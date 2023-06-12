王朝酒業2023年新產品年華系列以滿足不同消費群體需求

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|Dynasty Fine Wines Group Limited
|Mar 29, 2023, 08:47 HKT/SGT
|王朝酒業公佈2022年全年業績
|Aug 26, 2022, 23:47 HKT/SGT
|王朝酒業2022年上半年白葡萄酒銷售收入首次超越紅葡萄酒
|June 20, 2022, 08:46 HKT/SGT
|王朝酒業2022年產品升級 以更時尚、年輕化新品激發品牌活力
|Mar 29, 2022, 22:51 HKT/SGT
|王朝酒業5+4+N產品戰略成功推動2021年收入顯著增長28%至3.06億港元
|Oct 27, 2021, 08:00 HKT/SGT
|王朝舉行一系列秋季糖酒會活動發佈新營銷戰略
|June 16, 2021, 08:01 HKT/SGT
|王朝預期2021年首4個月收入同比增長約2.2倍至逾億港元
|Sept 11, 2020, 10:45 HKT/SGT
|王朝40周年發佈白蘭地新品戰略計劃
|Aug 15, 2019, 10:55 HKT/SGT
|王朝國民宴席「經典」系列於全國上市
|July 29, 2019, 08:01 HKT/SGT
|王朝股份於今天恢復買賣
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