創辦人及行政總裁連炳坤(Bosco)對這次合作感到非常興奮:「作為一家港產公司,我們很高興能參與這個向國際展示香港文化的大型活動。 DOTTED 致力於讓每個人都可接觸到這些創新技術,我們很榮幸能透過這個項目來展現我們的使命。」



關於意博金融



意博金融控股有限公司(「意博金融」)是一間設於香港的金融服務平台。



意博金融銳意結合傳統財富管理和未來金融。在2020年,意博金融旗下之附屬公司 – 意博資本亞洲有限公司成為香港首家獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准的數字資產管理人,可管理高達100%比例的加密資產投資組合。 意博金融一直致力於研究和開發在合規監管框架下, 連接傳統和虛擬資產的產品及服務,幫助個人客戶和機構配置資產在傳統和虛擬世界。與此同時 ,意博金融更與關聯公司一同致力積極開發、篩選和提供相關服務,全力推動香港家族辦公室業務及虛擬資產發展,助力鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。



有關意博金融,請瀏覽 www.vsfg.com。



關於 DOTTED



DOTTED 扎根香港,致力簡化數碼擁有權及推動 Web3。我們提供以 NFT 為先、專為手機而設的視覺體驗。我們一系列的服務及工具讓加密貨幣原住民及新手、企業和任何能與互聯網連接的人,可於一個平台上輕鬆管理所有 NFTs。如有興趣了解更多資訊,歡迎瀏覽 https://www.dttd.io 及我們的 Twitter @dttd_nft



DTTD 手機 App 現已推出,可供大眾下載使用。請點擊此連結於 Apple App Store 或 Google Play Store 下載:https://bit.ly/3BqA740



如有任何查詢,請聯絡:



周俊豪 Tamir Abdel-wahab

chunho@dttd.io

tamir@dttd.io



更多資料及官方圖片可於這裡下載:https://bit.ly/DTTD_presskit



「開心 Duck 你雙重賞」活動詳情

活動日期:2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 12 日

活動網站:https://doubleducks.dttd.io



第一彈: 賞你「《橡⽪鴨⼆重暢》遊⾹港特⾊」數碼收藏品



參加者只需登入活動網站,登記電郵地址及回答簡單問題,並下載 DTTD 手機 App 以領取「幸運券」,即完成登記,有機會贏取「《橡皮鴨⼆重暢》遊⾹港特⾊」數碼收藏品。成功登記後,參加者可將推薦碼分享給親朋好友,邀請他們一起登記參加。邀請的人越多,贏取「《橡皮鴨⼆重暢》遊⾹港特⾊」數碼收藏品的機會越大、款式越多。參加者可透過排行榜閱覽邀請人數。



第二彈:鑄造個人 NFT,解鎖精彩禮遇



參加者成功登記「開心 Duck 你雙重賞」及領取「幸運券」後,即可盡享由多個合作商戶提供的基本禮遇。



另外,參加者亦可以透過參加 DTTD App 內的 AI 文字生成圖像活動,以贏取更多驚喜禮遇。用戶只需登入 DTTD App,使用全新推出的 AI 文字生成圖像,輸入指令創作圖像,然後將這些 AI 生成圖像「鑄造」成儲存於區塊鏈上的非同質化代幣(NFT),即可解鎖更多優惠。參加者亦可投票選出他們最喜愛的圖片並與朋友分享,作品最受歡迎的參加者將可以贏取大獎,包括豪華酒店住宿、餐飲美食券及精選體驗等。





參與的合作商戶包括:

(排名不分先後)



- Amalfitana

- BRICK LANE

- CAMPSITE

- Carnaby Fair

- Chart Coffee

- CheckCheckCin

- Faye Hong Kong

- foodpanda mall

- Fratelli

- KIBO

- LAB EAT

- LITE Salad Bar

- Maison Kayser

- NODI Coffee

- pandamart

- RiceOnly

- Trois Café

- 曲奇阿嬸

- 香港電車

- 富薈酒店

- 媽咪雞蛋仔

- 閣樓釀造

- 富豪酒店

- 麗豪航天城酒店





